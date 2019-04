En aumento, ola de amenazas contra funcionarios mexiquenses

Intentan intimidar al suplente del alcalde de Nicolás Romero

Nicolás Romero, Estado de México.- Al señalar que la creciente ola de amenazas e intimidaciones generadas en su contra, no callarán la voz de la ciudadanía en Nicolás Romero, el líder social y empresario en este municipio Daniel Aurelio Lora Vázquez , denunció haber sido amenazado de muerte vía telefónica.

El suplente del actual alcalde en Nicolás Romero, Armando Navarrete López, señaló que su trabajo lo asumió con la convicción de ser un actor crítico, cimentando acciones que consoliden el ejercicio de la política que, afirma, defenderá hasta que concluya su labor, por lo que recalcó que ninguna amenaza de muerte será factor para cambiar su convicción de dar a conocer irregularidades en su municipio.

“Se nos ha limitado, particularmente a mí, por la forma en la que he sido crítico de diversos hechos, por la forma en la que he expresado mi inconformidad en cuanto a abusos e irregularidades en diversos rubros, que si bien no están dentro de mi cartera como alcalde suplente, la Ley Orgánica y el ser habitante y empresario de Nicolás Romero, me da la facultad para poder revisar todos esos temas e intervenir”, subrayó.

Este hecho se suma a las declaraciones del edil nicolasrromerense, quien dio a conocer que tres servidores públicos de su administración han sido amenazados durante su gestión, lo cual atribuyó el alcalde a la entrega de las observaciones al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) con respecto a la entrega-recepción.

Lora Vázquez precisó que la situación de violencia por la que atraviesan diversos funcionarios públicos, empresarios e incluso ciudadanos es derivada del intento de intimidación de coacción dentro del municipio y reconoció que este tema se ha incrementado desde el inicio de la presente administración 2019.

El funcionario local, puntualizó que denunciará los hechos ante las autoridades correspondientes y exigirá que se investigue a fondo este y otros casos.

Reconoció que para contrarrestar el efecto de estas amenazas, es necesario hacer un frente común contra la delincuencia, tal y como lo hicieron en días pasados alcaldes mexiquenses quienes asumieron su papel como autoridad e hicieron un llamado a la Fiscalía del Estado de México para esclarecer la muerte del segundo regidor en el municipio de Atizapán.

Por ello, hoy los empresarios nos sumamos a este llamado, y gracias al total respaldo que recientemente me ofreció el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Francisco Cervantes Díaz, no nos callaremos y continuaremos defendiendo las causas sociales en beneficio de los empresarios del estado de México y por ende de Nicolás Romero, insistió.

Lora enfatizó que el respaldo que le otorga Concamin como empresario, fortalecerá aún más su carrera como defensor social y le permitirá seguir trabajando con acciones reales en beneficio de los nicolas romerenses y sus familias, ya que actualmente de los empleos generados en sus empresas, el 100 por ciento son para personas que viven en esta localidad, acentuó.

Aunado a los servicios gratuitos que ofrece a los habitantes de este municipio a través de su fundación, la cual brinda asesorías jurídicas, pláticas asistenciales, servicios médicos, actividades lúdico recreativas, gestiones para BECAS, entre otros.

Por último, asentó que la ciudadanía está harta de actores con dobles discursos, que han llevado al municipio a ser proveedor de funcionarios corruptos que intentan callar cualquier crítica sobre su administración, hoy nos sumamos a aquellos funcionarios que quieren un verdadero cambio y aquellas personas que quieran defender sus derechos, civiles, personales y laborales, por lo que reiteró mi apertura y disposición al diálogo con los que quieran un cambio verdadero en Nicolás Romero, concluyó.