Mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, e indicó que: Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para acentuar lo siguiente:

1.- Soy maderista y partidario de los principios de ‘Sufragio efectivo, no reelección’.

2.- Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder.

3.- Creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

4.- Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a México en una República próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

5.- En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que, estimo, es lo más valioso en mi vida.

Sepan pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema; y que en el 2024 me iré allá, por Palenque.

Pero también les digo, con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir, y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder.

Ciudad de México, 19 de marzo de 2019

TURBULENCIAS

Regresan al Senado adversarios de Barbosa

Luego de participar en el teatro de la democracia de Morena, los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra regresaron a sus escaños en el Senado de la República y Miguel Barbosa Huerta seguirá en campaña hasta lograr la gubernatura de Puebla. Dos horas antes de conocerse “la medición” en la CDMX, la ciudad de Puebla sucumbió a un estallido del Popocatépetl como presagio de lo que ocurrirá en el proceso electoral extraordinario del 2 de junio…En demanda de justicia y en contra de “las ratas y cucarachas” que invaden al Poder Judicial de Oaxaca, trabajadores sindicalizados tomaron las oficinas centrales en la Ciudad Judicial así como los juzgados civiles…Oaxaca avanza en la ruta correcta, su economía crece por arriba de la media nacional; en el pasado puente vacacional -del 15 al 17 de marzo-, se registró una ocupación hotelera del 71.08% en los tres principales destinos turísticos del estado. El arribo de 61 mil 515 visitantes nacionales e internacionales generó una derrama económica aproximada de 183 millones de pesos…La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Yolanda Martínez López, tomó la protesta de ley a Jadiel López Coheto, como nuevo director del programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares “Vamos juntos a la escuela” y dijo que a través de ese se benefician a más de 950 mil niños y niñas de las ocho regiones del estado, acción que forma parte de las políticas públicas para apoyar el desarrollo económico y social . López Coheto es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y maestro en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas por la Universidad Anáhuac…

