Gran éxito de la subasta MAS (Moda, Arte, Sonrisas)

La dentista Martha Lucero, fundadora de la Asociación Apóstoles de la Sonrisa A.C., recaudó fondos para apoyar a personas de escasos recursos que necesitan atención médica dental

Arturo Arellano

Subasta MAS (Moda, Arte y Sonrisas) se llevó a cabo a beneficio de la Asociación Apóstoles de la Sonrisa, con sede en Los Ángeles, California, la cual se encarga de recaudar fondos para apoyar a personas que necesitan ser atendidas con urgencia de alguna necesidad bucal. En este caso, Janet Secin y Bernardo Montaño, organizadores con amplia experiencia en ayudar a causas benéficas en México y diferentes países de Latinoamérica, estuvieron apoyados por la diseñadora de modas Bárbara Herrera, quien ha trabajado en pasarelas de Miami, Los Ángeles y París.

Janet Secin y Bernardo Montaño concedieron una entrevista a DIARIO IMAGEN, quienes nos platicaron: “Subastamos cinco obras de Montaño, cinco más mías (Secin) y cinco vestidos de la diseñadora Bárbara Herrera, el porcentaje de estas ganancias que será donado a la asociación será del 50%. Lo mismo tenemos exhibida parte de nuestra obra para venta en este caso con un 30% de donativo a la causa”.

Destaca la importancia de trabajar a favor de los más necesitados “nos encanta exponer y ayudar a la gente que lo necesita, lo vamos a seguir haciendo siempre que se necesite, la idea es juntarnos como artistas plásticos, sumar y al mismo tiempo expresarnos a través del arte”.

Señalan que “la labor de esta asociación no sólo es importante, sino costosa, por lo que necesitan de todo el apoyo posible, una rehabilitación bucal puede costar hasta 10 mil dólares y la idea es siempre poder poner un granito de arena. En este caso el valor de una obra no se basa en el tiempo que el artista tarda en hacerla sino en lo que se transmite, porque de ahí que el espectador se enamore o no de tu obra es como un matrimonio, siempre habrá una persona para cada obra, podrás no saber mucho de arte o de pintura, pero si una obra te atrapa, querrás tenerla en tu casa¨.

Adelantan que “tendremos una exposición en Polanco a fines de marzo con diferentes artistas en una galería.

Acabamos de tener otra en el Centro Libanés y así vamos porque es una tarea constante seguir organizando exposiciones en diferentes espacios. Por otra parte, tenemos sorpresas para YouTube, donde estaremos presentando un poco de nuestra labor también en el área académica, llevando este tipo de arte a personas que pueden tener el talento, pero no los medios para desarrollarlo dentro del arte, nosotros les ayudaremos”.

El evento contó con la presencia de personajes como Jo Jo Jorge Falcón, Andrea Torre, entre otros, que disfrutaron de una pasarela y la participación de un tenor que amenizó el paso de las modelos mientras mostraban los vestidos en la subasta.