Con la alianza entre Aaptiv y Highgate, se lanza el más moderno servicio de fitness de la industria hotelera

De cinco estrellas

Victoria González Prado

“Ruby Princess”, crucero con más de 4 mil pasajeros, llegó a La Paz y con ello el destino continúa su crecimiento y dinamismo sostenido”

Viva Aerobús concluyó con éxito la oferta pública de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, por mil millones de pesos a cinco años

Marriott International y Manchester United firman acuerdo que da acceso a los 120 millones de miembros del programa de viajes de la cadena hotelera

Highgate, compañía de inversión inmobiliaria y gestión hotelera, junto con Aaptiv, proveedor de contenidos digitales Premium, relacionados a la salud y bienestar físico, anunciaron alianza en beneficio a la cartera de clientes de Highgate, lo que permitirá a huéspedes acceder durante su estancia, de forma ilimitada, a entrenamientos de primera clase que ofrece Aaptiv.

El proveedor de contenidos digitales, posee más de 230 mil miembros activos que han recibido más de 20 millones de clases desde el lanzamiento de la compañía hace tres años y ofrece acceso ilimitado a más de 3 mil 500 clases audioguiadas que incluyen cardio, fortalecimiento muscular, yoga, meditación y más.

El catálogo global de Highgate tiene más de 130 propiedades, superando 30 mil habitaciones, en importantes mercados. Las propiedades incluyen: The Knickebocker, WestHouse, Hotel New York, The James New York-Soho y Royalton Park Avenue, primeras en introducir el servicio.

Ethan Agarwal, fundador y CEO de Aaptiv indicó: “ayudamos a que se tenga una vida más saludable, y eso se aplica tanto en casa como de viaje. La audioguía ha ayudado a muchos miembros a no perder su rutina de entrenamiento mientras viajan”.

El director de Operaciones de Highgate, Steve Barick, señaló: “motivamos a los huéspedes a que mantengan su estilo de vida saludable al viajar, y siempre buscamos la forma de proporcionarles los mejores servicios y comodidades. La experiencia es fácil de seguir sea cual sea el nivel de fitness del usuario, y se puede utilizar en la habitación o en nuestros gimnasios”.

***** “Cada vez más visitantes llegan a Baja California, especialmente a La Paz, que crece y se fortalece con dinamismo sólido y sostenido”, dijo Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de la entidad (Setues), luego del arribo del crucero “Ruby Princess”, con poco más de 4 mil pasajeros, a lo que dijo, “se traducirá en importante derrama económica para el sector restaurantero, de transporte y el comercio local”.

Destacó las tareas de promoción que la Setues, en coordinación con el Fideicomiso Estatal de Turismo (Fitues) y el Fideicomiso de Turismo de La Paz (FituPaz), realizan para proyectar a La Paz en los mercados internacionales, así como en los distintos segmentos turísticos.

“La Paz es un destino que tiene mucho que ofrecer al mundo, no sólo destaca por su extraordinaria belleza natural, sino también por la calidad y calidez de nuestros servicios”, añadió el titular de la Setues.

Finalmente, Luis Araiza aseguró que la secretaría a su cargo continuará sumando esfuerzos para detonar el potencial turístico de La Paz y que ello se refleje en una mejor calidad de vida para las familias.

✰✰✰✰✰ La aerolínea Viva Aerobús concluyó con éxito la oferta pública de Certificados Bursátiles (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por mil millones de pesos a un plazo de cinco años.

Los certificados bursátiles emitidos pagarán intereses a tasa anual igual a TIIE a 28 días más 2.18 por ciento. La emisión obtuvo altos niveles de calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Verum.

Esta colocación forma parte del programa de Cebures fiduciarios de largo plazo de la BMV por un monto total autorizado de hasta 3 mil millones de pesos. Cabe recordar, que esta es la cuarta ocasión que la empresa emite bonos en el mercado de manera satisfactoria, habiendo realizado dos operaciones en el 2018 y una en 2015.

José Golffier, director de Finanzas de la aerolínea aseguró: “estamos muy satisfechos con los resultados de esta operación, siendo una de las primeras compañías en emitir deuda en lo que va del año. Con esta emisión, mejoramos nuestro perfil de deuda y reducimos el gasto de intereses, fortaleciendo la posición financiera de la compañía. Es una muestra más de la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio de ultra bajo costo y en la fortaleza de la estructura del bono emitido”.

✰✰✰✰✰ Marriott International y el Manchester United anunciaron acuerdo plurianual de marketing que da acceso exclusivo a los 120 millones de miembros del programa de viajes de Marriott, Marriott Bonvoy, a experiencias futbolísticas únicas del Manchester United, incluida la posibilidad de convertirse en el presentador del estadio del club o en el Kit Manager por un día.

La colaboración se presenta con corto que presenta algunas caras conocidas del primer equipo y de la dirección del equipo de fútbol, dando vida a momentos mágicos.

El director ejecutivo del equipo, Richard Arnold, dijo:

“estamos encantados de asociarnos, coincidiendo con el lanzamiento del programa de viajes, Marriott Bonvoy. Juntos, crearemos momentos inolvidables para los miembros de Marriott Bonvoy, inspirados por la emoción que el Manchester United puede crear a sus seguidores en el mundo”.

Con el programa de viajes de la cadena hotelera, los miembros pueden acceder a su cartera de hoteles, con marcas globales e inmuebles en 130 países y territorios, además de ventajas para los miembros y experiencias exclusivas.

La directora Global de Marketing de la cadena hotelera, Karin Timpone, comentó: “incluimos experiencias únicas del Manchester United. La colaboración permite a nuestros miembros acceder usando los puntos acumulados, para disfrutar de momentos realmente únicos”.

Hay tres experiencias: “Presentador del estadio”, oportunidad de pujar para conseguir estar entre bambalinas en el emblemático ‘Teatro de los Sueños”, acompañando al presentador del estadio durante la preparación previa al partido. El miembro ganador y un invitado se empaparán del ambiente del estadio, antes de disfrutar de una acogida VIP, entre las que se incluyen entradas para el partido, conocer y saludar a un antiguo jugador.

Bienvenida al equipo a su llegada a Old Trafford: los ganadores y su invitado, al llegar a Old Trafford el día del partido se dirigirán al campo para conocer a una leyenda del Manchester United antes de ir hacia el túnel de jugadores para estar en una posición destacada, recibiendo al equipo cuando pise el campo y se dirija a su vestuario para prepararse para el partido.

Experiencia “Kit Manager”: podrán añadpodrán añadir un último toque de elegancia al vestuario local de Old Trafford antes del partido, acompañando al Kit Manager del primer equipo. El miembro y su invitado ayudarán a preparar el kit antes de la llegada de los jugadores al campo, y ser recibidos por una leyenda del Manchester United. Una vez listo el trabajo duro, podrán sentarse y relajarse mientras disfrutan de la acogida VIP, previa y posterior al partido.

“El Ángel de la Fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado