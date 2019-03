Kurt llegará al Lunario teniendo como invitados a Kalimba y Los Claxons

El cantautor mexicano, que prepara el lanzamiento en plataformas digitales de su álbum “El miedo es terrible”, anuncia su tan esperado concierto del próximo16 de mayo, con el que dará inicio a su gira “En medio de este ruido tour”

Asael Grande

Kurt presentó su nuevo sencillo titulado “Dolerá”, un tema que habla sobre el miedo que todos enfrentamos a ser lastimados o traicionados. Con esta canción Kurt busca mostrar el lado oscuro del amor, “para valorar el amor uno tiene que conocer el dolor” asegura el cantautor: “el sencillo suena a que necesitas un tequila y para enojarse con la ex, ya hice el video del sencillo, lo dirigió Toño Roma, producido por Catrina Films, personas que han hecho todos mis videos, parece como una película el video; esta canción la produjo Mauro Muñoz, que es un gran productor y compositor, y el sonido me gustó mucho, estoy muy contento con la parte musical de esta canción, y la parte de la letra está súper fuerte, entonces, muestro esa parte vulnerable mía de que la gente vea que también me han lastimado, puede que conecten con el sencillo ‘Dolerá’”, dijo Kurt en entrevista con DIARIO IMAGEN.

El cantautor originario de Culiacán, Sinaloa, continúa abriéndose paso como uno de los cantautores favoritos del público pop. Después de lanzar exitosos temas como “La mujer perfecta”, “En medio de este ruido” y “Los días que vendrán”: “mi disco va a traer diez canciones, sí entiendo toda la era digital que está cambiando mucho el juego de la época, faltan dos sencillos de lanzar, antes de que salga el disco completo el 15 de mayo, tengo un concierto muy importante el 16 de mayo en el Lunario, y habrá sorpresas, van a venir los Claxons, estará Kalimba cantando conmigo, tocaré temas que la gente no ha escuchado, será el inicio de la gira. ‘En medio de este ruido tour’, así se llama el disco también, y vamos a tratar de girar al interior de la República, en donde me dejen”, comenta a este diario, el cantautor, quien en 2018 fue reconocido con un disco de oro por el alto número de streams que ha alcanzado su single “La mujer perfecta”, tema que al momento supera 56 millones de vistas en YouTube; así como más de 1,600,000 oyentes mensuales en Spotify.

“Dolerá” fue escrita por Kurt y producida por Mauro Muñoz. El video fue dirigido por Toño Roma y representa el dolor contenido de una serie de personas que comparten un viaje en camión con el cantante, quien sufre de una decepción amorosa: “escribo sobre cosas que vivo, todo lo que vivo es lo que me inspira, si algo me mueve el corazón es escribir sobre eso”, finalizó Kurt.

El tema ‘Dolerá’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en la radio nacional. Kurt arranca “En medio de este ruido tour” el 16 de mayo en el Lunario de la Ciudad de México, los boletos ya están disponibles.

