Jorge Ramos cuestiona a López Obrador y se encienden las redes sociales

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

Lo confronta por homicidios y libertad de expresión

El periodista de Univisión le cuestionó al Primer Mandatario sobre su promesa de campaña de disminuir inseguridad dado que 2019 será año más violento en la historia

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está atendiendo a la gente pobre, sobre todo a los jóvenes para que no elijan las conductas antisociales

De verdad que la mañanera estuvo caliente, ardiente, llegó al clímax y al final todo fue relax, y no amados lectores, no me refiero a la mañanera que se imaginan clasificación adultos, me refiero a la mañanera conferencia de Andrés Manuel López Obrador que se puso más buena que a cualquier reality show de Laura Bozo, y pues casi casi faltó que un integrante del gabinete gritara al famoso periodista de Univisión “y que pase el desgraciado!, jajajaja.

De verdad que ningún guionista hubiera podido tener la agilidad de escribir un libreto como lo ocurrido el pasado viernes 12 de abril durante la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y mientras yo Doña Pelos me saboreaba unas palomitas sabor mantequilla al ver cómo enfrentaba el periodista Jorge Ramos al presidente López Obrador, las redes sociales comenzaban a postear sobre este encuentro casi casi como de pelea de box, pero verdadera pelea, no como las manipuladas de “Canelo” Álvarez.

De verdad que mi Jorgito Ramos me superó pues “Sin pelos en la lengua” enfrentó y confrontó al tabasqueño.

Es así como el periodista de Univisión radicado en Estados Unidos, Jorge Ramos, (quien por cierto tiene un envidiable color de ojos, qué bueno que no se casó con Ana de la Reguera), recién detenido por el presidente venezolano por confrontarlo con la realidad, debatió rigurosamente al Jefe del Ejecutivo mexicano, sin dejar de mencionar el trato que le da a los periodistas.

El video de la conferencia mañanera en la que Jorge Ramos cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, se ha viralizado en las redes sociales y ha sido tema a nivel internacional. Unos están a favor del periodista y otros a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo:

AQUI #MIVERDAD sobre la visita de #JorgeRamos a la mañanera. No tengo nada en contra del señor, sólo cuento lo que pasó, yo no tengo la culpa, de que le haya faltado al respeto al Presidente y lo haya llamado mentiroso. Puede preguntar lo que quiera, pero con respeto a la investidura @SandyAguilera

De hoy en la mañanera:

Jorge Ramos: En diciembre murieron más de 2 mil.

López Obrador: No es cierto, fueron 79 diarios.

Diciembre: 79 x 31=2449 @Hugo García Michel

Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es de la inseguridad y de la violencia: AMLO

Jorge Ramos: Antes que nada, quería agradecer la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela.

Todavía no nos regresan nuestros equipos, ni la entrevista, yo sé que usted no quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia.

Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas.

La primera es que, a nivel de criminalidad, las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros tres meses asesinaron a ocho mil 524 mexicanos, si continúan las cifras igual el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México.

Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional, veo demasiados militares para una guardia civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años.

Así que la pregunta es: ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa.

Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales.

Pero la pregunta central es: ¿Qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca.

Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es de la inseguridad y de la violencia.

Yo desde que tomé posesión todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, todos los días de seis de la mañana a siete de la mañana y yo, personalmente, recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se comenten en todo el país.

No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país, los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solamente que se presentara un asunto grave, y desgraciadamente eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así.

Nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay:AMLO

Jorge Ramos: Ha sido muy violento, señor presidente, ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible, el peor año que recordemos.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Hemos controlado la situación según nuestros datos.

Jorge Ramos: Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay.

Jorge Ramos: Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender, por ley no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública.

Vamos nosotros a resolver el problema, ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada.

Desde hace más de diez años, dos sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia.

Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo, se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción.

Te voy a dar un dato: creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción, en el último reporte de Transparencia Internacional México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal, que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al dos por ciento anual.

México fue de los países con menos crecimiento económico y si no hay crecimiento económico, y si no hay empleos, no hay bienestar, y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad.

¿Qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia.

Ya esa política no se continúa, ahora estamos atendiendo a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales.

Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación.

Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional.

Jorge Ramos: Pero no ha resultado, señor presidente.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Claro que sí hay resultados

Jorge Ramos: Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, ocho mil 524 en los tres meses primeros.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No han aumentado.

Jorge Ramos: Claro que han aumentado, por supuesto que sí.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, yo tengo otra información.

Jorge Ramos: Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos.

Mi compromiso es que van a bajar los homicidios: AMLO

Jorge Ramos: ¿Esas no son ciertas, las cifras de la Secretaría de Seguridad?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Ah, ¿las de nosotros no son ciertas?

Jorge Ramos. No, no, no, le pregunto que si las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron ocho mil 524 mexicanos en los primeros tres meses.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, por qué no pones la gráfica del promedio diario.

Jorge Ramos: No es cuestión de ponerme del diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante los primeros tres meses.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: En dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos.

Jorge Ramos: Sí, pero yo digo de su gobierno, en diciembre murieron dos mil 875; en enero murieron dos mil 853 mexicanos; en febrero murieron dos mil 796. Si sigue así va a ser el más violento de la historia moderna de México.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Ahí está, mira, ese recuadro. A ver si coincide con tus datos.

Jorge Ramos: No sé cuántos. No alcanzo a leer desde aquí.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: A ver, yo te digo.

Jorge Ramos: Vamos a acercarnos a ver.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Promedio diario.

Jorge Ramos: Es que no lo oyen aquí.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Promedio diario.

Jorge Ramos: 79.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: 79, diciembre; enero, 75; febrero, 83; marzo, 77.

Jorge Ramos: Sí, pero las cifras totales son.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Ah, no, las cifras totales no las tengo, pero te las voy a dar.

Jorge Ramos: Gracias. Saltamos a la otra pregunta o no.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, pero no termino todavía.

No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios.

Jorge Ramos: Es ahí donde no coincidimos, yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios.

Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran tres homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8, bajé 30 por ciento los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es a lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo.

Entonces, vamos a resolver esto.

En cuanto a lo que dices del “Reforma”, yo creo que, garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el “Reforma” protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un partido… si es un partido… es un periódico conservador.

Pero independientemente de esa postura conservadora cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse.

Revelar las fuentes no: Jorge Ramos

Jorge Ramos: Pero no revelar las fuentes, revelar las fuentes no.

Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en el “Reforma” y eso no es cierto.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Nunca, jamás vamos nosotros a atentar en contra del periodismo.

No va a pasar lo que sucedió y ellos no dijeron absolutamente nada cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui.

Eso jamás, Jorge, va a suceder.

Jorge Ramos: ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, no es ningún ataque.

Jorge Ramos: Es que sí lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las fuentes.

Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes. Ninguno.

Y si usted hubiera publicado la carta no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, pero que no revelen las fuentes, Jorge, no es obligatorio. Ni va haber coerción, no va a haber represión.

Jorge Ramos: ¿Ya no está pidiendo que revelen las fuentes?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, si lo dije desde el principio.

Jorge Ramos: No, no, usted había dicho otra cosa, usted había pedido que revelaran las fuentes.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, lo dije desde el principio, el primer día dije: Y si no quieren revelar la fuente, que no la revelen.

Jorge Ramos: No lo van a revelar.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No le hace.

Jorge Ramos: Ni ninguno de nosotros las va a revelar.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: No, no, sabes por qué lo dije, porque quiero ejercer mi derecho a la réplica.

Jorge Ramos: Y nosotros a la libertad de prensa.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Eso es, eso es todo, y que haya diálogo circular.

¿Entonces, por qué ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia?

Jorge Ramos: Sí, pero no relevar las fuentes. Jamás.

Presidente Andrés Manuel López Obrador:: No, no, no, en este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico “Reforma”.

Jorge Ramos: Ese es nuestro trabajo.