A la CDMX, el Foro Nacional de Turismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Calgary, Canadá.- Luego que el estado de Chiapas, como principal patrocinador, cancelara los apoyos económicos de último momento, se canceló hace unas semanas el Foro Nacional de Turismo que se llevaría a cabo en Palenque.

En aquel momento el presidente del foro, Fernando Martí, explicó que se debía a la cancelación de patrocinadores, cuya identidad y montos no podía revelar.

Sabemos que se trató del gobierno del estado de Chiapas y aún tenemos en curso la investigación para saber de cuánto era ese patrocinio.

Me llamó la atención que el propio Martí explicara que, los patrocinadores públicos (instituciones y gobiernos) tenían o pedían contratos de confidencialidad para no revelar el costo de estos foros, mientras los patrocinios provengan de dinero público hay una obligatoriedad —y no a consideración— por parte de los sujetos obligados por la legislación federal de transparencia, de dar a conocer las inversiones en este tipo de patrocinios.

Me parece que incluso el Foro Nacional de Turismo que promueve discusiones serias con relación al tema, necesita ser transparente cuando se trata de dinero público.

Hoy dará a conocer el propio Martí en las oficinas de Gaudelli MCW, que el foro se llevará a cabo próximamente en la Ciudad de México, particularmente en el Museo Nacional de Antropología, donde fue el año pasado.

Lo relevante para este reportero, no es que se haya cancelado el foro en Chiapas, sino saber cuánto cuestan al erario estos foros.

Si se trata de inversión privada, estaríamos frente a un escenario ideal, pero si hay dinero público —insisto— es necesario saber cuánto y de parte de quién.

Lo que hizo el gobierno de Chiapas fue un acto de nula seriedad y una burla incluso para ellos mismos, una cosa es transparentarse y otra es jugar con los presupuestos al chantaje, al castigo y al premio.

Veremos cómo se desarrollará este foro y sobre todo, cuánto nos costará hablando de la inversión desde los entes públicos que este tengan.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197