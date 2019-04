Economía, en caída libre

Eleazar Flores

¿INSTITUCIONES FIFÍS?.- Instituciones, pero preferentemente personas que contradicen al Presidente de la cuarta transformación reciben los calificativos de “fifís” y a sus críticos los incluye en el renglón de los “conservadores”, a quienes les aclara de inmediato “pero no somos iguales”.

Antes fueron las calificadoras internacionales como S.&P. que bajaron las perspectivas de crecimiento del país, pero esa baja de crecimiento al 1.6% en lugar del 2% se ha generalizado, el lunes por parte de BBV Bancomer y ayer por el FMI y el BM. ¿Se les calificará de “fifís” o conservadores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador?

El diagnóstico depreciativo de calificadoras, bancos sólidos y organismos reconocidos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son de la mayor importancia y deberían verse con preocupación, pues sólo quienes están inmersos en el sector productivo y el secundario palpan la dimensión de dicho efecto traducido en retracción económica y desempleo.

Responder a esas ópticas con sonrisas, dichos y demás gesticulaciones, no será suficiente y menos para dar tranquilidad a los mercados internacionales. Ojalá y los chicos madrugadores de la fuente presidencial pidan respuestas concretas al mandatario en la conferencia mañanera. Respuestas como me canso ganso, vamos muy bien y cosas parecidas no son suficientes.

Ojalá y algunos integrantes del gabinete legal y ampliado tomaran la decisión de decirle a su jefe, que en ocasiones vale pensar diferente y no sólo eso, rectificar si proceden las consideraciones ajenas, demostrando con ello madurez de quienes toman decisiones y apertura, tan ausente ahora y tan necesaria, como para no depender de una decisión unipersonal.

IMCO.- Otro caso digno de tomarse en cuenta es la opinión del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que luego de estudios serios de factibilidad sugieren al Presidente cancelar la construcción de la refinería Dos Bocas, dado que lejos de traer soluciones, acarrearía problemas de toda índole, ahora, falta que el punto de vista del organismo sea escuchado.

Ese mismo estudio da 98 por ciento de negativos de llevarse a cabo la construcción de la refinería, con tan sólo un 2 por ciento de beneficio. El análisis y dictamen del IMCO es concienzudo, por lo que lo menos que debería hacer la autoridad correspondiente, directivos de Pemex y Secretaría de Energía, por ejemplo, sería responder, pero con argumentos.

Mejorar la percepción negativa que el FMI y el BM, entre otros, tienen de nuestro país, es algo que debería centrar la atención del gobierno en su conjunto, pues no hacerlo provocaría más negativos, como el hecho de que el índice inflacionario al 30 de marzo haya llegado al 4 por ciento.

