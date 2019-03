¿Qué priísta le conviene a AMLO?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Alito, Ivonne, Narro o Ulises, confiables?

Morena vuelve los ojos a su padre: el PRI

Un monstruo hay en el mundo: el hombre ocioso

Thomas Carlyle, 1795-1881; historiador y pensador escocés.

La disputa por el liderazgo del CEN del PRI, está a todo vapor.

Este partido se ubica en la cuarta posición en el sentimiento electoral de los mexicanos. Cada vez con menos aceptación y mayor rechazo. Sin embargo, los políticos tricolores buscan su liderazgo.

Son cuatro aspirantes: Alejandro Moreno, gobernador de Campeche; José Narro, exrector de la UNAM; Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca. Este último es quien lanza una enorme cantidad de cieno sobre sus compañeros; un factor de división y discordia en el seno del PRI.

Sin embargo, los militantes de ese partido, no están acostumbrados a ser oposición y, cuando están del otro lado del escritorio, prefieren negociar con los encumbrados en el poder.

Por ello, la pregunta salta a la vista: ¿A quién le conviene a Andrés Mamuel López Obrador, que se convierta en líder priista?

Necesita alguien con quién negociar acciones de su gobierno.

Con el PAN, la relación no es tersa. Ellos están acostumbrados a ser rijosos; a ser oposición. Así ocurre con los perredistas y ahora morenistas. Desde el poder siguen como gallos sin mecate.

En ese escenario, quien forma parte de esa estructura de acercamiento con el presidente es Alejandro Moreno.

Pero en el sentimiento de los priístas, no quieren eso. Quieren demostrar que el gobierno de Morena no es el ideal para el país. Necesitarían a quien pueda demostrar un liderazgo que esté más entregado a las necesidades de la militancia. Esto lo representaría Ivonne Ortega. En fin, las cosas no están fáciles para un partido que le dio cobijo en sus inicios al actual presidente de la República y que es el semillero de la mayoría de la clase política actual.

PODEROSOS CABALLEROS: Una cosa es el discurso y otra, en instituciones “amigas”, la realidad. El martes 12 de marzo, dieron retroactivo de 5 catorcenas (60 mil pesos en promedio) a los empleados del servicio profesional de carrera, en el Instituto Mexicano del Petróleo.

Es un premio adelantado para avalar la viabilidad de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Bueno, eso es lo que se afirma en aquella entidad gobernada por Adán López de Morena.

Hay bonos en el gobierno. Con este bono, habrá personas que ganen más que el Presidente, al sumar el bono del sistema nacional de investigadores más sueldo. No hay dinero para estancias, pero si para la burocracia dorada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con motivo del #DíaMundialDelAgua a celebrarse el próximo 22 de marzo, Cummins ratifica su compromiso por aprovechar de manera eficiente los recursos implementando una solución de reaprovechamiento de agua que le permitirá ahorrar más de 10 millones de litros durante 2019. Esta solución representó una inversión de 249 mil dólares en las instalaciones de Cd. Juárez, lideradas por Robert Rivas.

