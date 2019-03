Copa Airlines y la Embajada Argentina presentaron la nueva ruta a Salta, Argentina, destino gastronómico y vinícola

Victoria González Prado

Rail Europe anuncia novedades para regiones de Europa para que experimentes distintos recorridos en tren

Reciben premios Oro y Plata de la plataforma U.S. News & World Report Publisher, los hoteles JW Marriott Ciudad de México y W Ciudad de México

Copa Airlines, aerolínea miembro de Star Alliance en colaboración con la embajada de la República Argentina en México, presentaron la nueva ruta Ciudad de México-Salta, en noche que trasladó, a los concurrentes, a esa hermosa ciudad argentina.

El embajador de la República de Argentina en México, Ezequiel Sabor y Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México, presentaron el destino, destacando su valor turístico, vitivinícola y comercial.

Se habló del reciente anuncio de la ruta aérea Ciudad de México-Salta, que inició operaciones el pasado 12 de diciembre, a través del hub de las Américas®, en la ciudad de Panamá, su centro de conexiones líder de América Latina.

La conexión Panamá-Salta ofrece desde Ciudad de México, dos frecuencias semanales: miércoles y sábados. Con este destino, la línea aérea vuela a cinco ciudades en el país suramericano, además de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

En su oportunidad, Mauro Arredondo, aseguró: “con esta nueva ruta, potenciamos la economía de las provincias del noreste argentino, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo comercial y turístico con el resto del continente americano. Además de poder disfrutar y conocer el servicio de clase mundial que caracteriza a la aerolínea, reconocido por los mejores índices de puntualidad y de confiabilidad de la industria”, mencionó la hermosa ciudad de Salta, que se distingue por estar ubicada en la zona montañosa del noroeste argentino, su vibrante combinación arquitectura colonial española con la modernidad de una ciudad bohemia y sofisticada.

Además, los visitantes podrán saborear las cosechas de las bodegas de la zona, disfrutar deportes de aventura y la tradicional vida nocturna de la ciudad.

Actualmente, Copa Airlines opera, de forma general, promedio de 350 vuelos diarios a través del hub de las Américas, conectando a 81 destinos en 33 países del continente.

Al término de este evento, Mauro Arredondo, agradeció a la embajada de la República de Argentina, por su invaluable apoyo para lograr tan espléndida noche.

✰✰✰✰✰ Para los amantes de los viajes en tren Rail Europe anunció nuevas rutas y productos que incluyen destinos de Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza y estarán disponibles en la próxima primavera para recorrer por tren regiones emblemáticas de Europa.

El principal distribuidor de boletos, pases de tren y recorridos por Europa, señaló que las nuevas rutas y productos que los agentes de viaje podrán promocionar con sus clientes son las siguientes:

El tren rojo con nuevas rutas directas Thalys, el tren de alta velocidad mejor conocido como el “tren rojo” se desplaza como haz de luz en un popular circuito de viaje como es París, Bélgica, Holanda y Alemania. En este territorio que domina tan bien con más de 50 viajes redondos al día,

Thalys abre nuevas rutas de tren con conexiones directas desde Bruselas, Amberes, Róterdam, el Aeropuerto Internacional de Schiphol y Ámsterdam hacia Roissy, el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle y Marne-la-Vallée, pequeña ciudad donde se ubica Disneyland París y el centro de compras La Vallée Village.

Nuevo pase para disfrutar las maravillas de Suiza. Los paisajes de Suiza son encantadores y en el centro del país se ubica la región de Oberland bernés que incluye hermosos destinos como Berna, Lucerna, Brig y el valle del Emmental, los cuales pueden visitarse con el uso del nuevo pase regional Berner Oberland.

Este nuevo producto incluye viajes en la red ferroviaria de la región, paseos en barco en los lagos Thun y Brienz y descuentos en más de 15 ferrocarriles y teleféricos de montaña como el emblemático Jungfraujoch.

Cabe recordar que Rail Europa, tiene operación desde 1932, es compañía europea de distribución de viajes en tren y fuente dedicada a la organización y reservación de boletos de tren europeos, pases y mucho más. Es propiedad de dos accionistas, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), a través del grupo VSC y los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB).

“Ha crecido hasta convertirse en la autoridad líder en viajes de tren por Europa en todo el mundo, con un volumen anual de negocios cercano a los 500 millones de euros. La compañía tiene su sede en París, Francia, con oficinas en América del Norte, América del Sur, Australia, China, India, Corea del Sur y Japón”, asegura la compañía.

✰✰✰✰✰ La multiplataforma U.S. News & World Report Publisher, reconocida internacionalmente por más de 80 años, lanzó su ranking anual “The Best Hotels in Mexico and Central Mexico” que premia a los mejores hoteles de México y la región. Este ranking es el resultado de un análisis muy detallado de las premiaciones en la industria hotelera, las estrellas con las que cuenta cada propiedad y las calificaciones otorgadas por los usuarios de acuerdo a su experiencia en TripAdvisor, experto en clasificar reseñas de viajeros.

JW Marriott Ciudad de México recibió la insignia de oro al obtener la posición número cuatro dentro de la categoría de mejor hotel en el destino de Ciudad de México, el séptimo de la región de Cala (Caribe y Latinoamérica), mientras que el hotel W Ciudad de México recibió la insignia de plata resultando como el número cinco en la categoría de destino en Ciudad de México, el octavo de la región de Cala. Sin duda resultado que muestra el esfuerzo de todos los asociados que forman parte de Marriott International.

Xavier Collar, director de Ventas y Mercadotecnia para JW Marriott y W Ciudad de México.

“Este reconocimiento es logro y recordatorio para seguir brindando experiencias únicas en cada propiedad, es motivación para el equipo que cuida cada detalle desde que el huésped hace su reservación hasta que hace check out, ofreciendo hospedaje único en la Ciudad de México”.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado