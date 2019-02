“Estoy orgullosa de ser indígena”, responde Yalitza a Goyri

Tras haber sido agredida con insultos racistas por el actor Sergio Goyri, la nominada al Oscar defiende sus raíces

“Pinche india”, fue como llamó Sergio Goyri a Yalitza Aparicio, en un video que se difundió por redes sociales, y si bien poco más tarde el actor ofreció disculpas, no fue suficiente y la gente se volcó contra él. La nominada al Oscar por “Mejor Actriz” por su parte, toma las cosas con inteligencia y defiende sus raíces. “Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña”, refirió.

Por sus expresiones discriminatorias, Goyri dijo: “tendré más cuidado y veré que no graben mis conversaciones. Creo que a ella no le interesaría en absoluto escuchar mis disculpas, porque ya lo estoy haciendo público. Yo soy mejor mexicano que muchos, porque me han tildado de que no apoyo a los mexicanos, no soy racista y desde que estaba en el rancho con mi padre siempre me ha gustado convivir con las personas, enseñé a leer a mucha gente”, lo cual no fue tomado en absoluto en serio por parte del público que lo criticó por no aceptar su error y sólo buscar justificarse.

En tanto, Yalitza declaró: “Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, a esta opinión se sumó la organización no gubernamental CACEH, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que reprobó las declaraciones del actor. “Condenamos la expresión racista, clasista y misógina del actor Sergio Goyri para referirse a Yalitza Aparicio. Llamar así a una mujer sólo porque es una persona indígena que representó a las trabajadoras del hogar es no reconocer lo que significa nuestro trabajo y los derechos que las trabajadoras del hogar tenemos”, se lee en comunicado.

El texto, además está firmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. “Aunque no somos actrices y no podemos hablar desde una crítica a esa labor profesional, manifestamos nuestro profundo reconocimiento a Yalitza por hacer un retrato de nosotras” se lee. Aunque Yalitza ha sido criticada por diferentes personalidades del espectáculo en México como Laura Zapata, Patricia Reyes Espíndola, Yuri, Elsa Burgos y el mismo Goyri, ella continúa recibiendo halagos en el extranjero, el más reciente de ellos de parte del actor y músico Drake Bell, quien subió a su cuenta de Instagram, una foto junto a Yalitza y un mensaje de felicitación por sus logros con “Roma”, de la mano de Cuarón.

Por otra parte, el Senado reconocerá a Yalitza Aparicio, pues la Comisión de Asuntos Indígenas le otorgará un reconocimiento por ser la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar. Esto sucederá durante el marco de la Semana Cultural por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que se celebrará del 22 al 25 de abril.