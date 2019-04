Reforma educativa, congelada

Ángel Soriano

En tanto el gobierno federal mantiene su disposición al diálogo para destrabar la reforma educativa, la dirigencia de la CNTE calcula que ésta tardará cuando menos un año en ser aprobada y el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, anunció que, efectivamente, será congelada hasta en tanto no haya un amplio consenso parlamentario, sindical y de autoridades en la materia.

Delgado pidió a la disidencia magisterial permitir el desarrollo normal de las actividades legislativas en San Lázaro y afirmó que bajo ninguna circunstancia los legisladores cambiarán de sede para aprobar la reforma educativa. Se continuará el diálogo para encontrar una salida adecuada y ésta tenga la aprobación general de los actores políticos en el diseño de la legislación educativa.

Y a pesar de que la reforma educativa anterior ya fue “abrogada”, de acuerdo a la promesa de la actual administración, la CNTE asegura que sigue vigente y se pretende imponerla sin tomar en cuenta sus propuestas. El camino para la aprobación de la reforma es largo: se aprueba en comisiones, va al pleno, al Senado y los congresos locales; para ello se requiere de tiempo y de disposición.

El fondo del problema es el control de las plazas como instrumento de control político. Si lo pierde, la CNTE se debilita y se fortalece el gobierno federal. Y si gana la CNTE, debilita al poder del Estado. Y nadie quiere ceder, pese a que se disfraza de transparencia y de legalidad para la asignación de plazas, quitar la evaluación y otorgar pase automático a las plazas es rechazado por un sector de la sociedad. Difícil llegar a acuerdos en este tema.

TURBULENCIAS

Las caravanas, una realidad: Sánchez Cordero

Como una decisión unilateral consideró la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, la posibilidad de que el presidente estadunidense Donald Trump cierre la frontera con México e indicó que las caravanas de centroamericanos que avanzan por territorio nacional “son una realidad, no un mito”. Dijo que sólo en febrero pasado ingresaron 76 mil, la mayoría hondureños, y la administración del presidente López Obrador regularizará su estancia en el país, de ninguna manera se les reprimirá, no se militarizará la frontera ni habrá solución de fuerza…La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, instruyó a la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; al subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Javier May Rodríguez, así como a los titulares de las entidades sectorizadas y delegados de programas para el Desarrollo de la dependencia, observar en todo momento el Programa de Blindaje electoral para las elecciones que se realizarán en seis estados de la República, esto con motivo de las elecciones que se celebrarán el 2 de junio próximo en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas…Lamentable el deceso de nuestro compañero Salvador Flores Llamas, que durante mucho tiempo cubrió la fuente de la Presidencia de la República y fue maestro de varias generaciones de periodistas. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares… “Nuestro gobierno es de diálogo permanente con la ciudadanía, gobernamos con la gente para afianzar el desarrollo de Santa Cruz Xoxocotlán”, indicó el edil Alejandro López Jarquín. El Palacio Municipal es la Casa del Pueblo, pues día a día vecinos de agencias, barrios, colonias y fraccionamientos exponen sus necesidades a través de audiencias con la autoridad.

