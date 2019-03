Urge democratizar, pero en serio al PRI, si se quiere sobrevivir: Parra Sánchez

Naucalpan, Estado de México.- No es necesario recordar la lección que nos dio la ciudadanía en los pasados procesos electorales, en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo perdió la Presidencia de la República, si no la mayoría de los congresos y presidencias municipales.

Hoy es necesario y urgente, democratizar, pero en serio, a nuestro partido, si es que quiere sobrevivir. Ya no más maquillajes, simulaciones ni imposiciones.

Llegó la hora de la verdad. Así lo manifestó en entrevista, el líder social David Parra Sánchez, luego de reiterar que ante la proximidad de la renovación de la dirigencia estatal y los Comités Municipales de ese instituto político, habría que ser claros que “al PRI, le ganó el mismo PRI por imposiciones, designaciones y procedimientos que nunca estuvieron claros y amañados, eso es lo que se debe y puede cambiar”.