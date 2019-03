Asegura López Obrador que no se cancelará ningún contrato petrolero

Inicia proceso de licitación para la refinería en Dos Bocas

El Gobierno de México respetará todos los contratos que se firmaron con empresas particulares, nacionales y extranjeras, para la explotación de la industria petrolera en el marco de la llamada reforma energética, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el Ejecutivo federal exhortó a los particulares que cuentan con esos contratos, a invertir lo suficiente y a extraer petróleo, pues a la fecha no lo han hecho.

“Se respetarán todos los contratos, no vamos a cancelar ninguno que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras”, aseveró el Presidente en el marco del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Exhortó a quienes recibieron dichos contratos a invertir para que produzcan, “porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han extraído petróleo. Los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lid.

“Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse, ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia, ése es el desafío, qué es mejor, el que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación o las privatizaciones”, dijo.

El mandatario destacó que el mal momento por el que atraviesa la industria petrolera es consecuencia de la irresponsabilidad de los tecnócratas y neoliberales en su afán privatizador, y por la corrupción que imperaba en el interior de Pemex.

López Obrador reiteró que se reforzará a esta empresa productiva del Estado y se hará con eficiencia, combatiendo la corrupción y con mucho trabajo, por lo que puntualizó que Pemex cuenta con todo el apoyo del gobierno y con los recursos suficientes, prueba de ello se basa en que no ha necesitado de deuda.

El mandatario detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene instrucciones de darle atención especial a Pemex para que cuente con lo necesario para desarrollar su trabajo.

Agregó que se continuará la exploración y perforación de pozos en donde exista este recurso y no como se hacía en los gobiernos anteriores, que realizaban exploraciones en aguas profundas en donde no se estaba seguro de que hubiera petróleo o con costos de extracción muy elevados, entonces: “Con eficiencia y cero corrupción en Pemex, todos los días vamos a fortalecer la industria petrolera”, dijo.

Puntualizó que “el día de hoy también va a ser muy importante, se inicia el proceso de licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas”.

El Ejecutivo federal subrayó: “Las empresas para la construcción de la refinería de Dos Bocas que se están convocando, son las mejores del mundo en esta materia de edificar refinerías como para no fallar, además, todo se hace de conformidad con la ley, puede ser el método de invitación restringida, que está establecido en la ley y Pemex como empresa tiene libertad para hacer las mejores contrataciones”.