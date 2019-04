Que ya nos les tiemble la mano en caso Odebrecht

Índice político

Francisco Rodríguez

Los llamados “peregrinos jacobeos”, quienes emprenden el camino de Santiago, siempre han tenido presente tres añejas consignas: la mirada atenta, el corazón dispuesto y el paso ligero. Ninguna de las tres recomendaciones son ya válidas.

El miedo de las autoridades ilegalmente constituidas en cualquier latitud es similar. En España, las autoridades reales, de derechas lo mismo que de izquierdas, temen al separatismo catalán tras su falta de atención oportuna y la negociación conducente con los grupos empresariales de Barcelona que han arrinconado al Estado, impotente ante una solución lejana.

En México, el miedo de los mandarines es producto de la ignorancia e impotencia consustancial. Prefieren el descrédito que la asunción cabal de sus actos proditorios para poner remedio a los desaguisados. Cuando estaba a punto de saberse el enredo corrupto con la constructora brasileña Odebrecht, por ejemplo, los de Atlacomulco tiraron al Estado a la basura.

Cuando estaba a punto de conocerse el tamaño de la corrupción de los mexiquitas y el del boquete que han producido en las estructuras del Estado. Cuando por fin se iba a hacer realidad la aplicación de la justicia a los descerebrados Lozoya Austin, Videgaray, Meade, Osorio Chong, Peña Nieto y demás cómplices de la pandilla… se retrocedió y se cantaron loas al fracaso.

En nombre de la autoridad se esgrimen razones en contra de la libertad, imponiendo caprichos dictados por minorías, normalmente sectarias, fanáticas y miedosas. Caldos de cultivo cocinados por déspotas irracionales, asociados a verdugos, delincuentes y narcotraficantes.

Una mancuerna de perversos salinistas, Javier Coello y Diego Fernández de Cevallos decidieron que Santiago Nieto, el ex de la Fepade que encabezaba la investigación —hoy está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP—, “resolviera” el entredicho encubridor de las maniobras del dinero recibido por Peña Nieto y Videgaray: desistiendo a su reinstalación. Muerto el perro se acaba la rabia, pensaron.

Pero el daño ya estaba hecho. Tocó la profundidad de una urdimbre de maniobras dirigidas a la impunidad absoluta. Confirmó lo declarado por los directivos de la empresa: fueron extorsionados con decenas de millones de dólares a cambio de adjudicaciones sin licitación, llevadas a cabo por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto desde el año 2010. Cuando el primero era Presidente y el segundo todavía no iniciaba la campaña para sentarse en Los Pinos.

Los dos personajes realmente menores, de caricatura, que siempre estuvieron de acuerdo en sus propias transiciones para catafixiarse el poder, para encubrir y complicitarse en los actos de corrupción de cada uno, para arreglar en lo oscurito la fallida candidatura de Margarita Zavala, ya fuese como candidata del PAN —que la bateó—, o de perdida como independiente —que ni siquiera pudo—, para los mismos objetivos.

Una traición maquinada contra la soberanía nacional, un gigantesco fraude a la ley y a la dignidad de los ciudadanos , de los llamados “de tracto sucesivo”, cuyas consecuencias no terminaron con la “renuncia” del que fuera titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, sino que abonó todavía más al descrédito del INE, el Trife, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong…… el registro de candidaturas supuestamente independientes para pulverizar el voto y añadirlo al candidato del PRI, los actos preparatorios a la elección, la propaganda sucia que se llevó a cabo en el país, las encuestas cuchareadas, las autoridades de casilla que vigilaron la elección presidencial y la misma calificación del proceso, cuyo resultado sorprendió a tirios y troyanos: más de 30 millones a favor de AMLO, a favor del cambio.

Intentaron Peñita y sus adláteres convertir la última llamada del proceso electoral en una burla a la democracia incipiente y manipulada. Un inmundo paquete de retrocesos inauditos que cargan sobre sus espaldas. Esperaban, claro, que se legitimara al candidato de Peña Nieto, así se llegara a la ignominia total, al repudio de los electores sobre esa manera cochina del ejercicio del poder.

Cuando “renunciaron” a Nieto, cuando tiraron al Estado a la basura, respiraron tranquilos en ambos equipos, porque creían haber demolido las consecuencias jurídicas y políticas de sus enjuagues. Aparentaban no darse cuenta que los delitos cometidos en el desarrollo de este paripé de ambiciosos se ha lastimado la conciencia ciudadana, se ha revelado el odio al veredicto popular que emergió del resultado real de los comicios.

Quedó para el clausulado de la sentencia final el oso de los senadores del PRI y del Verde, pastoreados entonces por Humberto Castillejos, a través de Emilio Gamboa Patrón, que formaron su mayoría para insistir en el voto secreto sobre la remoción de Santiago Nieto para que no se supiera quiénes fueron los que recibieron los cochupos… … y para que en el desconcierto y la falta de quórum obligada, se aprobara el demencial presupuesto de ingresos del gobierno federal para 2018 y la caritativa ley Telecom, un papasal legislativo para seguir beneficiando a la cúpula de los medios radioeléctricos y a la televisión comprada, obsecuente ante las indignidades y destrozos.

Poquito les faltó, entonces, para meter a la lista de asuntos pendientes los nombramientos exigidos desde siempre por Humberto Castillejos Cervantes, el sedicente abogado que oficiaba en las tenebras, para designar al fiscal Anticorrupción y renovar con otras mulas idénticas los sitiales del Tribunal Federal Electoral, un espantajo a su servicio.

Levantar el santo y las limosnas, es la única consigna de un régimen en estertores de muerte. Limpiar el camino, empoderar a otro fiscal Electoral con las mismas mañas, más obediente y calladito. Santiguar a los mapaches, entronizar el ratón loco de las casillas…… robarse el voto de las zonas rurales y deprimidas, vaciar las maletas del presupuesto entre los autorizados, volver a poner en entredicho y como pasto de la sorna el nombre de México, en la lista de los países más pobres e injustos del planeta. Pero fracasaron. El pueblo se les impuso. ¡30 millones de votos les dijeron no!

La ideología autoritaria de las dictaduras franquista y peñista se expresaba en la pobre actitud de presentarse como salvadores del pueblo, protectores del desvalido, arguyendo que se les protege de sí mismos, de su propia e inexistente hostilidad. Sobre esto, construyeron todo tipo de desvaríos, asesinatos y corruptelas, en un torbellino sin fin.

Mientras en otras latitudes se opina que la escandalosa cifra de más de 250 mil muertos por las actividades delincuenciales forman una cifra superior a la de cualquier guerra civil, revolución en los países emergentes y masacres genocidas, sería suficiente para un supuesto humano del que debe partir una denuncia firme, seria, ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, pero…

… en México esto es agua de borrajas. Es sólo un pretexto porque, dicen otra vez, el pueblo no está maduro para la democracia, no está listo para enjuiciar a quienes lo dañaron, lo empobrecieron, lo masacraron. Los mimos argumentos que utilizaría cualquier militar franquista, cualquier dictador de medio pelo para aferrarse a una investidura inmerecida.

El debido proceso, la presunción de inocencia, las prerrogativas de la nueva justicia penal en favor del indiciado han pasado a formar parte de un catálogo de mentiras construidas para la impunidad e inmunidad procesal de los poderosos y el triunfo de sus abogados huizacheros, con un pasado oscuro y un presente luminoso en las esferas del poder.

Si el cambio por el que votamos 30 millones de mexicanos va en serio, el caso Odebrecht debe llegar ya a sus últimas consecuencias, sólo para empezar. Hacer pagar sus corruptelas a Lozoya Austin, Videgaray, Meade, Osorio Chong, Peña Nieto y demás cómplices de la pandilla.

Y eso sólo para empezar.

¿Va o no va en serio, Presidente López Obrador? Treinta millones de mexicanos —más quienes se han sumado en los últimos meses— esperamos, con hechos, su respuesta.

Índice Flamígero: ¿Pelearán 10 rounds? No lo sé, pero por lo pronto en una esquina Alejandro Rojas Díaz Durán, de quienes sus contrarios dicen, en voz del poblano Norberto Amaya, “está realizando un trabajo sucio y de ataques deleznables contra Morena. El señor Rojas Díaz Durán es un ejemplo vivo del oportunismo y tiene escaso trabajo político. De hecho, ha estado a la sombra de: Camacho Solís; Marcelo Ebrard, a quien traicionó, y de Ricardo Monreal, en los últimos años. Ya lo convoqué a debate, espero que haya una respuesta a ello. De todos modos, ya estamos organizando Foros y Debates Abiertos y con Documentos Políticos sobre el Rumbo de Morena, con Dirigentes Reales y de carne y hueso, en la CDMX y en los 31 estados de la República. A final de cuentas, sí el señor Díaz Durán se excluye, sólo va ratificar su condición, pues de antemano está claro que no tiene base social o política y vive a la sombra y la protección de ‘otro’ o de unos cuantos más, como él. Ratifico mi posición. Sí Rojas Díaz Durán, no acepta debatir, pues, le haremos la petición pública, abierto y con líderes en éstos días al ‘otro’, en el Senado de la República. Por otra parte, también ya se está integrando una Comisión de Académicos y Mujeres que acudirán al Senado a entregar Denuncias y Expedientes que tienen querellas que ver con el Grupito al que está afiliado Díaz Durán.” + + + Y en la otra esquina, Miguel Barbosa, contra quien el multicitado Rojas Díaz Durán presentó ayer, ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal. En su cuenta de Twitter publicó: “Hoy me presenté en la @FGRMexico para interponer la denuncia correspondiente para que se inicie la carpeta de investigación sobre @MBarbosaMX por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, compra fraudulenta inmobiliaria y enriquecimiento ilícito inexplicable… Le siguen saliendo más propiedades que el nopal, y ahora resulta que también compró un condominio en la Condesa -casi todo en efectivo- con un valor actual de 12 millones de pesos mexicanos… Esta operación fraudulenta de ese costoso condominio se realizó en 2015, cuando seguía de porrista de @EPN y denostaba, insultaba, repudiaba y ofendía a @lopezobrador_ con una vileza y cinismo dignos de un truhán… Lo acuso de daño moral a los principios de #Morena, a los poblanos y al pueblo de México, que ya está cansado de tanta pin… transa… Ojalá @yeidckol reflexione y rectifique con sus imposiciones, vía encuestas patito, para que destituya a @MBarbosaMX, se realice otra encuesta elaborada por la UNAM y midan a varios liderazgos de #Morena, a fin de garantizar el triunfo del gobierno de Puebla… Se lo pido con respeto y responsable política. Es lo mínimo que merecen los #poblanos.”

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez