Revocación de mandato y delitos electorales

Desde el portal

Ángel Soriano

Con la oposición del PRI y PAN y luego de 9 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular (329 votos a favor, 153 en contra y dos atenciones), el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular.

Y sólo aceptó la reserva presentada por Morena, que reduce el porcentaje mínimo requerido de la participación ciudadana para que una consulta popular sea vinculatoria. Será del 25 por ciento y no del 30 por ciento como indicaba el dictamen.

En tanto, en la conferencia mañanera se informó que Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral para determinar lo que conforme a derecho corresponda un caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, de la serie El populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y, por otro lado, la empresa vinculada con el señor Piña.

A su vez, Enrique Krause, precisó: he sido un adversario, un crítico, sí. Un conspirador, no. No participé en ningún grupo de conspiración contra Andrés Manuel López Obrador, respecto a la implicación que hace Tatiana Clouthier de que dirigió la “Operación Berlín” en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y llamó a la diputada “mentirosa” e indicó que se reserva su derecho de proceder legalmente contra la sinaloense.

Todo deberá resolverse conforme a derecho, sin venganzas políticas.

TURBULENCIAS

En defensa del mezcal

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que de la mano con los nueve estados que tienen la denominación de origen del mezcal, su gobierno seguirá trabajando y defendiendo la dignidad de esta industria que se ha forjado con el trabajo de muchas generaciones. “Seguiremos construyendo la grandeza de esta bebida: cultura líquida de México”, expresó al asistir a la Jornada Nacional del Mezcal 2019, encuentro que durante tres días reunirá a productores, distribuidores y especialistas para analizar los retos y oportunidades del sector en los mercados nacional e internacional. En compañía del presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), Hipócrates Nolasco Cancino, y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano, el jefe del Poder Ejecutivo expresó que el mezcal es uno de los símbolos más visibles de México ante el mundo, que cada día gana más terreno en Norteamérica, Europa, Asia y África, donde tiene nuevos adeptos que la consideran una bebida de excelencia. “Es una industria en crecimiento, que está en la mesa de todos, de los mejores restaurantes y hoteles”, expresó para luego aseverar que Oaxaca produce el 92% del mezcal nacional y que 19 de cada 20 botellas producidas en la entidad se exportan a 64 países de los cinco continentes. También entregó reconocimientos a los pioneros del Consejo Regulador del Mezcal: Neftalí García Arango, primer presidente, y Julián Vidal Gómez Rodríguez, primer director; así como a los primero verificadores: Karina Abad Rojas, Juan Carlos Segundo Navarro y Abelino Cohetero Villegas.

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com