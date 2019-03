Un bozal tiránico

Alberto Vieyra G.

Los morenistas Tatiana Clouthier Carrillo y el siempre contradictorio Mario Martín Delgado Carrillo ¿Serán de la misma tribu? … enviados seguramente por ya saben quién… empujan en la Cámara de Diputados reformas al artículo 41 constitucional para reducir al 50 por ciento las prerrogativas a los despilfarradores partidos políticos, que se han hecho odiosos gastando nuestros dineros públicos que con tantos sacrificios pagamos como impuestos usted y yo.

Que me perdonen ambos señores legisladores, pero no puedo aplaudir su populista propuesta.

¿Por qué populista? Porque se busca aprovechar el descontento popular contra esas lacras sociales llamadas partidos políticos, entre las que figura, por supuesto, el Partido del Presidente de la República que no son capaces de hacer política con saliva y han hecho del quehacer político toda una industria, en la que incluso proliferan las mafias.

De botepronto, la propuesta del tijeretazo a los presupuestos contra los partidos políticos suena bien, pero repito, es P O P U L I S T A, porque en México tenemos que hablar de dos Presupuestos Electorales: El Federal y los Presupuestos Estatales.

Obviamente que el machetazo es solamente para el Presupuesto Electoral Federal, pero se dejan sueltos a los Institutos Electorales Estatales que por debajo del agua reciben carretadas de dinero no solo de los gobiernos estatales surgidos del partido en el poder, sea del color que sea.

Pero, aunque usted no lo crea, también fluyen ríos de dinero por debajo del agua del gobierno federal, como ocurrió con el escándalo de la estafa maestra, en la que la desaparecida Sedesol, canalizó vía Universidades Autónomas en el país millonadas con rumbo a las campañas electorales en los estados.

Pero, además, en muchos casos, dineros obscuros llegan a las campañas electorales hasta por vía Suiza, pero entre la partidocracia se práctica al pie de la letra aquélla máxima de “Tapaos los unos a los otros”.

Pero, además, la tal Iniciativa de Ley no contempla en lo más mínimo reformas a la Ley Electoral aprobadas en el 2007, mediante las cuales la ponzoñosa partidocracia, el Presidente de la República y los legisladores, nos recetaron a los periodistas y medios electrónicos de comunicación un auténtico bozal, violatorio de los artículos 6° y 7° Constitucional que consagran el derecho a la Libertad de Expresión.

También de manera tiránica esa reforma constitucional obliga a más de 2 mil estaciones de radio y televisión en el país a trasmitir con cargo a los tiempos del estado mexicano más de una hora diaria de impúdicos y deshonestos spots y cuyo basurero le ha causado un daño terrible a la industria de la radio y la televisiva del país que pierde en los años electorales más de 900 mil millones de pesos.

Esa tiránica disposición obliga también a los radiodifusores a trasmitir de gorra la espotiza de la tiránica partidocracia y del INE, la cual ya vomitamos usted y yo, de igual modo en los años en que no hay elecciones.

El bozal tiránico impuesto por el INE y la corrupta clase política ha provocado que muchas empresas y particulares ya no quieran anunciarse en medios electrónicos de comunicación, pues en muchas partes del país he escuchado comentarios como ese de que: “Yo, no quiero que mi publicidad se pierda entre la mugre partidista”.

Tema éste de grueso calibre y sabe qué, que Tatiana Clouthier, Mario Delgado, el Senado, la Cámara de Diputados, el INE y la ponzoñosa partidocracia tendrán que escuchar a los radiodifusores que están como agua para chocolate por el tiránico bozal y lo saludable sería que los partidos nos dejen descansar de tanta podredumbre y darle en la torre a la industria radiofónica.

Pero de éste tema tan amplio e interesante le hablaré aquí, mañana.

