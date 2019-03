“La mujer siempre tuvo poder, que salga a la luz es fascinante”: Bárbara Torres

La actriz presentará “Lorenza” este 22 de marzo, serie de televisión en la que obtiene su primer protagónico

Arturo Arellano

Si bien Bárbara Torres ya cuenta con una extraordinaria carrera dentro de la actuación y la comedia mexicana, desde su salto a la fama con su personaje de Excelsa en “La Familia Peluche”, es hasta ahora que obtiene la oportunidad de protagonizar un proyecto televisivo, “Lorenza”, en la que compartirá créditos con un elenco de primer nivel y lanzará un mensaje de empoderamiento, no sólo para las mujeres trabajadoras, sino para las personas en general. La serie se estrena este 22 de marzo a las 23:00 horas por las estrellas.

“Lorenza” es una serie de comedia con tres líneas anecdóticas: el día a día de una mujer, cuyo mundo se ha trastocado con la llegada de un bebé. La búsqueda del padre biológico del bebé y lidiar con el reencuentro del amor de su vida, que alguna vez le rompió el corazón. Pero para explicar más a detalle el proyecto, Bárbara Torres, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que primeramente comentó: “Es una historia de una mujer que se llama Lorenza, es sobrecargo, la hermana gemela se muere y le llega la responsabilidad de tenerse que hacer cargo de su hijo. Lorenza es una mujer que no tiene plantas, ni mascotas, porque trabaja mucho y le gusta tener todo impecable, entonces, trata de encontrar al padre de Emiliano (el bebé) y el que aparece es su ex novio, todos los personajes alrededor generan cosas que propician la comedia, es divertido”. “Estar de protagonista es algo de lo que apenas me cae el veinte, pero somos un equipo, todos somos iguales y tratando de hacer lo mejor posible. Cuando uno trabaja no sientes si eres protagónico o antagónico o el que sigue o el que no. Fue hasta que vi el primer capítulo me cayó el veinte de lo que estaba pasando. La satisfacción me la llevé cuando los compañeros te reconocen tu trabajo, esfuerzo y calidad que uno muestra, no podía parar de llorar, aunque no me gusta llorar frente a la gente. Es una gratificación tan grande que te reconozcan por tu trabajo que se me llena el alma”.

Refiere que si bien “durante la grabación me pasaron cosas duras, pérdidas familiares, entre otras cosas, creo que todo salió bien, estábamos haciendo comedia y se podría pensar difícil ante las cosas malas que nos suceden en el día a día, pero creo que incluso cuando estaba más mal, me salían mejor las cosas en el set”. Por lo anterior dice, que la serie lleva un mensaje “no sólo para las mujeres, sino al mundo en general, estoy segura de que todo es cuestión de actitud y el empeño que se le pone al trabajo, eso es lo que hace que las cosas resulten bien. Mi abuela me decía cuando cocinaba, que le ponía amor a las recetas, y efectivamente todo sabía mejor, esa era la magia, de modo que cuando uno está convencido de lo que estás haciendo y le pones amor, todo es más sabroso”.

“La mujer siempre tuvo poder, pero estaba oculto, ya que sale a la luz es fascinante y Lorenza es ejemplo y muestra de lo qué pasa en la sociedad, hay mujeres solas y trabajan, se llevan a sus hijos al trabajo o lo dejan con la nana. Lorenza es un reflejo de la sociedad, porque le pasan cosas con las que no sólo las mujeres se van a identificar, sino también los hombres. Lo que sí es chistoso es que la mayoría somos mujeres en la serie, hay dos personajes varones en la base y actores circunstanciales, pero si es una comedia para mujeres, aunque los hombres se van a identificar, sucede que los hombres se ríen de una cosa y las mujeres de otra”.

Con una larga trayectoria en televisión y teatro, Torres recibe hasta ahora un papel protagónico en una serie, pero ella asegura que “Dios no te da las cosas antes, ni después, sino en el momento, antes no te las da porque no estás listo y después tampoco porque ya se pasó tu tiempo, te las da justo y uno tiene que estar atento a lo que te dice Dios, nadie tiene que bajar los brazos, hay que ser tercos, como yo sé qué hay miles, aunque a veces nos rendimos, yo les invito a seguir adelante, porque todo te llega en su momento”

La serie se estrena el viernes 22 de marzo a las 23:00 horas por las estrellas. Es un programa familiar apto para todas las edades.