Los Socios del Ritmo “Hoy” siguen vigentes

Arturo Arellano

Con toda una exitosa trayectoria de respaldo, Los Socios del Ritmo, lanzan una nueva producción discográfica titulada “Hoy”, que se compone de un Cd más Dvd, en el que la agrupación interpreta cada uno de sus éxitos en compañía de invitados especiales como Alexander Acha, Big Metra, Yurem y Daniel Gutiérrez de la Gusana Ciega, este último con quien lanzan el primer sencillo en promoción “Amor de Internet” y de quien se acompañaron también para anunciar su presentación el próximo 3 de mayo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, los miembros de Socios del Ritmo y Daniel Gutiérrez hablaron sobre esta colaboración “El tiempo romántico fue en sesentas, setentas y ahí nos colamos con varios éxitos, aunque tocamos todo tipo de música. Nuestro público nos ha apapachado sea con mambo, danzones, cha cha chá, ska y luego en otra época empezamos con cumbia más sofisticada y la de ochentas y inventas, dando muchos éxitos. En en 2000 la cumbia da un giro drástico e hicimos ‘Llorar’ o ‘Mamá cumbia’ además de ‘Amor de internet’, que son las que nos tienen aquí vigentes” dijo Luis Antonio Ruiz Pinzón.

Del sencillo en promoción comentó “este tema se grabó en el tiempo en que aún no era tan grande en internet, la canción estaba fuera de tiempo, no era popular el internet, solo era de cierto sector. Sin embargo, ahora que lo retomamos, ya el internet lo tienen todos en sus casas. Así el tema se ha actualizado con instrumental nuevo y tecnología nueva, además de la incursión de nuestro amigo Daniel Gutiérrez que es perfecto e impecable en lo que hace, puso todo su profesionalismo y obtuvimos esto que está siendo un trancazo”.

Daniel se dijo “muy contento, en este momento de mi carrera es muy importante hacer cosas nuevas. Llevo muchos años con la Gusana Ciega, mostrando lo que sabemos y nos gusta hacer, entonces es importante tomar este tipo de oportunidades, para hacer cosas diferentes. Me encantóo la canción, me encanto grabar y lo que más me ha gustado es tener la experiencia de tocar con ellos en vivo. Son gente de mucho corazón”.

Y en el tema de sencillo comenta “Tocan un tema importante, que básicamente es un conflicto de amores, en este caso el problema particular es que a tu pareja no las puedes tocar, no puedo juntar mis labios con los tuyos, es algo real actualmente, con estas relaciones via internet. Es una relación epistolar, que te escriban cosas como te amo te extraño, quiero estar contigo es grandioso, pero hace falta el contacto físico, la realidad fuera de una pantalla”

Sobre el showen el Metropólitan Joaquín Salamanca, dice “Los invitados van a hacer lo que hicieron en el DVD, la idea es presentar de nueva cuenta este trabajo en vivo. Nos emociona porque ahora la gente ya conoce los duetos, las canciones. No vamos a descubrir el hilo negro, afortunadamente la gente ha recibido este disco muy bien, entonces se los vamos a regalar con ballet, pirotecnia, pantallas, entre otras cosas. Quizá preparemos alguna sorpresa, pero eso no lo podemos decir, mejor vayan a vernos”. Lo mismo no descartan que a futuro puedan fusionar sus temas con mariachi, orquesta u otro estilo, dado que cuentan con las canciones para ello.

Cabe destacar que su canción “Vamos a platicar” es parte del soundtrack de “Roma” dirigida por Alfonso Cuarón, por lo que acotaron “El tema de ‘Roma’ nos agarra por sorpresa porque nosotros nos dedicamos a hacer música, entonces nos llegan las noticias mientras trabajamos. Así nos avisaron de ‘Roma’ y sentimos que nuestra canción encaja muy bien con la temática de la historia, vimos la película y nos encantó, fue un halago, porque jamás habíamos participado en una cinta tan premiada”.

Los Socios del Ritmo se presentarán con este material de duetos el próximo 3 de mayo en el Teatro Metropólitan.