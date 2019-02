Un punto de acuerdo histórico con la nueva dirigencia petrolera

Índice político

Francisco Rodríguez

Atribuida al filósofo Herbert Marcuse, el que siempre luchó contra el hombre plano, el humano de una sola dimensión, es la frase: “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Porque cuando somos realistas es cuando podemos alcanzar lo que en un momento parecía imposible. Sólo ubicándonos en la realidad, podemos saber quiénes somos.

En una tormenta en pleno océano el pesimista reza para salvarse; el optimista espera a que amaine el temporal; el realista ajusta las velas de la embarcación. Es una regla infalible. Producto de la condición humana, producto de largos siglos de reflexión sobre las posibilidades de supervivencia.

Cincuenta años han pasado desde que se oyeron en las calles de las protestas del ‘68 las voces: “presos políticos, libertad”; “cogestión en las empresas”; “defensa de la independencia”; “democratización de la vida pública”; “mueran los gorilas y la represión”; “el pueblo unido jamás será vencido”.

Y volvemos a escucharlas resonando en todos los ámbitos de la República porque los ciclos históricos cuando no se resuelven, se repiten. Son asignaturas pendientes que nunca se atendieron. El país siguió en manos de represores, siguió subastándose al extranjero, las mafias sindicales y empresariales se enceguecieron…… complicitándose con un poder político hipnotizado por el imperio y obtuso, con cúpulas de mando ambiciosas e ignorantes. Hoy estamos viendo la luz al final del túnel. Parece que por fin las representaciones populares en los centros de poder retoman su legitimidad, se alían con los justos reclamos de los sindicatos y sus líderes auténticos.

Eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados el 14 de febrero, cuando la mayoría de Morena se comprometió con la dirigencia petrolera insurgente para defender un punto de acuerdo en asamblea plenaria para luchar por el reconocimiento de los luchadores sociales que desean airear la vida pública al lado de sus líderes naturales, en beneficio de la población y del país.

El apoyo popular en las encuestas se está volviendo realidad en la toma de decisiones conjuntas. México está entrando, después de 50 años de lucha en las barricadas y en las plazas públicas, a un período de transparencia democrática que a estas alturas ya debió haber sido una realidad. Una realidad de lo posible.

Las partes medulares del punto de acuerdo con los dirigentes seccionales y el nuevo Comité Ejecutivo General del STPRM es preciso. Tiene la lucidez de la esperanza de volver a la productividad, la honestidad y la lucha popular por defender la soberanía nacional.

Uno. Exigir a los miembros venales del Poder Judicial que saquen las manos y dejen de perpetrar las trampas legaloides que promueven los miembros de la pandilla de Carlos Romero Deschamps, quienes obtienen un día sí y otro también, amparos patito para evadir la justicia y el rendimiento de cuentas.

Dos. Apoyar a Pemex en la decisión de no celebrar contratación alguna, ni convenios o acuerdos en lo oscurito con los espurios y oportunistas fantoches de la actual dirigencia para que regrese la tranquilidad y la concordia en las regiones petroleras del país.

Tres. Exigir sean devueltas a las familias petroleras las cuentas de sus ahorros que ilegalmente se encuentran depositadas en bancos de Texas y financieras de Nueva York a nombre de Romero Deschamps y de su tesorero eterno Ricardo Aldana. Un fraude inefable que espera urgentemente la acción de la justicia.

Cuatro. Apoyar con toda la fuerza del Legislativo la toma de nota que logró en noviembre pasado la nueva dirigencia encabezada por Mario Rubicel Ross García. Exigir de inmediato la instalación del nuevo Comité Ejecutivo General que él preside.

Cinco. Impedir a todo costo la intromisión financiera de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de Romero Deschamps entre los falsos representantes, pues lo que quieren es eternizarse en el poder y crear un nuevo partido político o franquicia al servicio de intereses ajenos al STPRM y a los trabajadores.

Seis. Espaldarazo decisivo a los programas laborales y gremiales del nuevo Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Combatir el robo de combustibles en tierra firme, aguas someras y en altamar, que supone una sangría cotidiana de un millón de barriles que no ingresa al presupuesto de la Federación, y

Séptimo. Reforzar la constitución de un frente de lucha que saque adelante la productividad y la transparencia en el sector energético, clave para la seguridad nacional del país y para los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador.

Entre porras y vivas a la nueva dirigencia nacional del sindicato petrolero, los diputados federales de Morena celebraron el arribo de una nueva etapa de la lucha obrera, de la reforma laboral y del respeto a las familias petroleras. Cerrar filas alrededor del desarrollo nacional y todo lo que esto implica. Un punto de acuerdo que hace una nueva historia.

Por primera vez en la historia legislativa se marcan las pautas modernas de lo que debe adoptarse urgentemente en los sindicatos electricistas, mineros, burocráticos, magisteriales y universitarios, entre otros, para que se pongan las bases del ejercicio democrático de un poder popular.

México debe entrar y está entrando a la mayoría de edad. Debe dejar de ser presa fácil de oportunistas e invasores extranjeros. Debe reconocer sus rostros auténticos de la lucha en las barricadas sociales, que ha sufrido cárcel, secuestros, amenazas, rescisiones laborales en los centros de trabajo, golpes, saqueos y torturas.

La misma fórmula de reivindicación debe operar para las centrales campesinas, los sindicatos agrarios y de la maquila, para que se reconozca la contratación colectiva en las factorías de los centros urbanos del país, hasta ahora negada por el nefasto outsourcing elevado a nivel constitucional por la pandilla cetemista, panista, peñanietista y salinista-atlacomulquista.

Nadie tiene derecho a negar las garantías individuales y sociales de sindicación y contratación colectiva, cuando en este país apenas estamos luchando por la aplicación justa del salario mínimo, mientras en los parlamentos europeos ya están legislado sobre rebajar las jornadas de trabajo a seis y cuatro horas diarias, en beneficio de la capacidad y la imaginación de la industria y de los obreros.

El punto de acuerdo de la Cámara de Diputados y de la nueva dirigencia petrolera representa un parteaguas en la historia de México. Comprueba que cuando las argucias legales se oponen a la justicia civil y laboral, debe prevalecer ésta, indudablemente. Demostró una vez más que el cártel más peligroso de este país estaba en Los Pinos. Fue un acto emblemático, inaugural de una nueva época en la vida nacional. El destino volvió a alcanzarlos. Es la hora de México. No podemos dejarla pasar. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Dos comentarios, dos, de Bibi Villavicencio: “Chinche naco el de la ‘chinche india’. Soberano idiota. Orgullo por Yalitza, por Paloma de la Parra, por Elisa Carrillo. ¡Bravo chinches viejas mexicanas!” Y “Ahora resulta que las estancias infantiles ya son instituciones. ¡Santo Dios! ¿De parte de quién? ¡Del borrachín, but of course! Sé de cierto que un buen día quería para tal fecha tantos miles de estancias. Anduvieron recorriendo el país los empleados de Sedesol buscando casas, locales o lo que fuera que se prestara para poner chamacos. Sin preparación, sólo con tener el lugar, sin ningún sistema de prevención, de protección, sólo pon la casa, el garage, pero quiero miles para tal fecha. Recuerdo haberlo comentado con un funcionario de Sedesol: que era una irresponsabilidad. Me contestó: orden presidencial. Así se las gastaba el borracho. Quizá ahora se hayan profesionalizado. Qué bueno. Pero las pelean ¿por amor a los niños o resulto bueno el business? De acuerdo. Que les den a los padres el apoyo. En Estados Unidos les dan apoyos a los padres para escoger escuela. No gusta mucho a los demócratas porque no es clientelar. Aquí, que las estancias compitan como las escuelas privadas, y que los padres decidan cuál es su mejor opción: Abuelos (que no son todos seniles, los abuelos andan por los 50 años por lo general, los chavos se casan jovenzones y muuuchos ya cuidan a los nietos). Demasiados gritos y sombrerazos de parte del PAN y el PRI. ¿Por qué será, si ellos son los paladines de la privatizaciones? Recuerdo que, en su momento, hubo un reportaje en la televisión de un depa, de Tlatelolco creo, que andaban vaciando salita y comedor para registrarse como estancia infantil. Así nacieron.” + + + También escribe don Miguel Ramírez: “Inédito es el acercamiento que la sociedad mexicana está teniendo con un presidente de México. Sucede tanto en las grandes e importantes ciudades como en lugares pequeños que, inclusive, podrían considerarse conflictivos. Este presidente, López Obrador, lo practica cotidianamente. Algunos lo consideran populismo ramplón, otros como una de las maneras más eficaces de enterarse directamente de las necesidades de sus gobernados, quienes el pasado 1 de julio decidieron dar un quiebre en la dirección por la que se llevaba a nuestro país. Si hubiera triunfado en esa elección el clásico político que por décadas habíamos padecido, continuaríamos sumergiéndonos más en esa inmensa detritus en la que esos gobernantes convirtieron a México. Corrupción, malos manejos y despilfarro del erario, y un sinnúmero de calamidades más, serían el pan nuestro. Podría haberse presentado el caso de que, en un acto de sinceridad, cambiaran el nombre de nuestro país y propusieran que se llamara Transalandia. Y en esas estábamos cuando llegó Andrés Manuel y ahora todo se ve diferente. Sin embargo, el camino que debe seguir, como todos los caminos de la vida, no está pavimentado, tiene muchos bordos y baches que le dificultarán llegar a la meta que tiene trazada. Se conoce que él es perseverante, pero ojalá que esta cualidad no la confunda con necedad, que tenga un autoanálisis necesario para corregir cualquier error que pueda cometer. Otro asunto que llamó poderosamente la atención la semana pasada fue el aferramiento que mostró Donald Trump para insistir en la construcción de un muro entre su país y México. No hay duda que Trump es un tipo desquiciado, movido por oscuros intereses. Simplemente con ver su cara se produce mucha desconfianza. Sus gestos son enfermizos, tal parece que alguien le está ejecutando la frase que recientemente dijo Paco Ignacio Taibo.”

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez