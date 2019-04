México, entre la presión del norte y del sur

Ángel Soriano

El presidente Donald Trump acusó a Honduras, El Salvador y Guatemala de apropiarse del dinero estadunidense y de no hacer nada por detener a sus connacionales que en enormes caravanas marchan hacia la Unión Americana, en tanto que los gobiernos centroamericanos y EU afirman que nuestro país estimula la migración al ofrecerles empleo y darles facilidades en su marcha hacia la realización del sueño americano.

No es menor el problema ni se trata de un enfrentamiento diplomático ni de gobiernos. No se trata tampoco de contestar o no las bravatas (que en los países centroamericanos es una realidad) de recortar los apoyos gringos a los programas sociales, sino se trata de un problema real y lacerante, de un problema social y humanitario: miles huyen de la miseria y de la violencia en sus lugares de origen.

Detener las enormes filas de ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida no es una tarea política ni policiaca, menos diplomática o de construcción de muros o tender alambradas.

El conflicto está a lo largo del territorio mexicano y su frontera con Estados Unidos. Se agolpan los seres humanos en busca de ayuda para ingresar a los EU, en busca de empleo y alimentos; con niños enfermos, jóvenes y adultos, la miseria humana no encuentra salida.

Cerrar la frontera México-EU significará, para el mundo, una grave crisis social; porque no sólo son mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños; marchan también africanos, chinos y cubanos, venezolanos y bolivianos en busca de refugio.

¿Tendrá la capacidad el gobierno gringo de resolver este drama humanitario más allá de disparar sus fusiles o construir un muro cada vez más alto?. México dará empleo a miles de extranjeros?

