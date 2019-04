La muerte de Armando Vega Gil cuestiona a México

¿En las redes sociales se puede hacer justicia?, ¿se puede acusar y condenar de forma anónima?, urge una legislación

El suicidio del músico Armando Vega Gil ha sido un tema tan polémico en las redes sociales que ha hecho reflexionar y conmover a miles de personas por lo delicado del asunto, pues esto se suscitó luego de que fue abierta una cuenta de Twitter bajo el nombre de @MeTooMúsicosMexicanos a través de la cual comenzaron a circular denuncias de mujeres hacia hombres del gremio que las habían acosado o violentado sexualmente. Y en dicha página, el que fuera integrante de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, fue acusado en Twitter de haber abusado sexualmente de una mujer. Según el relato, la situación sucedió hace 14 años, cuando ella tenía 13 años.

Vega Gil desmintió la acusación y al mismo tiempo anunció que terminaría con su vida. Luego de esto, el movimiento de denuncia en Twitter puso fin al grupo.

Y lo más escalofriante del asunto es que Armando Vega Gil murió después de anunciar su suicidio a través de su cuenta de Twitter.

Este hecho ocasionó un fuerte escalofrío en las redes sociales, donde se dieron opiniones de todo tipo como:

Cierran la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos y ¿el compromiso con las víctimas? y ¿su supuesta red de ayuda? Esta cuenta era muy violenta. Y solo desacreditó la causa, la demerito. Estoy enojada, furiosa, tristísima.

@amandititita El movimiento en redes esta hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las víctimas encuentren justicia en ambos lados.

@ManoloCaroS Terrible la lamentable noticia del suicidio de @ArmandoVegaGil. Pero me preocupa muchísimo que, otra vez, la culpa termine siendo de las mujeres (en el imaginario público) y la discusión gire solamente al rededor de las fallas del #MeToo y no del acoso y los abusos. QEPD Armando.

@YuririaSierra #metoomusicosmexicanos Pedimos que la chica acusadora se haga presente y proporcione las pruebas del abuso que sufrío por parte del Armando Vega Gil. Y si no las presenta en un plazo pertinente, que se le castigue!

@Maddox0777 #EnMiOpinión: No se culpe a nadie de su muerte | El suicidio de @ArmandoVegaGil me ha dolido profundamente. Y me sumió en un mar de confusiones. Lo 1ro, porque me pareció siempre un extraordinario ser humano. Lo 2do, porque es una historia mal contada.

@RicardoRocha_MX Armando Vega Gil del grupo de rock Botellita de Jerez se suicidó a raíz de una acusación falsa y dijo que ya nadie lo iba a dejar en paz, Armando Vega Gil había escrito “Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie”.

@Eponiatowska ¿Qué demonios es esto de que para combatir la violencia machista, se da entrada a la denuncia anónima? #MeToo nació mostrando el rostro, tomando riesgos. Ojalá la muerte de #ArmandoVegaGil sirva para matar esta práctica propia de las malas causas. No a las denuncias anónimas.

@CiroGomezL

“Ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico,

fotógrafo y escritor… me voy a quedar sin trabajo”, afirma Vega Gil

Tras la muerte del bajista y fundador de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil en lo que aparentemente fue un suicidio debido a las acusaciones del movimiento #MeTooMusicos, salió a la luz una grabación de lo que presuntamente fueron las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión.

En la grabación, difundida a través de Twitter por la cuenta del productor Víctor Salcido, se aprecia la frustración de Armando Vega Gil por el momento que atravesaba.

“Ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico, fotógrafo y escritor…me voy a quedar sin trabajo”, afirma Vega Gil.

Según la información de Salcido, el mensaje fue enviado por WhatsApp a las 23:45 horas del domingo 31 de marzo.

“La gente va a ir abandonándome, una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho” finalizó el bajista.

El 31 de marzo por la noche, Vega Gil decidió difundir la noticia de su entonces futura muerte, explicó que derivado de la acusación de la cuenta #MeTooMusicos en la que se le señala de abuso y acoso sexual a una menor, provocó que tomara la decisión de atentar contra su vida.

“No se culpe a nadie de mi muerte”

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”, tuiteó la madrugada del lunes 1 de abril Armando Vega Gil antes de quitarse la vida tras ser acusado anónimamente de acoso sexual a una menor.

Tras la noticia, la agrupación mexicana de rock, Botellita de Jerez, confirmó el fallecimiento de su bajista y fundador, luego de que en su cuenta de Twitter adelantó que se privaría de la vida.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”, publicó el grupo de rock en sus redes sociales.

Horas antes, con la salida del hashtag #MeeToMusicosMexicanos, en el que diversos artistas han sido señalados por sus víctimas, salió a relucir el nombre de Armando Vega, quien luego tuiteó sobre su determinación.

Dicho posteo fue acompañado por una carta, la madrugada del lunes en la que explica que una chica lo acusa de abuso y acoso, y narra que dicho episodio ocurrió cuando ella tenía 13 años de edad, lo cual lo convierte en algo muy grave.

“Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera”, escribió en su mensaje el ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila en 2006.

Destacó que uno de sus oficios más importante es escribir y cantar para chicos, además de que es padre de familia y siempre se ha esforzado por la defensa a los derechos universales de los niños, ya que indica que estaba en contra de su explotación y maltrato, así como del abuso físico y sicológico contra ellos; a la par de que trabajaba con asociaciones humanitarias.

“La denuncia que se hace en #MeTooMusicosMexicanos es anónima y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. Por ello la habría invitado a que habláramos de este asunto”, indicó el popularmente conocido como El Cucurrucucú.

Armando Vega Gil aplaude que las mujeres alcen la voz para hacer que el mundo cambie, y destaca los hechos de violencia que avanzan contra ellas y que deben detenerse.

“En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo”, afirmó.

Posteriormente, indica que lo que menos desea es que su hijo se vea afectado ante la falsa acusación, motivo por el cual realiza esta “radical declaración de inocencia”, ya que busca dejar limpio el camino que su hijo transite en el futuro.

“Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella. Quiero pedir disculpas a las mujeres que hice sentir incómodas con mis palabras y actitudes, a las mujeres que dañé con mis modos machistas”, subrayó.

Por último, agradece a quienes se mostraron solidarios y lo cobijaron con amor durante sus 64 años de vida, y concluye con las mismas palabras que escribió en el tuit que acompañan la carta firmada con su nombre.

Abren carpeta de investigación

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya investiga la muerte por homicidio culposo de Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez.

En un comunicado informaron que el hombre fue encontrado colgado de un árbol con un alambre en el interior de su domicilio, ubicado en la calle La Morena, colonia Narvarte, en la alcaldía de Benito Juárez.

En el mensaje, la Procuraduría capitalina señaló que abrió una carpeta de investigación por delito de homicidio culposo por otras causas debido a los hechos. Este proceso es de trámite para descartar una razón distinta al suicidio.

En Twitter se refirió a él como un hombre de aproximadamente 50 años. Horas más tarde se confirmó la identidad del músico de 61 años de edad.

Cierran cuenta de @metoomusicamx

A través de un comunicado, quienes administran la cuenta @metoomusicamx señalaron que la cuenta fue vulnerada en su seguridad, pero que, ante la “sincronía” de dicho evento y la confirmación del suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez, asumen que se trata de un intento de censura.

Poco después de que se confirmara el suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez tras ser acusado de abuso en el movimiento denominado #MeeToMusicosMexicanos, se difundió en redes sociales que la cuenta de Twitter fue cerrada.

El hecho ha causado comentarios tanto a favor y en contra.

El movimiento #MeTooMusicosMexicanos, que buscaba denunciar conductas sexuales inapropiadas de músicos mexicanos, ha llegado a su fin.

A través de un comunicado, publicado en la cuenta @metoomusicamx, se explicó que el trabajo termina y se incluyó una disculpa a todos los allegados al músico Armando Vega Gil, quien este lunes se quitó la vida, tras ser denunciado por presuntamente acosar, hace 14 años, a una menor de edad.

“Es con mucha pena que decimos hasta pronto a este movimiento. Estamos viviendo en un país sumamente machista, en el cual aún no se entiende la libertad, el respeto ni el dolor de una mujer. Quien sabe cuántos años más habrá que vivir así.

“Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y, por ello, extendemos una disculpa honesta a todos sus allegados. Jamás incitamos a alguien a hacerse ningún daño ni a acabar con su vida, en lugar de afrontar los hechos ante las autoridades”.

En el documento, se mencionan los nombres de algunos músicos que fueron señalados en la cuenta de Twitter por presuntamente acosar o violentar a una mujer.

En la lista se encuentran León Larregui, de Zoé; Efrén Barón, de División Minúscula; Gastón Espinosa (alías LNGSHT); Hugo Muñoz y Víctor Cintra, de Agrupación Cariño; Jerónimo Sada y Yayo González, de Paté de Fuá, y Ernesto Licona.

En el mensaje se pide no olvidar los nombres citados.

“A las mujeres y a los hombres que creyeron en nosotros desde el principio, que supieron que lo que estábamos haciendo era la única manera de crear conciencia: gracias”.

“A todas las víctimas que alzaron la voz: vivimos esto con ustedes. Vivimos lo que pasa cuando denuncias. Vivimos que nadie te crea. Vivimos que tu abusador sea tu víctima. Solo nos tenemos a nosotras. Nosotras siempre les creímos a ustedes, esperamos que ustedes también nos crean”.

Hace unas semanas, #MeTooMusicosMexicanos cobró fuerza y en la cuenta de Twitter del movimiento se publicaron relatos de mujeres presuntamente acosadas o violentadas.

El domingo 31 de marzo, se realizó una acusación contra Armando Vega Gil, por supuestamente acosar, hace 14 años, a una mejor de 13 años.

Tras el señalamiento, en su cuenta oficial de Twitter el fundador de Botellita de Jerez publicó una carta para anunciar su suicidio, debido a los perjuicios que le causaría la denuncia.

En la cuenta @metoomusicamx se afirmó que el músico estaba recurriendo a esta amenaza suicida para evadir su responsabilidad.

El lunes 1 de abril, en la cuenta oficial de Botellita de Jerez se anunció la muerte de Vega Gil.

Se disuelve Botellita de Jerez

El sorpresivo suicidio de su compañero, el bajista Armando Vega-Gil puso punto final también a la vida musical del grupo de rock Botellita de Jerez después de 36 años juntos.

El anuncio fue hecho por Paola Hernández, mánager de la banda, la noche de ayer durante los funerales de Armando, quien se suicidó luego de que su nombre fue envuelto en el escándalo por un presunto abuso sexual a través de las redes sociales.

“En estos momentos ellos no tienen palabras, vamos a guardar unos días de silencio después les informaremos que va a pasar; lo que sí les informamos que Botellita se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez”, declaró Hernández a la prensa afuera de la agencia funeraria Gayoso de la colonia Roma.

Francisco Barrios El Mastuerzo, fue el único integrante del grupo que habló brevemente con la prensa, sólo para comentar que en los próximos días rendirán un homenaje a su compañero y que posteriormente fijarán su postura sobre las denuncias anónimas que se están haciendo a través del movimiento #MeToo.

“Se va a hacer todo lo necesario para homenajear a nuestro carnal, también en un poco más de una semana haremos un documento en que expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido”, dijo.

El Mastuerzo agradeció también las muestras de solidaridad recibidas tras la muerte de Vega-Gil, quien dejó en la orfandad a su hijo de siete años