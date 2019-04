Ninguna reforma educativa, si no hay acuerdo entre maestros: AMLO

“Gordillo, en su derecho de competir por dirigencia sindical”

Veta el Presidente a empresas abastecedoras de medicamentos del gobierno anterior

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los trabajadores de la educación no van a permitir manipulación en las elecciones para renovar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “darán una clase de civismo cuando les corresponda elegir a sus líderes”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que Elba Esther Gordillo Morales está en su derecho de competir por la dirigencia nacional del SNTE, y aseveró que la maestra puede opinar libremente sobre la nueva reforma educativa que impulsa su gobierno, a la que calificó de “reformita”.

Lo que es una realidad, dijo, es que la mal llamada reforma educativa que se efectuó en el sexenio anterior, se cancelará y es un compromiso que se tiene si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario, “si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa y voy a dejar las cosas como estaban”.

Explicó que será como funcionan los amparos, sólo que retroactivo, es decir, que se quede tal cual; sin embargo, no estará de acuerdo en que manejen la nómina, para evitar corrupción y aviadores, porque se va hacia la federalización de la educación.

Añadió que la instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa, por justicia, porque fue indebido lo que hicieron de aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, por lo que se debe dignificar la labor del maestro.

“Nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir: libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia”, indicó.

El Ejecutivo federal precisó que en la Ciudad de México, la educación está federalizada y hay concordia entre padres de familia, no se tienen problemas mayores, mientras que en los estados, sí, por una serie de circunstancias como el mal manejo del presupuesto, aumento de la demanda, no se tienen los recursos suficientes o no les han transferido lo necesario.

Destacó la importancia de fortalecer las escuelas normales para tener maestros bien preparados, por lo que se reabrirán planteles que fueron cerrados como El Mexe, y otras, y se puede llegar al acuerdo para contratar a los maestros que salgan de las normales y que se les dé prioridad, porque en el periodo neoliberal se hizo mucho daño a la educación pública y ahora ya no hay estudiantes para la profesión de maestros, se ha reducido la inscripción.

El presidente López Obrador informó que giró un oficio para que las tres empresas que en 2018 vendieron más del 60 por ciento del total de medicinas y materiales de curación al gobierno, no participen en las nuevas licitaciones hasta aclarar si hubo o no influyentismo y corrupción en la venta de mercancías.

Al ser cuestionado sobre la presunta participación de Francisco Pérez Fayad, dueño de la empresa Fármacos Especializados, en la organización de los foros de salud durante la transición de su gobierno, descartó la influencia de este empresario en las políticas de salud de su gobierno, “se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo”.

Añadió que por ello, para las nuevas licitaciones dio a conocer el oficio a las áreas competentes encargadas de este asunto, para que esta empresa y dos más no participen, ya que si una empresa vende más de 30 por ciento de todos los medicamentos, “sí puede existir una práctica monopólica contraria a la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley suprema”.

Expuso que la Secretaría de la Función Pública, y la Oficina de Inteligencia Financiera son las encargadas de investigar el caso de estas empresas; sin embargo, el oficio que envió lo hizo de manera preventiva: “Cuando envié, cuando redacté el memorándum estaba yo pensando que vienen las nuevas licitaciones, imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo”.

Sobre la campaña a jóvenes para alejarlos de las drogas, señaló que será muy importante y se ocuparán los tiempos en radio, televisión y espacios en periódicos para dar opciones y alternativas para que no tomen ese camino que conduce al sufrimiento.

De acuerdo con el oficio que el Presidente envió el pasado 20 de marzo a dependencias con copia al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; de Salud, Jorge Alcocer, y de la Función Pública, Irma Eréndira Saldoval, solicita que de acuerdo con la ley en la materia se impida la licitación o adjudicaciones directas a las empresas: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V.

Tampoco se pueden hacer tratos con la empresa Maypo, que vendió en 2018 al ISSSTE y al IMSS 34 mil 280 millones de pesos, 62.4 por ciento de todas las compras que realizaron dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales.