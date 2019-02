Grandes oaxaqueños

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

El CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, así como la UNAM, deben sentirse al igual que todos los mexicanos, orgullosos de los triunfos de nuestros cineastas y actores de “Roma” por los éxitos logrados, pero sobre todo por rescatar la humanidad y el valor de todas aquellas mujeres y hombres que prestan sus servicios en las casas de miles de mexicanos y que han sido vitales para la formación de las familias y el apoyo a las madres y niños de donde sirven, el valor de la obra de Cuarón es, sin duda, importante, porque despertó la imagen, pero sobre todo, la necesidad del apoyo y de la seguridad social a las mujeres y hombres que dan muchas veces su vida misma por apoyar a las familias y, sin embargo, en la inmensa mayoría no se les trata con dignidad ni se les apoya en sus momentos difíciles, por ello, las adecuaciones a las leyes que hacen obligatorio el inscribirlas al Seguro Social será un gran apoyo para esas magníficas mujeres, que tanto han servido y apoyado a las familias mexicanas.

Creo que la misma película y su visión de la vida y el mundo de parte de Yalitza, ha sido muy importante porque mostró seriamente la realidad de esas mujeres heroicas que son sostén de muchas familias y los actos reivindicatorios de sus derechos, creo que no serán negados por aquellos a los que tanto les sirven y en muchos casos, cuando menos, en mi casa las tenemos como uno más de los miembros de la familia y se les debe tratar con respeto y dignidad a sus derechos y apoyándoles en todo lo que podamos hacer en su favor, así, sabemos que la obligación de inscribirlas será un gran avance para ellas y estamos solamente en espera de poderlas afiliar con gusto y sabiendo que les serán de utilidad a sus familias, de las cuales dependen muchos de sus miembros.

El impacto social y político de la misma película ha despertado la lucha de las servidoras de casas en todo el mundo y tienen por ello la fuerza y el reconocimiento de una película que muestra con crudeza la realidad en la que se desempañan todos los días y la importancia que juegan en las mismas relaciones interfamiliares, sobre todo, en momento de crisis o de tragedias, así la visión cinematográfica de Cuarón y su ojo clínico tiene la formación política social de una escuela que lleva ganados con sus egresados muchos premios internacionales y nacionales, mostrando la enorme calidad de la educación del sector público y es así que debemos entender que muchos jóvenes en el país no habríamos podido alcanzar una formación universitaria y técnica si no hubiéramos contado con la educación laica y gratuita, producto de la Revolución Mexicana, y por ello, se debe luchar por esa gratuidad y la facilidad para su ingreso y la formación misma, así, las nuevas becas que se otorgarán a los jóvenes y a sus familias son importantes para alcanzar una educación seria y de calidad donde se puedan cubrir todos los años de las carreras y no exista deserción escolar, además, con los nuevos proyectos de empleo y de desarrollo con la recuperación de los bienes nacionales y sus fondos se podrá garantizar una mejor formación y garantizar el empleo bien pagado para los nuevos profesionistas pensando además que la barrera de los cuarenta años debe ser derribada, ya que deja sin empleo a millones de mexicanos en lo mejor de su vida como seres humanos y como profesionistas, así que los cambios deben ser muchos e importantes de acuerdo a la realidad nacional y a los intereses del país no de los intereses del extranjero, como nos marcaron tantos años.

Así, dentro de esa lógica social de cambio, la Asociación Nacional de Locutores de México, con Rosalía Buaún Sánchez, como su presidenta concurrimos a una reunión de extensionismo en Pochutla, Oaxaca, el día sábado 23 de febrero, y ahí, con la presencia de más de cincuenta extensionistas que dan su vida para apoyar la producción y la organización social agraria y económica de las comunidades y con más de setecientos comuneros de los mil seiscientos, premiamos, con el Micrófono de Oro, a Jesús Reyes Jiménez, presidente de los bienes comunales de Pochutla, porque hace una gran labor en favor de los suyos, no sólo defendiendo sus terrenos, sino haciéndolos más productivos para el beneficio de sus comuneros, en este evento estuvieron además muchas, autoridades y la presidente municipal de Pochutla, mostrando que la importancia es grande y la participación es enorme cuando se logran conjuntar voluntades que sirven y los demás y no se sirven del puesto ni del presupuesto, así que en este evento se logró, por vez primera, que el Micrófono de Oro reconociera la labor y la entrega de los hombres del campo que saben entregarse en corazón y alma al servicio de los demás, con ello, comprobamos la importancia de universidades como la de Chapingo, que forma profesionistas capaces y con sentido social en apoyo a los campesinos de México y esto es lo que se logra cuando se tiene motivaciones y ejemplos políticos y sociales, México, podrá crecer y ser mejor con el apoyo y el esfuerzo de todos y para todos, no para que los beneficios de la producción se queden en unas cuántas manos, por esa razón, felicitar a Jesús Reyes Jiménez, Chucho Reyes, como lo conocen sus compañeros comuneros, es un honor y ha sido un gran honor reconocerlo por parte de la ANLM.

socrates_campos8@yahoo.com.mx