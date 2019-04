Y, es la lógica

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues de acuerdo con las investigaciones científicas en los Estados Unidos, se habla, alarmados, de que las condiciones están pasando en las tres fallas que se tienen en California, con la de San Andrés, que es la más importante, mantienen desde hace años una fuerza que no ha sido liberada y así especulan que se podría dar un maxiterremoto, ¿cuándo? Pues los científicos no son adivinos para saber esto, pero los datos muestran que es posible. En México, en las zonas del sur y del Istmo de Tehuantepec, en la mera cinturita de la patria, se van dando cientos de pequeños temblores y se habla de que algo sucede, ¿qué? Pues eso de los temblores y nadie brinda mayores explicaciones, todos andan como los cercanos al Popocatépetl esperando a que hable “Don Goyo” y acá, pues rogando con el Jesús en la boca, de que no suceda nada que destruya más a la región.

Según algunos chamanes, las condiciones en las que se han generado las explosiones del Popocatépetl y lo que aconteció en el Paricutín y el Chichonal, no hace muchos años, nos muestran que hay condiciones para nuevas explosiones y todos esperamos en que no sea con el Popocatépetl, ya que según los estudios se afectaría la vida de cerca de 22 millones de mexicanos, y en las actuales condiciones creo que no se han tomado todas las medidas de precaución, ya que por lo regular somos indolentes y descuidados. La Guardia Nacional y el Ejército tienen pues una enorme responsabilidad, ya que además de la seguridad y lucha por ella, tendrán que atender cualquier contingencia natural y ahí, ya, todos los mexicanos nos tendremos que poner las pilas, porque las cosas no solamente se resuelven por medio del gobierno, sino por la participación de todos.

Y bueno, pues después de muchas especulaciones, confrontaciones, dimes y diretes, reclamos, grillas, pues el famoso “Bronco” nos da muestras de generosidad, y fíjense su manejo: pues adoptó a un perrito que lealmente no se quería mover del cuerpo de su amo que fuera atropellado por un ferrocarril y, así, pues, ahora, entendemos que no hay duda que al “Bronco” le encantan los animales y dice que ellos son más leales que los hombres y muchos de sus cercanos colaboradores.

Y que hayan regresado las bandas criminales y los asesinatos, levantones, secuestros, robos, cobros de piso, pues le vale, ahora él ya tiene un leal perrito y lo aplaudimos, pero sin duda, muchos regios, le mientan la mamá, porque no resuelve nada y las cosas están peor que cuando estaban mal, así que pronto veremos serios conflictos en Nuevo León, donde los empresarios son los más serios apoyadores de AMLO, pero, éste, solamente les da bola, se deja querer y hace o permite hacer negocios y mantener la cercanía, pero no más allá y, así, pues con zanahoria y latiguito los trae en friega. El que la goza y no dice esta boca es mía es Romo, pues, por alguna razón será.

Y bueno, ahora, todos los mexicanos estamos atentos a las actividades de la Guardia Nacional, sabemos que es un enorme esfuerzo para traer y garantizar la seguridad y la paz entre los mexicanos, no es posible que sigan aumentando las cifras de los asesinatos, levantones, secuestros, robos, violaciones, huachicoleo, robos a bancos, en calles y casas, porque las madrecitas en serio que ya no saben a quién rezar para alcanzar la protección y milagros para que sus hijos o sus seres queridos salgan con bien y regresen mejor… Ahora, faltan las leyes secundarias, y ya veremos que en la discusión salen a relucir las viejas mañas de los calderonistas, que piensan que el cambio es una respuesta a lo que inició su patrón cuando declaró la guerra contra el narcotráfico y que al final de cuentas todo quedara en la impunidad por aquello de que todo es perdonado, así que los más de 250 mil asesinados, los más de 40 mil desaparecidos, los miles de huérfanos y viudos, los desplazados que suman más de un millón, los lisiados, los encarcelados injustamente, el robo de presupuestos y corrupción en compras de equipos y armamento no representan más que el ideal para el perdón y el cambio de ruta y, así se piensa que los malosos que están en esta carnicería y baño de sangre se vendrá a comportar bien, claro que con el apoyo y ayuda de sus mamacitas a las que el presidente busca para que ellas sean el motor de la pacificación y del portarse bien, pues creo que andamos mal… si por algo se explica: que el camino a los infiernos está empedrado de buenas intenciones, y esperemos que no sea así, a pesar de que todo nos muestra ese caminar…

Por supuesto, todos deseamos la paz y la tranquilidad, la seguridad, que se garantice el empleo, la educación de calidad, los servicios y atenciones médicas, la habitación y el buen vivir con felicidad en una sociedad entre el respeto y la bondad solidaria de todos, pero para ello hay que hacer un cambio interno, debemos pensar en que si queremos un país diferente, un estado diferente, una familia diferente, lo primero que tenemos que hacer, todos, es dejar de ser indiferentes, porque eso nos hace convertirnos en cómplices de los maloso, queriéndolo o no, el resultado es el mismo, si no dejamos la indiferencia y actuamos por cambiar y cambiar la realidad, no superaremos los malos tiempos ni los malos ratos. Si estamos en busca de la felicidad hay que producir y no comernos la liebre antes de cazarla…y esa no es tesis neoliberal, es, la lógica.

