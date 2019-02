“111 formas de comunicarte con los ángeles y arcángeles”, de Gaby Heredia

En la ruta de las letras

Patricia Correa

La angelóloga y terapeuta espiritual te ayuda a entrar en contacto con el amor incondicional de los ángeles y arcángeles para cambiar tu vida

Dos de las principales inquietudes que externan las personas que desean acercarse a los ángeles son: cómo pueden comunicarse con ello y qué deben hacer para que los ayuden en lo que necesitan (encontrar el amor, atraer abundancia, salir de una enfermedad, lograr un objetivo, etcétera). Pues bien, Gaby Heredia, angelóloga y terapeuta espiritual, te comparte la respuesta a ambas preguntas con 111 sencillas formas para entrar en contacto con el amor incondicional de los ángeles y arcángeles para cambiar tu vida con su ayuda. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, comentó:

—¿Cuál fue la primera señal que recibiste de los ángeles?

“Fue justamente cuando yo estaba con mi mamá hablando de este tema de las cosas que veía, de lo que sentía, de lo que realmente pasaba en mi vida, mi mamá me decía que como los veía, llegó la hermana de mi papá con un arcángel Miguel y me dice: ‘es para ti!’, fue entonces cuando le dije a mi mamá que eran ellos con los que yo conectaba, los que yo veo, y con los que quiero estar siempre, fue la señal más clara que me tenía que dedicar a esto”.

—Platícanos sobre tu parte espiritual:

“Siempre estuvo muy presente en mi vida, mi mamá me abrió el canal, cuando le decía que sentía o veía cosas, mi mamá me preguntaba que que era lo que veía o sentía, entonces nunca perdí eso”.

—¿Puedes explicar la diferencia que hay entre un ángel y un arcángel?

“Los ángeles de la guarda son los que están todo el tiempo desde que nacemos, y los arcángeles son seres espirituales que tienen cierta especialidad, te pueden ayudar para el amor, para la salud, dependiendo que lo que tu estés necesitando, y son muy diferentes, los ángeles de la guarda están contigo siempre, los arcángeles los tienes que llamar para que vengan a ayudarte”.

—En el libro mencionas señales cuando los ángeles se manifiestan ¿cómo podemos estar atentos ante estas señales?

“Los ángeles tienen diferentes forma de comunicarse, en algunas personas son por la vista, por el oído, por el sentido, depende muchísimo de tu personalidad y de como tú seas, puedes combinar las tres, pero obviamente trabajando con la meditación poco a poco estando en contacto con ellos, y acercándose pidiéndole lo que necesitas, pero las señales que nos mandan son los número angelicales, son señales clarísimas, cada número tiene un significado y ese significado al momento que tu vez números repetidos, por ejemplo siempre que abres tu teléfono son las 12:47, 1:47 o vas al consultorio y te toca el número 47, es una señal, también te mandan señales con plumas, los arcoiris, las nubes, al voltear y ver el cielo te puedes sorprender y vez las señales clarísimas”.

—¿Por qué es importante nunca perder la fe?

“Porque si tu pierdes tu fe, es tu vida, tú tienes fe en algo de tu vida y si tu la pierdes, tu vida va a ser diferente a lo que deseas, las noticias malas ahí van a estar, pero cierras la puerta de tu casa y entras a tu santuario, donde todo puede ser perfecto y maravilloso y eso como lo logras, con tu fe, con tus creencias, con lo que realmente quieres, si tú tienes esa fe, te puedes empoderar y que sea maravilloso”.

patolina22@hotmail.com