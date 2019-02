Los Auténticos Decadentes celebrarán “Fiesta Nacional” en el Auditorio

La agrupación argentina regresa a nuestro país para presentar sus éxitos en formato unplugged

Como en toda fiesta habrá invitados especiales, cuyos nombre prefirieron no revelar para que sea sorpresa de los asistentes, de quienes agradecen el afecto que han recibido por tantos años

Arturo Arellano

No se puede hablar de rock en Latinoamérica sin mencionar a una de las bandas más representativas del género, Los Auténticos Decadentes, quienes desde hace más de treinta años han desfilado por el mundo con su alegre comparsa de ska, murga, cumbia, vallenato y hasta tango fusionado con rock. Es por ello que recientemente fueron elegidos por MTV, para encargarse de regresar el formato unpluggeda su plataforma, de modo que ahora los argentinos se presentarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con cada uno de sus éxitos en estas nuevas versiones y las fechas confirmadas son 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo.

En conferencia de prensa hablaron de su nueva llegada al Auditorio Nacional “para nosotros estar en este escenario es muy importante, ya hemos estado aquí, venimos de hacer el Foro Sol, estamos felices y conscientes de poder hacer cinco fechas en este lugar. El showes bastante conceptual, es como estar en un programa de la tele, con los mismos instrumentos que usamos en la grabación, además de 10 músicos más y coro góspel, además de artistas invitados, que para nosotros estar con mexicanos siempre es maravilloso”, dijo Cucho.

Añade también que “Vamos a hacer canciones extras, además de las que están en el DVD y estarán dentro del mismo tiro, en el mismo formato, con un color diferente al que se grabaron por primera vez. Eso es muy divertido y a pesar de ser un unpluggedjamás se cae el show, nunca se cae el ánimo, no por ser showacústico es tranquilo, es para bailar, para estar arriba y quizá en algún momento hay temas más calmados, un ambiente más romántico, pero la fiesta no se cae. Es un showúnico y difícil de repetir porque sacamos a la cancha un montón de juguetes que fuimos comprando a lo largo nuestra carrera, instrumentos raros, se cambiaron armonías, arreglos nuevos y eso lo pone todo muy interesante”.

Reconocen “somos hijos de aquella generación de bandas de inicios de los ochentas, cuando se dio una transformación en el rock argentino. Eso nos motivó a hacer música, tomamos la actitud punk de subirnos y tomar un escenario, sin saber tocar instrumentos algunos, después tuvimos que aprender porque si no, no se hubiera logrado nada. Lo que tratamos es festejar la alegría, eso se transmite a la sociedad, hay que vivir eso no solo cuando somos chicos, sino toda la vida, tener motivos de festejo y diversión”.

Del disco unplugged describen “es precisamente una síntesis de ritmos folklóricos del cono sur de Latinoamérica, hay música andina, charanga, vallenato, cumbia colombiana y por otro lado norteña de México, y es que a nuestro paso por diferentes países hemos ido tomando sus folklores y lo sumamos a nuestro proyecto” De modo que se describen como “Les Luthiers Decadentes, la diferencia entre Les Luthiers y nosotros es que ellos sí saben tocar (risas). De hecho uno de los colaboradores de Les Luthiers nos ayudó en la creación de algunos instrumentos para este Cd-Dvd, realmente tenemos sonidos únicos e instrumentos que no habíamos usado nunca”.

La agrupación decadente se presentará los días 28 de febrero, 1, 2,3 y 4 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con un concierto completamente renovado y difícil de repetir.

En la gira utilizarán los mismos instrumentos que usaron durante la grabación del “MTV Unplugged”.