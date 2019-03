Alex Fernández lanza su disco debut “Sigue la dinastía”

Bajo la dirección de su abuelo, Vicente Fernández, el más pequeño de la dinastía quiere revolucionar el mariachi

Arturo Arellano

Alex Fernández es el más pequeño de la dinastía Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Don Vicente, ha lanzado su disco debut “Sigue la dinastía”, con el que pretende comenzar a forjar su carrera dentro de la música mexicana, pero no sólo eso, sino revolucionar el género de mariachi para llevárselo a las nuevas generaciones. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que las fechas de sus presentaciones en vivo están por confirmarse.

A través de un video, Don Vicente Fernández dijo: “Gracias por todo el tiempo que me apoyaron en mi carrera, ahora les dejo al más pequeño, se los encargo mucho y les doy las gracias por apoyarlo, por hablar bonito de él. Le recomiendo al público que tenga el disco completo en su casa. Es el más pequeñito de la dinastía, pero también muy talentoso”.

Alex Fernández ofreció algunas canciones de su repertorio en vivo para los medios que acudieron a la presentación de su disco en un conocido hotel de la ciudad, cantó temas como “Estaré”, “ Lo primero que haría”, “Esta vida” y “Como queriendo y no”.

Más tarde explicó que el disco lo ha realizado “De la mano de mi abuelo, el escogió el 90% de las canciones, curiosamente tenemos gustos muy similares, canción que le gusta a él me gusta a mí, pero de las que yo elegí una de ellas fue ‘Te amaré’, que me llamó la atención, porque no tenía nombre, no tenía autor y descubrí que era de Manuel Monterrosas, es una canción de amor universal se la puedes dedicar a tu hijo, madre, a quien tú quieras”. “Quiero ser sincero, quiero revivir la música de mariachi, pero no es una estrategia para seguir con la dinastía. Soy muy auténtico en ese sentido, nací con esta música, es mi género favorito, cuando mi abuelo decide lanzarme como cantante, me dieron a elegir el género y yo decidí que fuera mariachi, salvo mi abuelo, todos me decían que era mala idea, porque mi generación está escuchando cosas diferentes, pero yo me aferré, dado que es lo que me gusta, jamás haré algo por tendencia o moda”.

“Cuando canto me desconecto de todo, interpreto y saboreo la canción, hago una película en mi cabeza, me divierto, me encanta. Aprendo de mi abuelo y mi padre, ambos son magníficos maestros, les agradezco mucho, lo mismo de parte de mi familia materna, que también son muy musicales, de hecho, cantan más personas de ese lado y todos me han ayudado, me han hecho crecer en experiencia. Para mí es un gran honor venir de este legado, pero pienso superarme a mí mismo, en el sentido de ser diferente no pienso en lo que han hecho mi papá o mi abuelo, hago lo que me viene de manera natural y lo que si me distingue es que busco revolucionar es el mariachi, rejuvenecerlo para llevarlo a las nuevas generaciones”.

Finalmente, aclara los rumores sobre su padre. “Mi papá no ha estado en ninguna clínica ni piensa estarlo. Yo no tengo que estar defendiéndolo, mi papá en su vida cotidiana no toma, al contrario, se cuida mucho, me dice de la dieta, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, es muy sano, lo mismo que mi mamá, por eso, yo llevo una vida muy sana. De repente, mi papá toma, sale la nota y al otro mes vuelve a tomar y sale la nota, pero para nada tiene necesidad de estar en una clínica”.

“Mi abuelo es mi maestro, es disciplinado, estricto, si me dice una hora de ensayo, debe ser a esa hora, yo le digo mi sensei. Es muy artista, pinta, actúa, hace hasta photoshop. Lo respeto mucho y evidentemente es mi guía, la más importante en este proceso. Él sigue cantando y grabando discos, pero ya decidió retirarse de los escenarios, aunque quizá cantemos una canción en el estudio juntos, mi papá, mi abuelo y yo”.