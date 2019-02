“Hablando sola – Diez años después”, de Daniela Rivera Zacarías

Hablando sola sobre el amor, la soledad, el miedo, el cambio, la depresión, la amistad, el tiempo, las dudas y muchos otros temas que nos interesan, pero que no nos atrevemos a ser completamente honestas. Diez años después es el libro en el que hablar desde el corazón y honestamente es la idea principal. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la autora Daniela Rivera Zacarías comentó:

-Diez años han pasado desde la primera vez que se publicó “Hablando sola” ¿Qué experiencias te ha dejado este libro a través del tiempo?

“Este libro me ha dejado las mejores experiencias, primero que nada, me llevó a conocer a mi ahora esposo y padre de mis hijos. Gracias a mi libro he conocido a muchas personas increíbles y he viajado mucho, pero sobre todo me ha obligado a conocerme mejor y a descubrir cosas nuevas de mí cada año”.

–Hablando sola sobre el amor ¿Cómo describirías este sentimiento?

“El sentimiento del amor lo descubrí cuando logré conocerme. Para mí, el amor es algo que te llena de seguridad y no tiene nada que ver con mariposas en el estómago, ni con andar en las nubes”.

-En el libro mencionas que es importante quererse a uno mismo para sentirse bien. Háblanos de esto:

“Yo creo que quererte es el resultado de conocerte, pero primero hay que pasar por un proceso, no necesariamente uno se quiere inmediatamente después de conocerse, pero definitivamente el saber más sobre ti te da las herramientas para empezar nuevas cosas y para tener una mejor autoestima”.

-¿Qué le aconsejarías a una persona deprimida?

“Que no se sienta mal por sentirse así, que es un aviso que te da tu cuerpo cuando algo no anda bien. Que hable mucho sobre lo que piensa y siente y que nunca se quede nada, porque lo que nos guardamos sale de cualquier forma y casi siempre se manifiesta como enfermedad. Las emociones son lo más importante y se presentan siempre por algo. Es un momento para reflexionar y empezar a tomar nuevos rumbos”.

-En el libro mencionas que la felicidad se busca:

“El tema de la felicidad es un poco como el del amor, la mayoría cree que repente llega, pero no, hay que trabajarla. Para llegar a ser felices, yo creo que es necesario primero valorar lo que uno tiene y sentirse agradecido. Es importante enfocarse en lo positivo de la vida y ser de mente abierta, tratar de solucionar en vez de echar culpas, creo que las personas más felices son las que hacen lo que hacen porque les gusta y no por conseguir aprobación ni remuneración”.

-¿Por qué es importante hablar sola?

“Muy al contrario de lo que dicen, yo creo que el que no habla solo, está loco. Hablar sola es una manera de tener conversaciones con la persona más importante en tu vida. Hablando sola descubres mucho de ti misma y de alguna manera es una manera sana de expresión. En una de esas dices algo que te sorprende y es el principio de una gran idea o un gran proyecto”.

-¿Cuál ha sido la retroalimentación de tus seguidores a través de los años?

“Gracias a mis seguidores sé si voy en buen camino o no. Ellos me comentan sobre mis libros, mis posts y mis videos y para mí, no hay nada más importante que los comentarios de mis seguidores porque son las personas que reciben mi trabajo que hago con tanto cariño. Me encanta saber que una frase le cambie la vida a una persona, ya con eso me puedo dormir tranquila. Con mis seguidores confirmo diariamente la importancia y el poder de las palabras”.

