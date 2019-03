Diego Rodero lanza “Princesa” junto a Atl

El cantante da un giro a su manera de hacer música y suma su talento al de otro joven prometedor para hacer un corte urbano

Arturo Arellano

Originario de la Ciudad de México, Diego Rodero, cantante y compositor con un gran talento y pasión por la música, durante la primaria grabó una canción con su generación de la escuela y fue ahí donde empezó a desarrollar el gusto definitivo por la música. Actualmente, Diego realiza un giro inesperado en su carrera, pues se encuentra lanzando una colaboración con el joven compositor y cantante Atl, el tema se llama “Princesa”, dentro del género urbano y sin duda alguna será un parteaguas en la carrera musical de ambos.

En entrevista con los dos intérpretes, Atl declaró que “todo esto surgió porque Diego y yo nos conocimos hace nueve meses en una gira de escuelas, cantando en secundarias, nos dimos cuenta de que somos vecinos y ambos estábamos en la música, nos pareció padre colaborar. Tenía una canción ‘Princesa’, la compuse hace tiempo, pero era muy alegre, no quedaba con mi línea que es más oscura o depresiva, así que decidí hacerla con Diego. Él hacía baladas antes y ahora entramos en un género que no era el mío, ni el suyo, nos atrevimos y estamos muy contentos con lo que está pasando. Generamos muy buena amistad”.

A esto, Diego agrega “por el momento será sólo esta canción juntos, aunque no cerramos las puertas de hacer más cosas. Esta gira de escuelas ya pasó hace como nueve meses y ahora tenemos planes de promocionar esta canción por todo México. Podría llegar a ser parte de un disco, pero aún no lo tenemos claro, ya que cada uno tiene sus planes independientes, en mi caso por el momento trabajo puros sencillos, no se sí más adelante se dé sacar un disco, esperemos que sí”.

Del sencillo refieren “es una canción que se llama ‘Princesa’, muy romántica en cuanto la letra, el coro habla de cómo un hombre se acerca a una mujer, del amor a primera vista. Lo musical creo que es cuestión de gustos, esta canción es una mezcla de géneros, más como pop urbano, que tiene elementos del reggaetón, pero con una letra muy popera, sigue estando dentro de lo que se considera de moda, pero también es diferente y es lo que nos gusta, que podemos estar en el gusto de la gente que escucha lo que está en el top, pero con un mensaje romántico”

Atl, por su parte adelantó que “aparte de este tema, tengo un nuevo sencillo ‘Rapapa’ con Natalia Subtil, además de cosas con Neón Kid, que es mi proyecto alterno en el que únicamente produzco y pongo a otros a cantar mis canciones. También con Raymix hemos estrenado mi canción ‘Sola’, en el que fusionamos mi estilo de pop con su electrocumbia, estamos experimentando con varias cosas”.

En lo que se refiere a Diego dice “mi siguiente sencillo saldrá a principios de mayo, será un tema yo solo. Le canto a la mujer, al amor, al desamor y dependiendo la situación en que esté viviendo. Creo que lo importante es no clavarte con decir tengo una personalidad, sino estar en constante aprendizaje y evolución. Experimentar es algo que se debe hacer para conocer nuevos estilos. Siempre trato de sacarme de todo lo que he hecho antes, para hacer cosas diferentes, me parece que está mal encasillarte, hay que luchar por estar siempre con cosas nuevas” concluyó, mientras que “Princesa” a dueto con Atl ya está disponible en todas las plataformas digitales.