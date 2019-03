La UAEM reconoce con Doctorado Honoris Causa a Juana María Sancho

Profesora emérita de la Universidad mexiquense

Toluca, Estado de México.– Por su contribución a la investigación educativa y su compromiso con el fortalecimiento de instituciones de enseñanza acordes a los retos mundiales, la Universidad Autónoma del Estado de México confirió el grado de Doctora Honoris Causa a la profesora emérita de la Universidad de Barcelona, Juana María Sancho Gil.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, el rector Alfredo Barrera Baca enfatizó que la galardonada ha hecho de la ciencia un compromiso con personas, la sociedad y el planeta. Afirmó que sus investigaciones son un acto por la vida, cuyas únicas fronteras son los principios y valores que nos hacen mejores seres humanos.

Destacó que el pensamiento de Sancho Gil es comprometido y trasluce una actitud iluminativa sobre los aspectos de la educación contemporánea. “Ha contribuido a cuestionar el extremo casi totalitario del saber, que diluye las diferencias mediante paradigmas excluyentes”.

Acompañado del secretario de Investigación y Estudios Avanzados, Carlos Eduardo Barrera Díaz, así como los directores de las facultades de Humanidades, Fernando Díaz Ortega, y Ciencias de la Conducta, María Teresa García Torea, apuntó que Sancho Gil se ha preocupado por las políticas educativas que promueven el uso de las tecnologías de la información, pero no las democratizan. Mencionó que la también catedrática del Departamento de Didáctica y Organización Educativa ha hecho de la educación una actividad participativa y democrática, a partir de la visión de los profesores y de los alumnos.

En su momento, Juana María Sancho subrayó que contar con acceso a la educación es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. “Contar con el tiempo, el entorno, las personas y las condiciones que permitan sentirnos reconocidos, acogidos y emocionalmente seguros, así como pensar y adquirir saberes, valores y habilidades es el mejor regalo”.

La codirectora del Centro de Estudios sobre el Cambio en la Cultura y la Educación del Parque Científico de Barcelona precisó que existen en el mundo alrededor de mil millones de personas que no tienen acceso a la educación y muchos de ellos no cuentan con servicios como el agua potable. “Sin educación no hay justicia social”.