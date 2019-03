Menos comisiones bancarias

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a los asistentes a la LXXXII Convención Nacional Bancaria que se realiza en Acapulco bajar las comisiones a los usuarios de sus servicios, principalmente a las remesas que envían nuestros coterráneos residentes en la Unión Americana, y las cuales merman los envíos y abultan las utilidades de los banqueros.

Como buen conocedor del país, el tabasqueño señala que en gran parte del medio rural del país no existen sucursales bancarias, por lo que también pugnará por ampliar la competencia a efecto de regular el cobro de comisiones y la expansión del servicio. Medidas simples y adecuadas que terminarían con los abusos de parte de los hombres del dinero con quienes no lo tienen.

La especulación bursátil, el manejo de efectivo, las transacciones financieras, los sencillos servicios de envío de dinero de una parte a otra se ha convertido en un negocio rentable, en auge, y en consecuencia, de acaparamiento y de abuso para con los usuarios. No sólo los bancos, sino las firmas comerciales que tienen corresponsalías en regiones apartadas del país.

Si anteriormente los presidentes de México convivían a todo trapo con los banqueros como parte de la misma clase gobernante, hoy es necesario que el Jefe de la Nación abandere una demanda generalizada en el país: cese de los abusos bancarios y de las cadenas comerciales que ahorcan a sus clientes mediante tasas de interés leoninos, una explotación criminal a la que debe ponerse un alto.

A 25 años del asesinato del malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, se fortalece la idea de que fue un crimen de Estado. Familiares de Mario Aburto, señalado como autor intelectual del condenable hecho, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para el esclarecimiento del suceso, ya que Aburto fue condenado a 45 años de prisión; el Ejecutivo Federal ofreció leer el documento —turnado a Gobernación— para ver qué procede y decirlo con toda claridad. La intervención de fuerzas poderosas que cambiaron todo luego del proditorio crimen demuestra que los autores tenían —y tienen— la protección suficiente para evadir la acción de la justicia…Contratistas del Ramo Eléctrico en el Estado de Chiapas, que realizan estudios de proyección de obras en Media y Baja Tensión, trámites de obra, construcción de la misma y de conexión eléctrica, denuncian ante el Director General de la CFE, Manuel Bartlet, que son extorsionados y coaccionados por técnicos de la zona de distribución San Cristóbal CFE al rechazar y poner trabas a proyectos eléctricos como el Pablo González Pérez, del Departamento de Planeación quien sin fundamento siempre pone peros a los proyectos, que están mal elaborado y por lo tanto que no pasara, en ese momento abiertamente y sin ningún tapujo solicita la cantidad mínima de $30,000.00 para hacer la corrección y es más se ofrece a realizar los trámites necesarios para que no haya problemas; ya ha sido denunciado con la superintendencia y no pasa nada; por ello piden investigar también a otras técnicos de la zona San Cristóbal, cobran 20,000 para realizar la conexión de obras eléctricas y son: Humberto Cruz Gutiérrez, Saúl Sánchez Chávez, y Ramiro Villatoro Bernardo de Frontera Comalapa, hay técnicos que tienen sus propias constructoras, señalan los contratistas dispuestos a presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes…

