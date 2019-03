“Alicia Underground”, de Patricio Betteo

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¿Qué pasaría si Alicia no entrara en la madriguera del conejo? ¿Qué pasaría si bebiera la pócima incorrecta? ¿Y si… ciertos países maravillosos no tuvieran fronteras definidas?

Alicia por primera vez está buscando algo. El primer amor. La venganza. La reconciliación. Y sobre todo necesita mantenerse viva en una comedia terrorífica de absurdos. Una novela de posibilidades, en la que Alicia se multiplica con cada sendero que elige. Donde diversas Alicias se intersectan y colapsan en muchas rutas, pero sólo una es la correcta. O ninguna. ¿Será capaz de encontrarse a sí misma? Todo depende de la puerta que abras y de qué tan lejos quieras llegar. Puedes empezar buscando al Mago de Oz… y terminar con los Niños Perdidos. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor Patricio Betteo, comentó:

—¿Cómo es que decides incursionar en el género de la novela fantástica?

“En realidad estoy incursionando en la literatura en general, éste es mi primer libro, yo soy dibujante, ilustrador y cuando tuve esta oportunidad, conecté dos ideas locas que tenía, a Alicia conectarla con Dorothy del Mago de Oz, porque siempre he pensado que ambas son más parecidas de lo que el público en general se da cuenta, que son dos niñas perdidas en universos imaginarios, y que pocas veces las hemos visto interactuar o conectarlas, una niña inglesa-victoriana y la otra gringa, por otro lado, tenía ganas de hacer una historia interactiva como estos libros de elige tu propia aventura muy de los 80s, de esa manera yo podía hacer una historia interactiva en el que decides el destino de tu personaje, pero que además este personaje fuera Alicia, esto me pareció bastante original. El libro tiene 20 finales, es fantástico, pero tiene un poco de terror, comedia, es seguro que lectores más grandes pueden encontrarle cierta profundidad psicológica”.

—¿Qué hace diferente Alicia Underground a la novela de Lewis Carroll?

“Hay algo que si la hace muy diferente es que esta contando desde el punto de vista de ella, cosa que tampoco me lo he topado a menudo, es decir, ella es narradora, estamos escuchando la aventura desde su propia percepción, estamos inquilinos en su cabeza, en su cerebro, sabemos lo que piensa, lo que opina y tenemos una idea mucho más clara de su personalidad, otra cosa que también hace peculiar a este libro además de que se puede leer de muchas maneras, es que yo siendo ilustrador de profesión y de pasión, es una novela bastante ilustrada, y con mucha atención a la gráfica, yo creo que más que cualquier novela en general, el trabajo fue ilustrar mis propios textos, lo hice con mucho cariño y atención, incluida la portada, la tipografía”.

—Alicia Underground, historia de amor, venganza, reconciliación ¿Es también una combinación con los personajes de la tierra de OZ (el Espantapájaros, Hombre de hojalata, y el León)? Incluso aparece Blancanieves, y el mismo Lewis Carroll, y Frank Baum (creador de El Mago de Oz).

“Tiene personajes de otras historias, la Alicia de esta historia se da cuenta que ella es un personaje literario, tiene ese ingrediente de meter al lector en la aventura, tiene todas las combinaciones posibles entre el amor, la venganza, tiene humor negro, y no es por arruinar ciertas parte del libro, pero hay un momento que las historias tienen intersecciones y que una Alicia que tomo una ruta se encuentra con una Alicia que tomo otra, es un pastel de mil hojas”.

—Has realizado ilustraciones para diversos autores, y publicaciones ¿Cuál es tu sentir, al ver que tu trabajo ilustrativo, acompañen ahora tus letras?

“Es una aventura increíble, sentía que el escritor iba a estar satisfecho inmediatamente con lo que dibuje para él, siempre tengo esa duda cuando ilustro para otros autores, que es como lo interpretará, si le gustarán o no los dibujos, en este caso mi interpretación iba a ser la que el escritor tenia en mente porque somos la misma persona, esto estuvo muy bien, pude tomarme días, o decir esto no lo voy a ilustrar, esto sí, por otro lado como escritor, escribía muchas cosas que no me imaginaba exactamente, no las visualizaba, pero al momento de dibujarlas puede ponerles cara y después puede volver al texto y cambiar cosas del texto para que tuvieran mejor relación con los dibujos”.

patolina22@hotmail.com