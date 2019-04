La voz privilegiada de Vanesa Martín cimbrará el Metropólitan

La cantautora, que cuenta con casi 2 millones de suscriptores en Spotify, ofrecerá un inolvidable concierto el próximo 18 de mayo

“Todas las mujeres que habitan en mí”, su sexto álbum de estudio, tiene la certificación de Disco de Oro en las listas de ventas de España

Grabó “Hábito de ti” con María José

Cantautora y con una voz privilegiada, Vanesa Martín ha cautivado a su público con su estilo sublime y una excepcional forma de interpretar las melodías más conmovedoras. Desde la Madre Patria, la cantante se presentará el próximo 18 de mayo con su nueva gira “Todas las mujeres que habitan en mí “, en uno de los escenarios más emblemáticos de nuestro país: el Teatro Metropólitan.

“Todas las mujeres que habitan en mí”, el sexto álbum de estudio de Vanesa Martín, que ya tiene la certificación de Disco de Oro en las listas de ventas de España, es el más reciente trabajo de la cantante en el que ha colaborado con Abel Pintos, Kany García y Mariza: “Este disco ha sido una sorpresa para mí porque, cuando terminé la gira en marzo del año pasado, de repente, yo iba componiendo sobre la marcha en la gira de Munay, que ha sido un disco que ha tenido un crecimiento increíble, profesional, y entre medias, en mis ratos libres que tenía. Me encerraba a escribir canciones, siempre he sido muy visceral, pero ahora escribí canciones que no son pop rock, si no que recuerdan más a mis primeros discos, entonces, era como iba componiendo, y cuando habé con Warner Music, repasé mis canciones y me di cuenta que ya tenía un disco hecho”, comentó Vanesa en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Vanesa Martín regresa a México después de su exitosa gira “Munay” con la que realizó más de 70 conciertos en España y Latinoamérica. La cantante y compositora es hoy una de las artistas más sobresalientes en el género pop rock. Actualmente, cuenta con casi 2 millones de suscriptores en Spotify, y sus canciones se encuentran en las listas más importantes de pop de la misma plataforma: “el disco ‘Todas las mujeres que habitan en mí’, es una mezcla, sin ser un recopilatorio, en estilos, en formas, en maneras de sonar, de dirigirme a la gente, por una parte vuelvo a mis inicios, y por otra parte, vuelvo a la evolución de toda la experiencia adquirida con el tiempo”, dijo, Martín.

El primer single de “Todas las mujeres que habitan en mí”, “Inventas”, salió el 19 de octubre de 2018, y en sólo 4 meses ha alcanzado los 5.5 millones de reproducciones. A finales de enero de este año, colaboró con la cantante mexicana María José con la que ha grabado la canción “Hábito de ti”, una canción incluida en “Munay Vivo”, que ya lleva en You Tube 3.6 millones de vistas: “el siguiente sencillo será ‘De tus ojos’, grabaré el video; el título del disco, tiene una dualidad, lo llamo así porque son como todas las Vanesas que viven dentro de mí, la Vanesa tímida, la revolucionaria, la inconformista, la serena, la pasional, la inquieta, la amiga, la hermana, hija, entonces, la vida nos pone a todos por situaciones que nos sorprenden, por ahí va este disco, me defino como un animal libre, y hago la música que me gusta”, agregó Vanesa Martín, quien llegará a la Ciudad de México para ofrecer toda la magia de su directo. La cita para disfrutar de esta maravillosa voz será el próximo 18 de mayo en el Teatro Metropólitan: “haré un repaso por todos mis discos, pero obviamente me centro en Todas las mujeres que habitan en mí, hay una parte acústica que es una maravilla”, finalizó Vanesa Martín.

