Repudio de partidos a bravatas de Trump

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El Senado rechazó, con firmeza, las críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con cerrar la frontera común.

Los legisladores mexicanos dijeron que esas censuras del mandatario estadunidense “degradan la histórica amistad que ha caracterizado la relación bilateral e ignoran el espíritu de cooperación”. También recordaron que el Estado mexicano ha demostrado siempre buena disposición para encontrar soluciones a los retos compartidos, que se derivan de vínculos tan intensos y relevantes entre ambos países.

En la carta firmada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado, los legisladores indicaron que “es importante destacar que expresiones similares vertidas en el pasado por el presidente Trump han incitado actitudes xenofóbicas y dado paso a masacres y crímenes de odio y discriminación contra la comunidad hispana en esa nación”.

También comentaron que pretender constuir un muro y hablar de cerrar la frontera entre ambas naciones implica un agravio para la comunidad binacional que reside en México y los Estados Unidos y vulnera la importante relación comercial que existe entre ambos países. En consecuencia, pidieron combatir los discursos que buscan dividir a ambas naciones y, por el contrario, impulsar “lo que nos une”.

La carta de rechazo a las críticas de Trump, porque supuestamente el gobierno mexicano no hace lo suficiente para contener a los migrantes indocumentados, fue enviada por los legisladores nacionales al Senado de los Estados Unidos.

El firme rechazo a las bravatas del multimillonario que gobierna los Estados Unidos -que los especialistas consideran parte de su campaña para reelegirse- recibió un respaldo importante del ex presidente de esa nación, Barack Obama, quien ha sido uno de sus principales opositores dentro de la lucha política en la Unión Americana.

Al participar en la 19 Cumbre Mundial, organizada por el World Travel & Tourism Council (WTTC) en Sevilla, España, Obama afirmó que la gente que tiene miedo, “encamina políticas públicas que miran al pasado y mandan a construir muros para preservar lo que ellos creen que son”.

El ex mandatario calificó de error cerrar las fronteras físicas, cuando el mundo vive un momento tecnológico en el que la información no conoce fronteras. Dijo que el bloqueo provocaría “más conflictos y cada vez más choques entre los pueblos”, pues surgen nacionalismos, xenofobias y éstos son caminos peligrosos. Yo tengo una visión diferente; creo en unir a la gente y no separarla”.

“La gente que tiene miedo encamina políticas que miran al pasado y mandan construir muros; son políticas que en Estados Unidos no son atractivas para los jóvenes, es algo que rechazan frontalmente y hay una correlación fuerte entre la actitud progresista hacia las diferentes culturas, necesidades u orientaciones sexuales y la edad”, dijo Obama.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está absolutamente reconciliada desde hace muchos años con España y con sus universidades, en particular con Salamanca, afirmó el rector Enrique Graue Wiechers.

El rector estuvo en la Universidad de Salamanca (USAL), España, para presentar el programa “La semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca”. Graue sostuvo que, en materia académica, las universidades de España y México están hermanadas y trabajan conjuntamente para avanzar en los procesos de internacionalización de las instituciones y de la globalización de la educación y del conocimiento.

Los rectores de la UNAM, Graue Wiechers, y de la USAL, Ricardo Rivero, hablaron de los acuerdos alcanzados para lograr la doble titulación de sus alumnos. El rector Rivero dijo que la UNAM, como la institución mejor evaluada de Iberoamérica, ha sido un socio invaluable para la Universidad de Salamanca y de las universidades españolas y latinoamericanas.

La Universidad de Salamanca es la más antigua de habla hispana y el año pasado celebró 800 años de vida. En 1551, sirvió de modelo para crear la Real Universidad de México, actualmente la UNAM.

Mientras, varios de sus compañeros ya emprendieron el camino hacia las filas de Morena y otros más esperan turno para ser rescatados, la coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, reafirmó que a pesar de la reducida votación que obtuvieron en julio pasado, quienes permanecen en su partido no se arrepienten de no haber apoyado la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y reveló que esa decisión se debió a los “destellos de autoritarismo y cerrazón” del abanderado de la coalición Morena-PT-PES.

“De manera personal, no pensé que llegara a estos extremos que hemos visto, donde no solamente hemos visto la cerrazón, sino la intolerancia y esta polarización que no ayuda (y que) es incongruente con el `amor y paz’ que él pregona”, opinó en entrevista con la agencia Notimex, la única mujer coordinadora en la actual legislatura.

“Juárez Piña recordó que el actual Presidente de la República compitió dos veces bajo las siglas del PRD y aseguró que cuando decidieron dejar de apoyarlo, fue precisamente porque ya empezaban esos destellos de autoritarismo y de cerrazón”.

La coordinadora perredista, defensora de una agenda de izquierda con temas como matrimonios igualitarios, interrupción del embarazo y legalización de la mariguana, afirmó que tenemos un Presidente de la República que sigue en campaña, “sigue sembrado esperanzas, cuando lo que debería de estar haciendo es cumplir sus promesas que hizo”.

Al terminar la actual administración federal, México tendrá autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz, frijol y leche, aseguró el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos, al participar en el Cuarto Foro Nacional de Lechería, convocado por la Federación Mexicana de Lechería.

El funcionario sostuvo que el gobierno federal está enfocado en lograr la seguridad alimentaria nacional, con el fortalecimiento del mercado nacional, por lo cual se vuelve estratégica la unión de esfuerzos entre productores y gobierno.

En particular, respecto a la producción lechera, informó que asciende a más de 12 mil millones de litros de leche anuales, con más de 200 mil empleos directos y una actividad económica superior a los 380 mil millones de pesos anuales. A pesar de esas cifras, “seguimos siendo deficitarios en la producción de leche”, con un aproximado de 35 por ciento de productos lácteos de importación.

Sin embargo, los conocedores del sector sostienen que nada bien le fue al presidente de la Federación Mexicana de Lechería, Vicente Gómez Cobo en ese Foro Nacional, pues el titular de Agricultura reafirmó que los apoyos del gobierno federal llegarán directamente a los productores y no a las organizaciones.

También está en duda si Gómez Cobo podrá colarse al programa de Crédito Ganadero a la Palabra, promovido por el actal gobierno y por el cual se regalará un millón de vacas a los pequeños productores, condición que no parece cumplir el dirigente de la Femeleche. En lo político, tampoco se aprecia mucha cercanía, pues Gómez Cobo se sumó al equipo de campaña del derrotado candidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

Tal vez por esa diferencia, en el Tercer Foro Nacional de la Femeleche, realizado en pleno proceso electoral, el ahora secretario de Agricultura estuvo a punto de no participar porque iba en representación de López Obrador y la directiva encabezada por Gómez Cobo sostenía que el foro era solamente para candidatos presidenciales.

Ante la cercana temporada de vacaciones de Semana Santa, especialistas privados en materia de seguridad recordaron la conveniencia de tomar medidas de precaución para proteger las viviendas.

“Invertir en seguridad es invertir en tranquilidad y reducir riesgos”, afirmó el director de Relaciones Institucionales de la empresa ADT (empresa líder en alarmas y equipos de seguridad), Roberto Rivera Mier, quien recordó que, a nivel nacional se ha presentado un incremento año con año en la intrusión a viviendas, especialmente durante temporadas vacacionales, ya que es el momento perfecto de los delincuentes para realizar este tipo de ilícitos.

