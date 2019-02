Sherlyn celebra 33 años de carrera con “Vaselina: El Musical”

Fue en 2006 cuando la actriz encarnó por primera vez a “Sandy”, junto a Aarón Díaz. Ahora, 13 años después regresa al Teatro San Rafael para vivir un amor de verano junto con Carlos Fonseca

La bella y angelical Sherlyn Montserrat González Díaz se encuentra llegando a los 33 años de carrera, pues su trabajo en la actuación arrancó a muy temprana edad, de manera que se congratula en poder estar vigente con proyectos importantes, en este caso su regreso al musical “Vaselina”, que en alguna ocasión protagonizara junto a Aarón Díaz. Ahora se incorpora al nuevo elenco, en el que comparte créditos con Carlos Fonseca, ella en el papel de Sandy y el en el de Danny para dar vida a la pareja de este romance de preparatoria.

La función debut de Sherlyn con este nuevo elenco se llevó a cabo con un teatro repleto y expectante de la actuación de la actriz, que si bien no necesita demostrar nada en cuestión de talento, siempre existe expectativa cuando se llega después a un proyecto que ya tiene tiempo en cartelera. Se pretende que Sherlyn esté en el montaje únicamente por 10 semanas, alternando el papel con Sol Madrigal, que se había venido encargando de hacer a Sandy en esta temporada, no obstante, no se sabe aún si la temporada se extenderá, lo cual daría pie a que Sherlyn continúe haciendo funciones.

Antes de subir al escenario la actriz comentó a los medios “creo que de mi generación soy un de las que tiene una de las carreras más sólidas, constantes y estables, y eso es de agradecerse. Porque ahora las actrices y actores se enfrentan nuevos retos para darse a conocer y permanecer en el gusto de la gente. Antes, en cualquier programa la gente sabía nuestro nombre y nuestro rostro, había un seguimiento de carreras mucho más grande; pero ahora con tantas series, programas de plataformas digitales y las libertades en televisoras amplían en número de nuevos talentos, la gente se acordará del programa pero no del nombre de los actores”.

De su regreso a “Vaselina” destaca “es emocionante volver a las crinolinas y hacer a una Sandy muy rubia, personaje icónico que hice hace más de una década, de hecho este es un año bueno con el regreso al teatro con ‘Arpías’ y ‘Vaselina’ y mi canal de YouTube, así que vamos para adelante como actriz invitada. Es una experiencia nueva porque los chavos vienen muy prendidos, están haciendo un trabajo extraordinario y ya estaban acoplados cuando llegué, pero me abrigaron bastante bien, lo van a ver hoy, es una versión, creo puedo decir madura en relación a la Sandy que hice antes” comentó y es que Sherlyn protagonizó “Vaselina” junto a Aarón Díaz, Blanca Guerra y Lilia Aragón; pero esta vez regresa a la Preparatoria Nacional para vivir un nuevo amor de verano al lado de Danny, esta vez en la piel de Carlos Fonseca.

