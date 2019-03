Anuncia Andrés Manuel López Obrador el fortalecimiento de escuelas normales

Conferencia de prensa matutina (Versión estenográfica)

Reitera disposición de diálogo con bases magisteriales

“Yo he dado instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo El Mexe y vamos a crear nuevas escuelas normales, y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales”, precisó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Me da mucho gusto estar de nuevo aquí como todos los días de lunes a viernes, ya en este fin de semana.

Hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la Reforma Educativa, la mal llamada Reforma Educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales.

Que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural; cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia por algo nuevo, por algo justo.

Estos tecnócratas neoliberales, corruptos, se apoderaron del término, del concepto estructural.

Y podría uno pensar que es algo bueno, cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo, son recetas, es Reforma Energética, Reforma Fiscal, Reforma Laboral, Reforma Educativa; es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen.

A esa Reforma Educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación.

Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo 3º para limitar la educación gratuita.

Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general, el concepto era que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita a nivel básico, y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia.

Luego, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman Reforma Educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto en el país; se les respetaba a nuestros maestros y de repente se les degrada, se les humilla, se les culpa que por ellos es mala la educación en México.

Se polariza, se vuelve un asunto político, ideológico, hay incluso campañas pagadas en medios de información para imponer la reforma educativa. Y es un asunto hasta de sentido común, cómo se lleva a cabo una verdadera Reforma Educativa sin los maestros.

¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? Pues, el maestro. Entonces, todo esto se decide por parte nuestra cancelarlo, porque no beneficia, al contrario, perjudicó la educación.

A eso se debe que se envió a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, una reforma al artículo 3º y a otros ordenamientos legales para cancelar la mal llamada Reforma Educativa y fortalecer el derecho que tienen los mexicanos a la educación pública; que la educación no sea un privilegio, sino un derecho y que el Estado tenga que garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares.

Esto es lo que se está planteando, lo asumimos desde la campaña, lo defendimos en contra de viento y marea, hasta en los debates fui muy cuestionado por eso por los conservadores.

Ya saben cómo fueron esos tiempos, que se hablaba que nosotros queríamos que se regresara a la venta de las plazas, tuve que decir que el único que vendía las plazas era el que estaba en ese entonces de secretario de Educación, porque, en efecto, cuando fue gobernador de un estado vendió la plaza de toros de ese estado; pero, en fin.

Ahora que se logra iniciar una etapa nueva en lo que llamamos posneoliberalismo, hay quienes también con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales porque hay mucha simulación en todo esto, hablan que lo que estamos proponiendo es más lo de mismo, y entonces eso me parece una exageración.

Entonces, le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles: lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso, para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados.

Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación, apuestan a que fracasemos. En el caso de los que se presentan como radicales quisieran que falláramos para señalar: ‘Ya ven, son lo mismo’.

Esto lo hemos padecido de tiempo atrás cuando llamaban, por ejemplo, a no votar porque todos éramos iguales, nos querían meter a todos en el mismo costal, era una estrategia con ese propósito. Varias veces tuve que decir que no éramos lo mismo, que me podían llamar ‘Peje’, pero no era yo lagarto. Y ahora es parecido. Ahora que toman la Cámara señalan que es igual, que estamos engañando, estamos simulando. Pues no, no somos lo mismo. Y por eso vamos a aclarar.

¿A quién nos importa aclararle?

A las bases magisteriales.

Porque los dirigentes y las organizaciones de distintas tendencias tienen sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos, no siempre se consulta a la base, no siempre se toman decisiones recogiendo el sentir de los agremiados, de los representados, en este caso de los maestros.

Entonces, yo quiero tener una comunicación, más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios.

Ahora cada ciudadano es una persona consciente, con criterio y es cosa nada más de que se tenga toda la información. Acercar la información para que no se manipule, para que no se distorsionen las cosas.

Nosotros queremos una transformación y no simulamos. Hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero y vamos a cumplir, no le vamos a fallar a los ciudadanos.

Le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada Reforma Educativa y qué estamos nosotros proponiendo.

Él va a hacer esta exposición. Y este documento inicial resumido lo vamos a convertir en una volante y lo vamos a entregar a todos los maestros.

¿Qué ofrecemos si hace falta más información?

Diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado, nada de represión. Esa también es una diferencia sustancial, diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores.

Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema abrimos la sesión de preguntas y respuestas.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública:

Muchísimas gracias, señor presidente. Pues tratamos de resumir de manera muy puntual, aunque la iniciativa es mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la Reforma Educativa, porque son enfoques totalmente distintos, son objetivos también diferentes y, sobre todo para que las maestra y maestros, como decía el señor presidente de la República, sepan que lo mejor de la educación pública está por venir.

En la Reforma Educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva, ligada a la permanencia en el empleo.

Ustedes recordarán que esa palabra, ‘permanencia’, que se incluyó en el artículo 3º Constitucional, y la iniciativa que viene es, incluso, una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo, no sólo no aparece, sino que está proscrita.

En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, en donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motozintla, Chiapas.

Actualmente lo que se busca, y es para toda la educación, es no tener un criterio de homogeneización, sino al contrario, un enfoque regional en donde se puedan expresar las diferentes regiones.

Hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades. Entonces, se va a dar este enfoque regional y local a la educación.

Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras.

Este instituto desaparece y se revalora al magisterio, expresamente se le da todo un lugar en la Constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho, que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización y esto va a estar ligado precisamente a la promoción, de manera que aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización, en vez de a la evaluación punitiva.

Otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la Reforma Educativa de 2013 era una educación orientada sólo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, enfocada para la vida y para el desarrollo nacional.

Se creó en la reforma del 13 el Servicio Profesional Docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad; y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos, con escalafones vertical y horizontal.

La visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista y, como ya dije, tenemos un enfoque con carácter regionalizado, pero también pluricultural y pluriétnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales. Un tema muy importante es que en la Reforma Educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales. En esta iniciativa se garantizas los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo.

El anterior gobierno además creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia Reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron; este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto, sino se les daba un contrato por honorarios, con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios.

Por eso, es que queremos transparentas las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra, comúnmente son asediados por corrupción, les piden recursos, les piden favores sexuales y todo eso tiene que terminar; y por eso se requiere transparentar este tema poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, vacancia, presupuesto y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente.

Y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros, que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias.

La anterior reforma se calificó de mal llamada Reforma Educativa porque es parcial y de corte fundamentalmente administrativo.

Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior, y se le da coherencia a todo el sistema.

En la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública, a quienes darán prioridad para el ingreso.

La anterior reforma solo alude a la calidad, pero no hay calidad posible sin equidad.

El énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad, que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública.

La reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí, además de garantizar la autonomía de la educación superior, se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr que los aspirantes a las universidades tengan opciones para que la cobertura alcance para todos.

Un tema muy importante es que el énfasis del modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura, matemáticas y ciencias.

Y lo que estamos buscando, además de esta tres áreas y materias, de esa asignatura, es que se incorpore con mucha fuerza el civismo, regrese el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y todo lo que es lo relativo al medio ambiente.

En cuanto al último punto que quiero destacar es que desde el punto de vista del gobierno de la República se llegó, incluso a la represión para imponer la Reforma Educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente, un diálogo profundo e incluyente con maestras, maestros y sus representantes. Eso es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Esto era para informar a maestras, a maestros.

Yo… ¿Se escucha?

Bueno, es que no van a tener… ahí está, ahí está.

Les comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos.

Subrayo algo que es importante. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita se empieza también a desmantelar las escuelas normales, empiezan a cerrar escuelas normales, es toda una campaña de desprestigio a las normales rurales, cierran El Mexe en Hidalgo y otras escuelas.

Y como parte de la mal llamada Reforma Educativa se abre la posibilidad de contratar maestros que no surjan de las escuelas normales o que no sean sólo los egresados de las escuelas normales públicas.

Yo he dado instrucciones al secretario de Educación que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo El Mexe y vamos a crear nuevas escuelas normales, y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales.

Por eso, también, no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación, porque si se fortalecen las normales, pues, los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo.

Eso por lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza.

Y también al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay problema en cuanto a los procesos de ingreso para ser maestro, porque se tiene a los egresados de las normales públicas y de las normales en general.

No hay ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga formación, capacidad, para ser maestro sólo por influyentismo o porque compren las plazas.

Esto también es importante que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las normales.

Esta es una información adicional.

Acuérdense que la mentira es conservadora, reaccionaria. La verdad es revolucionaria, transformadora.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias.

Respecto a la carta del rey de España, ¿qué opinión le merece el hecho de que fue bastante notorio que algunos medios e incluso algunos columnistas dieron por buena una versión según la cual Beatriz Gutiérrez habría estado detrás o sería una autora intelectual o algo parecido sobre esta petición, sobre esta búsqueda de una disculpa de la Corona de España hacia los pueblos originarios de México?

¿Cuál es su opinión sobre esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que se generó un debate, es bueno. Yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica.

Y salió también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista, porque se negaba en el racismo y salió; y por eso qué bueno que se dio a conocer este asunto.

Aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron es un documento inicial, un borrador mutilado. La carta consta de cuatro hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está en la dos y la tres. Pero también otras cosas acerca de Beatriz, que ella tiene mucha injerencia.

Sí, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que nos comunicamos y platicamos, pero la responsabilidad es del presidente.

Sin embargo, han estado haciendo estos cuestionamientos. Hubo un personaje que escribió que era yo un mandilón y no, yo lo que digo… como se comenta a veces: ‘Tus órdenes, tus deseos, son mis órdenes’, así se dice, y aquí es: ‘Como tus órdenes son mis deseos’. Salieron todas estas cosas, nosotros vamos a esperar que se serene, que se tranquilice, y vamos a continuar con el tema porque es interesante, el que podamos reconciliarnos de verdad, o sea, el planteamiento es que salgan estas cosas, no olvidemos el pasado, no con el ánimo de confrontación, sino de poner todo esto al descubierto, que se ventile, que se haga un relato conjunto, objetivo, profesional, racional; y que pidamos todos disculpas a los pueblos originarios, pidamos perdón y nos reconciliemos.

Se olvidó que en el pedir perdón haremos también nosotros lo que nos corresponda, como representantes del Estado mexicano tenemos que pedir perdón a los pueblos yaquis, a los pueblos mayas, y hablaba yo de la población china que fue reprimida durante el porfiriato, en la Revolución.

Entonces, es buscar la reconciliación, que en el 2021 podamos conmemorar los 200 años de Independencia reconociendo nuestro pasado histórico y reconciliando. Ese es el planteamiento, pero se malinterpretó y luego se dan a conocer versiones que no corresponden a la real.

No hay que enojarse, amor y paz y no perder también el sentido del humor, porque hay unos ‘memes’ buenísimos, pero buenísimos sobre este tema.

INTERLOCUTOR: ¿Cuál es su opinión sobre la supuesta, próxima renuncia de tres consejeros independientes del Consejo de Administración de Pemex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que están en su derecho y yo hasta considero que es una postura honesta en lo que cabe, porque ellos tienen una manera de ver las cosas distintas, distintas a la nuestra; es decir, ellos pertenecen al grupo que impuso la política neoliberal, tienen ese pensamiento conservador y ya eso pasó a la historia. Ya no estamos en el periodo neoliberal.

Ellos por ejemplo firmaron contratos o avalaron contratos en contra del interés nacional, del patrimonio nacional, pero en el pensamiento conservador esto es normal.

Para nosotros eso constituye inclusive un daño a la nación, un daño al patrimonio nacional, estos consejeros. Pero, bueno, qué bien que deciden irse porque se requiere que haya consejeros que actúen como representantes del Estado, como representantes de la nación, que no actúen como representantes de grupos, que no defiendan los intereses nada más de un sector.

Entonces, no va haber ningún problema se va a sustituir; claro salió la nota hasta en The Wall Street Journal. O sea, no debemos de extrañarnos, se está dando un cambio en México.

Ya se decretó, se declaró la abolición a la política económica neoliberal. Dicen que no se puede por decreto, no se puede declarar la abolición de la política económica neoliberal. Sí se puede porque no sólo es proponerse, no sólo es postularlo, es llevarlo a la práctica y ya se está llevando a la práctica.

Ya no hay corrupción tolerada como había en el periodo neoliberal. Entonces, sí ya hay cambios, entonces por eso lo de la renuncia de estos tres consejeros.

PREGUNTA:(inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero es su propia voluntad y hay un procedimiento para sustituirlos.

¿Cómo?

PREGUNTA: Buenos días. Gracias, señor Presidente. Soy Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press, Baja California, portal de noticias, periodista independiente.

Mi trabajo se ha enfocado en revelar la falsedad del caso Wallace, por el que siete personas están en prisión; estas personas fueron torturadas y fueron víctimas de violencia sexual dentro de penales federales desde 2006, tres de ellas aún se encuentran sin sentencia. Y por esta investigación yo he recibido agresiones, dos intentos de secuestro, amenazas, intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres y por parte de una diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, que me exigía que no mencionara el nombre de Miranda en el Foro sobre Fabricación de Culpables que realizamos en la Cámara de Diputados.

Estas agresiones no han concluido, se han hecho las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República, pero las víctimas directas de Isabel Miranda siguen siendo agredidas, acosadas dentro de las prisiones, incluso yo tuve la última agresión el día 26 de marzo.

Qué va a hacer su gobierno frente a este caso, que ha sido un caso polémico, pero que además ya se han revelado que es una fabricación, que el secuestro y el homicidio, tal como lo cuenta la señora Isabel Miranda, no sucedió así, incluso las personas que están ahora en prisión están dando testimonios muy fuertes sobre las torturas en las que participó ella directamente y en las que se les permitía el acceso indiscriminado a estos penales federales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que se tiene que hacer, por lo que estás denunciando, por la gravedad de amenazas, pues es que se atienda de inmediato.

Que hoy mismo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, platique contigo y que se pongan de acuerdo para que se busque el canal oficial, legal y se abra la investigación sobre este tema y si ya está abierta la investigación que se le pida a la Fiscalía General un informe y que la Subsecretaría de Gobernación proteja a quienes reciben amenazas. Esa es nuestra responsabilidad.

Entonces, es lo que yo te ofrezco, que terminando la conferencia, a través de Jesús Ramírez, se pongan en comunicación con Alejandro Encinas para atender esto. Eso es lo que te puedo ofrecer.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y en el caso de la fabricación de culpables, que hay miles de víctimas, yo tengo una base de datos de 206 personas, y en Atlacholoaya, Morelos, el penal tiene más de 70 personas en el abandono jurídico.

Tenemos un caso, señor presidente, que es un exmilitar, José Avilés Moreno, de 23 años de prisión preventiva, es una violación a sus derechos humanos, y en este gobierno, en este nuevo régimen, cada día se sigue tolerando esas violaciones.

¿Su opinión ahí con respecto a estos casos sobre la fabricación de culpables?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: He dado instrucciones a la licenciada Olga Sánchez Cordero que se abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados, quienes no deberían de estar en las cárceles; y hay este proceso abierto, se está atendiendo a personas.

Entonces, es lo mismo nada más que esto lo ve la secretaria de Gobernación. Hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados, están ahí como secuestrados o presos por consigna.

Eso ya no se permite, se tolera en este gobierno. Lo que sucede es que nos está llevando tiempo hacer justicia, porque es mucha la demanda de justicia que hay en el país; el pueblo de México, repitiendo la frase bíblica: ‘Tiene hambre y sed de justicia’.

Estamos trabajando con este propósito, pero hay constancia de que hemos dado instrucciones y que se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar todo lo que pueda significar la fabricación de delitos, porque también era una práctica.

Nos consta, nosotros venimos de la oposición y sabemos cómo se las gastaban estos, que para frenar a un opositor, a un adversario, eran capaces de fabricar delitos. Era algo totalmente indigno. Ese es otro saldo negativo, perverso de la política neoliberal. Todo eso se termina ya.

Entonces, sí pedir a Jesús que también te atienda sobre esto.

PREGUNTA: Presidente buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California, corresponsal aquí, en México.

Amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos, dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición, presidente, porque la carta era secreto de Estado.

¿Qué medidas tomará para esos temas? Porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Esa pregunta, si me la responde y enseguida le hago la otra, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada, no está firmada, sin duda es un borrador porque no está corregida la primera parte y hay que ver quién entregó esa carta al periódico Reforma.

Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, habló de otras cartas al presidente, creo que de Francia o de Estados Unidos algo así. Bueno, no tiene relevancia lo que hayan dicho porque en su momento se va a dar a conocer el documento original. No lo damos a conocer ahora porque hicimos el compromiso de esperar una respuesta, se sobredimensionó la respuesta, se exageró, quién sabe por qué razón.

Y sí, ver quién pudo entregar esa carta, cómo se obtuvo, porque sigue habiendo seguramente espionaje, no gubernamental, pero…

INTERLOCUTOR: En sus colaboradores sí, presidente, porque esa es una carta que nada más la tiene usted y la oficina de presidencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, puede ser que alguien la haya pasado. Mire, estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros, no, de pensamiento conservador, neoliberal, a Pemex, todavía queda gente que es partidaria de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora, con columnistas del régimen anterior, que estaban al servicio del régimen anterior, pero ahí va a irse poco a poco aclarando.

Pero también siempre he dicho que la vida pública debe de ser cada vez más pública y que el que nada debe, nada teme.

Sí se puede dar a conocer la carta sin ningún problema, no hay nada que esconder, no es un asunto que se quiera mantener en secreto, es un asunto de respeto al trato con otro gobierno, un asunto de diplomacia, de urbanidad política, pero yo no tengo nada que esconder.

Yo siempre digo lo que pienso, no vamos a ocultar nada.

INTERLOCUTOR: Con respecto a lo de la Reforma Educativa, presidente. ¿Qué sucederá con los maestros? Porque tengo entendido que algunos maestros reciben su salario de los gobiernos de los estados y otros los de la federación.

El ejemplo, el estado de Michoacán, con Silvano Aureoles, se dice que desvió mucho dinero del pago de los maestros.

¿Se va aglutinar el salario de todos los maestros para que provenga de la tesorería federal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo tengo ese ideal y ese compromiso.

Quiero que se federalice la educación y la salud, porque en los dos casos hay muchas deficiencias, porque no existe con claridad la responsabilidad acerca del manejo de la educación y de la salud.

Por ejemplo, en la Ciudad de México el gobierno federal tiene a su cargo la educación pública, ¿y han escuchado ustedes algún problema sobre que no se les paga a los maestros en la Ciudad de México? No hay, porque fue la única entidad en donde no se transfirieron los servicios educativos y los recursos también.

Entonces, si esto funciona bien aquí, en la Ciudad de México, si no hay problemas que no se les pague a los maestros, ¿por qué no buscar la regularización?

Estoy hablando con gobernadores para atender esto, porque legítimamente ellos dicen: ‘No nos alcanza lo que transfiere la Federación’.

Y por otro lado se sostiene que se desvía el presupuesto que se transfiere a los estados, que no se destina a ese propósito. Entonces, vamos a que haya una responsabilidad de pagarle a los maestros y buscar la regularización, aunque nos lleve tiempo y signifique a lo mejor una ampliación presupuestal.

Pero había la mala costumbre de que cada final de año la Federación les entregaba a los gobiernos estatales una cantidad de dinero para que pudieran pagar la nómina de maestros, es algo totalmente irregular. Nosotros tenemos que ejercer el presupuesto como fue autorizado.

Entonces, sí vamos a buscar que se resuelva este asunto.

Lo otro es lo de la salud. También se transfieren los recursos y en algunos casos, no en todos, se utilizaban esos recursos para otras demandas.

Por eso no se les paga a los médicos, no se les pagaba a las enfermeras que estaban contratadas por honorarios, eventuales, no había medicinas.

Entonces, el propósito es: A ver, vamos a resolver esto. Nosotros queremos tener las facultades y las responsabilidades, las dos cosas.

Un solo sistema, pero que no exista problema. Y el ejemplo, repito, es lo de la Ciudad de México. Aquí está federalizada la educación en la Ciudad de México y no hay problema.

Voluntariamente ya con algunos gobernadores se está platicando para que sea la Federación la que se encargue. Esto va a significar que el manejo de nómina y el manejo de todos los fondos regresen a la Federación.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente; buenos días, secretario.

Ahorita que mencionó gobernadores que venden plazas de toros, me recordé no sé por qué a Otto Granados Roldán, que fue el último secretario de Educación Pública del sexenio pasado. Y en atención a lo que decía ahorita el secretario de fortalecer el combate a la corrupción, quisiera preguntarle sobre dos temas que había indicios en la administración pasada.

El primero que era de constructoras favoritas en la Secretaría de Educación Pública, tanto en el periodo de Aurelio Nuño como en el de Otto Granados, constructoras favoritas para nuevas escuelas, para reparar escuelas, para reparar escuelas después del sismo, incluso levantar esas escuelas.

Y también en el sobreejercicio presupuestario, creo que en algún año el sobreejercicio fue mil por ciento.

¿Tienen ya investigaciones concretas, hechos concretos, denuncias listas o por presentar sobre casos de corrupción en esa administración?

Y si me permite, ahorita le haría una segunda pregunta, presidente.

Gracias.

ESTEBAN MOCTEZUMA BARAGÁN: La Secretaría de la Función Pública tiene en cada dependencia, la Secretaría de la Educación Pública no es excepción, el área de contraloría interior que es la que está revisando todos los temas que estás preguntado y está en ese proceso.

INTERLOCUTOR: ¿Y todavía no hay algo concreto?

ESTEBAN MOCTEZUMA BARAGÁN: Algo concreto que informar en este momento no tenemos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que sí es demostrable, eso nosotros podemos entregarles información, es sobre el gasto en publicidad para promover la mal llamada Reforma Educativa, además ya se conoce de cuánto se gastaban para la publicidad en la Secretaría de Educación.

¿Cuánto tienes ahora autorizado para publicidad? ¿Como cuánto tiene Educación? Cinco millones, sí. Es que por eso que pregunto, porque manejaron miles de millones.

En el 2017 dos mil millones de pesos de publicidad en la Secretaría de Educación y era parte de la campaña en contra de los maestros. Entonces, para mostrar las diferencias. Lo demás, como lo mencionó Esteban tiene que ver con la Función Pública.

INTERLOCUTOR: La segunda pregunta, presidente.

El lunes estuvimos en su tierra y caminaba yo por el centro del municipio de Centro, Villahermosa, y me enteré y después platiqué con los colegas que cerraron, quitaron todos los puestos de periódicos, allá les dicen casitas, entonces, le atribuyen al alcalde de Centro, a Evaristo Hernández, haber quitado estas casitas como un ataque a la libertad de expresión, porque regularmente allá los medios impresos son más críticos.

¿Qué podría comentarnos al respecto?, sobre todo, porque se trata de su tierra y de un alcalde que proviene de Morena, su movimiento.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, pero si es por esos motivos que tú mencionas, pues debe de corregirse esa actitud, debe de rectificarse, no debe de impedirse el ejercicio de la libertad de expresión, eso no debe de suceder, eso no es correcto, ese es mi punto de vista.

Que haya libertades, aún con excesos. Prohibido prohibir en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y así en otras cosas, o sea, libertad plena, es mejor el exceso, la demasía, que la limitación a la libertad.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Soy Isaí Ramírez, de Quesadilla de Verdades, de redes sociales.

El viernes pasado, con fecha de 22 de marzo del 2019, en la reunión de la Convención Bancaria número 82, el ingeniero Carlos Martínez Gavica, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, presentó un sistema de pagos llamado CoDi, el cual implementará la tecnología de códigos QR para que los mexicanos ya tengamos que hacer pagos sin la necesidad de usar efectivo y sin la necesidad de usar tarjetas de crédito y débito.

Hay mucha gente preocupada por esto y están expresando su rechazo a este sistema nuevo de pago.

Existe la preocupación de estos ciudadanos, de que esto les quitará la privacidad financiera, es decir, el gobierno dirá quién puede vender y quién puede comprar, qué comprar, qué vender, dónde vender y dónde comprar, y sólo las personas, en un futuro, que tengan este sistema QR y un teléfono inteligente podrán realizar pagos o vender mercancía, en un futuro, cuando deje ya de circular el dinero en efectivo.

Las preguntas son las siguientes:

¿Quiere el gobierno deshacerse del 100 por ciento del efectivo en circulación, al mismo tiempo monitorear el 100 por ciento de las transacciones en el país?

¿No cree que esto en un futuro sería peligroso ya que un gobierno autoritario, después de su gobierno, podría estarle restringiendo las compras y ventas a los ciudadanos, a perseguidos políticos o incluso a la clase social, a la clase social de bajos recursos por completo?

Y la gente en redes sociales está exigiendo que este sistema se lleve a una consulta ciudadana. ¿Estaría usted dispuesto a acatar esta existencia por parte del pueblo de México?

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es interesante tu pregunta, porque sí es un proceso de modernización de todo el sistema de pago que va orientado a que no se use el efectivo.

Tiene cosas buenas para tener más control en cuanto a la corrupción, también significa que no se tengan que tener sucursales bancarias, sino que se puedan hacer los trámites con el teléfono; pero también tiene eso que tú planteas, es una modificación a las prácticas de intercambio económico, a las compras.

Y sí, al futuro dejaría de tener tanta relevancia, tanta importancia el efectivo. Es eso, poder hacer acuerdos, negociaciones por teléfono celular. Ese es el planteamiento.

Hay que analizarlo bien, hay que recoger todos los puntos de vista. Los técnicos financieros, aclaro, lo ven bien como un avance y es algo que ya se está llevando a cabo en otras partes, en otros países. En México hay mucho atraso en lo que tiene que ver con la inclusión financiera, como se le llama, es de los países más atrasados.

Hay como 800 municipios que no tienen sucursales bancarias en el país, me refiero a las cabeceras municipales, no hay sucursales bancarias, incluso cuando un gobierno municipal tiene que pagar, tiene que ir a un municipio a recoger el dinero para pagar la nómina, porque en el municipio donde está el ayuntamiento no existe una sucursal bancaria.

Todo es pensando hacia adelante, pero va a llevar tiempo. Por eso se va a poder analizar más, porque no se puede de la noche a la mañana. Hay una realidad: sólo el 25 por ciento del territorio nacional tiene conectividad por internet.

Entonces, ¿cómo se va a hacer una operación de teléfono a teléfono si no tenemos una cobertura de internet en todo el territorio?

Estamos apenas convocando, se acaban de dar a conocer las bases para licitar 50 mil kilómetros de líneas de fibras ópticas de la Comisión Federal de Electricidad para poder comunicar a todo el país con Internet, porque es un compromiso que tenemos. Pero todavía se están presentando las bases.

Y es tan importante el que tengamos Internet en todo el país y que sea Internet gratuito en escuelas, en hospitales, en plazas públicas, en carreteras, que voy hablar personalmente con los dueños de las grandes empresas de la comunicación en el mundo, los que tienen la tecnología más avanzada para invitarlos a participar en la licitación para que no se declare desierta, porque todo lo que han hecho en los últimos tiempos en reformas de comunicación se ha concentrado en las grandes ciudades, donde está el mercado, pero está muy deficiente el sistema de comunicación de internet en México, es lento, inexistente y caro.

Entonces, necesitamos nosotros la comunicación para que eso que se propuso en la Asociación de Bancos va a llevar tiempo, porque depende de la comunicación.

En este intervalo se tiene que analizar los pros y los contras de todo esto y garantizar, desde luego, las libertades. Tiene que ser algo que no afecte la intimidad, que no sea una invasión a la intimidad y que sigamos siendo libres.

Eso es lo que puedo comentar.

A ver, la compañera que está atrás y otro más, porque nos tenemos que ir, vamos a Poza Rica y a Tuxpan, y luego vamos a la Huasteca veracruzana y a la Huasteca potosina, y el domingo vamos a estar en Ciudad Madero. Entonces, tenemos gira.

PREGUNTA: Buenos días.

Su posición, su respuesta ante esta nueva declaración del presidente Trump. Dice él que si México no hace nada, él cerrara la ‘maldita frontera’, así lo expresó.

Y preguntarle también, las organizaciones civiles están preocupadas porque consideran que México, su gobierno, primero abrió la puerta a migrantes y ahora ha dado señales como que se está tomando otra postura. Y esto lo señalan por dos cuestiones: por esta alarma de que se está formando una ‘caravana madre’ en Honduras como lo mencionó la secretaria de Gobernación y que se van a poner unos bloqueos en el Istmo de Tehuantepec.

Entonces si me hace favor, el caso de la declaración de Trump y las medidas domésticas. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya hemos hablado de esto, ayer lo mencionó, reitero lo mismo.

Vamos nosotros a ayudar a colaborar, queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

No vamos a polemizar sobre estos temas, pensamos que se tiene que solucionar el problema, el fenómeno migratorio atendiendo las causas con crecimiento, con empleo, con bienestar.

Nosotros vamos a seguir ayudando para que el flujo migratorio, los que pasan por nuestro país, lo hagan en el marco de la ley, en forma ordenada, que no haya violación a sus derechos humanos, eso es lo que estamos haciendo. No quiero darle mucha relevancia al tema, porque vamos nosotros a cuidar que no haya abusos, no haya violaciones. Estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente por una serie de circunstancia, entre otras porque queremos llevar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

PREGUNTA: …es esa parte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos desarrollando el sureste, estamos impulsando actividades productivas en el sureste del país y se están dando opciones de trabajo a migrantes centroamericanos, que son nuestros hermanos; los que quieran trabajar en el sureste de nuestro país van a tener condiciones. Estamos desarrollando proyectos con ese propósito y al mismo tiempo buscando que el flujo migratorio se dé de manera ordenada.

Todo esto de las caravanas y demás tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral, por eso no me voy a enganchar en este asunto.

Como dicen los jóvenes, zafo. Bueno, una más. Ella.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Ayer se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y pescadores. Comentarle si este tema ya se analizó esta mañana en el gabinete de seguridad, tenemos entendido que allá estuvo el secretario Villalobos, si nos puede comentar exactamente qué medidas se van a tomar.

Y hace unos días yo le había preguntado sobre el tema de Hugo Eric Flores. Saber si ya tiene alguna respuesta de estas dobles funciones que él está teniendo como delegado federal y dirigente del Partido Encuentro Social.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En los dos casos, con Jesús, si se considera, para todos, se les puede dar un informe de lo que está sucediendo en San Felipe, el Alto Golfo, en el Mar de Cortés, que les den toda la información de lo que está pasando.

Sí lo analizamos, no sólo hoy, lo llevamos ya analizando varios días, porque sí es un conflicto que hay por la pesca y al mismo tiempo por la protección del medio ambiente, la protección de la vaquita marina y todo lo que se vincula a este tema.

Ayer desgraciadamente se presentó, se dio un enfrentamiento, lo lamento mucho, pero sería bueno que ustedes conocieran todo lo que está sucediendo y cómo lo estamos atendiendo ya. Acerca de lo segundo, ya tengo la información, me la transmitió Jesús.

Se habló con Eric Flores, él ya renunció a sus funciones en el Partido Encuentro Social, ya no tiene que ver nada, ya no es dirigente de ese partido y por lo mismo no existe, consideramos, conflicto de intereses, porque ya está dedicado nada más a su función como coordinador del gobierno federal en Morelos.

INTERLOCUTORA: ¿Tiene la fecha de exactamente cuándo se dio la renuncia? Porque cuando estaba este tema, antes de que el tribunal se determinara sobre el tema, él estuvo muy activo dando conferencias de prensa al mismo tiempo que seguía en funciones de delegado federal; estaba en esas dos pistas, digamos.

Y finalmente nada más que nos pueda aclarar exactamente en qué fecha fue, porque si no, estuvo durante un buen tiempo teniendo esas dos funciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se lo aclaran, y si no es correcto aquí lo tratamos. Él te va a aclarar la fecha.

Me dices agosto, que en agosto renunció, pero que se demuestre y que tú quedes convencida.

¿Te parece?

Y si no, aquí me dices.

INTERLOCUTORA: Nada más sobre la vaquita marina, saber si ya tienen identificadas bandas, cómo están operando y cuándo ya se van a poder tener resultados, sobre todo lo que decían los pescadores, que no les está llegando este apoyo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy se trató todo sobre esto y más tarde tienen toda la información.

Muchas gracias.

Nos vemos el lunes.

PREGUNTA: Sobre la explosión del Popocatépetl, un mensaje sobre la situación del Popocatépetl.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, que cambió la fase, pero sigue siendo preventiva.

Ayer nos informaron los especialistas, vulcanólogos, estuvieron en la reunión con nosotros, nos dieron toda la explicación, son profesionales, están dándole seguimiento a toda la actividad del volcán, cambió la fase, sigue siendo preventiva, se está procediendo de esta manera para actuar con responsabilidad, pero no hay todavía indicios que pueda haber una situación de riesgo, de peligro en el caso del volcán.

Están monitoreando los especialistas el volcán y cambió la fase, pero sigue siendo preventiva, el semáforo sigue estando en amarillo. Eso es lo que puedo decirles. Pero es ‘Don Goyo’, o sea, es especial, merece respeto y ahí estamos pendientes.

PREGUNTA: Presidente, gracias, buenos días, buenos días, secretario.

Preguntarle un tema educativo. El día del informe la jefa de Gobierno ha manifestado que para el mes de mayo va a regresar el plan de Programa de Comida Caliente al nivel preescolar, primaria y secundaria. Sabemos que los planteles de tiempo de completo tienen los comedores, lamentablemente no han funcionado.

¿Por qué?

Porque en cierto punto son discriminatorios. Hay gente que no tiene la posibilidad económica de estar pagando de 25 a 30 pesos diarios para ese tipo de servicio. Sin embargo, con este Programa ya estarían desapareciendo ese tipo de comedores, y cuál sería el mensaje que le da usted a los directivos porque son manejados tanto por la dirección como de un particular, y lamentablemente no se sabe dónde van a parar estos recursos, porque las escuelas siguen en las mismas condiciones, no tienen a veces agua, bancas y mobiliario.

¿Qué va a pasar con los comedores que están en las escuelas de tiempo completo?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hablas de la Ciudad de México.

INTERLOCUTOR: De la Ciudad de México, fue lo que comentó la jefa de Gobierno que en mayo entraba este programa de comida caliente, licenciado.

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN: Sí, hay varios programas que tienen algún costo de acuerdo a como estaban diseñados, el de alimentación en algunas escuelas es uno, el de la capacitación magisterial es otro, y la iniciativa que envió el presidente de la República el 12 de diciembre incluye precisamente que uno de los términos más importantes del modelo educativo va a ser la equidad.

Entonces, para escuelas que están en zonas marginadas y para población marginada va a haber todo un programa a lo largo del sexenio para dotar de cocinas y de alimentación a esas escuelas.

INTERLOCUTOR: En el caso del DF, ¿esos comedores desaparecen o seguirán con ese tipo de costos?

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN: No, esos comedores, o sea, lo que ya no va a haber es venta, o sea, que cuesten y eso va a ser gratuito en función de cómo se vaya el programa instrumentando a lo largo del sexenio.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, esta es otra diferencia con los neoliberales, ellos quisieran que todo se pagara, no les gusta la gratuidad.

Para ellos la educación gratuita, la atención médica, los medicamentos gratuitos, todo es populismo, paternalismo. Ese es su concepción.

Lo que se destina al rescatar al sistema financiero, el subsidio que se destina a los de arriba, eso le llaman ‘fomento’ y lo se le entrega a la gente es paternalismo es populismo y está hablando de pesca. Pusieron de moda una frase ‘enseña a pescar, no regales el pez’.

¿Cuántas veces usaron eso?

Claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno.

Hasta los animalitos -que tienen sentimientos, ya está demostrado- ni modo que se le diga a una mascota: ‘A ver, vete a buscar tu alimento’. Se les tiene que dar su alimento, sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo.

Y se llegó a una situación de que todo era cuota. Vamos a quitar cuotas. Una gente humilde, una gente pobre no se puede operar si tiene un problema, porque, aunque sea en un hospital público tiene que pagar cinco, 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil.

¿De dónde los saca la gente humilde? Lo mismo en el caso de lo de la comida o los desayunos escolares: ‘A ver, que pague’. No todos tienen. La gente vive al día. Todo eso lo vamos a quitar.

Son derechos y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y dentro de lo que es la educación pública es fundamental la alimentación. Que los niños estén bien alimentados.

Vamos a ir, lo hemos hablado con Esteban, poco a poco avanzando, porque son muchas las demandas y no queremos endeudar al país, estamos actuando de manera responsable, pero todo lo que se ahorre por terminar con los lujos va a ser para eso, para atender a la gente humilde, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la alimentación, que está en la Constitución, pero es letra muerta.

Entonces sí, éste es otro tema también importante, polémico.

A ver, ¿por qué se rescató a los de arriba con el Fobaproa? ¿Por qué se convirtieron las deudas privadas de unos cuanto en deuda pública? ¿Qué, eso no es populismo?

Estamos hablando de dos, tres billones de pesos. Entonces, ahí no hay populismo, eso es ‘fomento’.

Entonces ya basta de hipocresía. Además, la función del gobierno es garantizar que haya justicia y la justicia es darle más al que tiene menos, además es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos y es humanismo. Pero los conservadores son ‘cosita’, pero ya se acabó; o sea, vamos a debatir sobre todos estos temas, sí, vamos a revisarlos.

Muy bien, nos vemos entonces el lunes.

Adiós, adiós.