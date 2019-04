Aumenta el rezago legislativo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A partir la sesión ordinaria de hoy en el Senado y la Cámara de Diputados quedan sólo 5 días más para aprobar reformas y leyes esenciales para el momento mexicano.

Sin duda en la punta hay al menos 3 asuntos legislativos que deberán salir a como dé lugar: la reforma laboral, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Y es que por un lado ya existe una virtual recesión económica marcada por el paro de todas las inversiones y una fuga hormiga de capitales que desangran todos los días a México.

Una situación que de no aprobarse la reforma laboral rebotaría en un rechazo del TC-MEC por el Senado de los Estrados Unidos, lo que pararía bruscamente todo el intercambio comercial México-EU-Canadá y sumiría a la región norte en el peor de los mundos comerciales: el de una imposición descontrolada de aranceles para todos los productos.

Y por el otro esta el estallido sin precedente de la violencia y la inseguridad que ya apunta a que 2019 sea el peor de todos los ya pésimos años que hemos vivido dentro de una ola de ejecuciones e inseguridad.

Andrés Manuel López Obrador requiere de echar a andar ya, ayer, la Guardia Nacional para contratar a 50 mil nuevos elementos que deberán entrar a un rápido proceso de capacitación para luego, junto con los cuerpos de policías militares del Ejército y la Marina, y con los elementos de la Policía Federal, ser distribuidos en 150 sectores de 266 que operarán permanentemente en toda la República contra la delincuencia.

Y para que eso ocurra, el Senado y la Cámara de Diputados necesitan aprobar en estos días la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Y ya ni le digo que detrás de estas reformas y leyes vienen necesariamente la nueva reforma educativa, la derogación del fuero, la reforma al 35 Constitucional, las Leyes de Confianza Ciudadana y otras por el estilo.

De esto fue de lo que hablaron ayer Martí Batres, presidente del Senado, con los y las titulares de las 46 comisiones de la Cámara alta a quienes apuró a sacar adelante iniciativas atoradas.

Ahí, junto con las reformas y leyes antes comentadas, los presidentes de las comisiones agregaron los nombramientos pendientes de embajadores y cónsules de México en América Latina y el Caribe.

Batres, quien concluye su presidencia el sábado 31 de agosto de este año, convocó a sus compañeros de cámara a aprovechar los 4 meses de receso que comienzan el miércoles 1 de mayo, para realizar foros, encuentros y otras acciones de Parlamento Abierto para hacer los análisis correspondientes dentro del trabajo en comisiones, y dictaminar iniciativas pendientes a fin de que, cuando comience el siguiente período de sesiones el domingo 1 de septiembre, se puedan ya someter a votación en el pleno.

Durante este encuentro encabezado por Batres igual se habló de los cambios en el modelo de salud, y una nueva reforma agraria como 2 temas que se pueden abordar en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Corresponsales abandonado

Quien escribe esto ha sido corresponsal en dos ocasiones. Una por Notimex y el diario original unomásuno entonces dirigido por Manuel Becerra Acosta y la otra por Excélsior en Vancouver, Canadá.

Y supe de retrasos en el pago de mis salarios.

Por ello sé lo que deben pasar hoy mismo los 20 corresponsales de Notimex en el extranjero a quienes se les dejó de pagar sus salarios desde enero pasado.

Junto con la ausencia de recursos para renta, comida, colegiaturas, transporte, etc, etc, los 20 corresponsales de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano enfrentan la incertidumbre laboral, porque no se les corrió, no se les avisó que ya no trabajaban para Notimex y simplemente se les dejaron de publicar sus envíos.

El asunto aquí es que no pueden regresar a México porque entonces serían sujetos de pérdida de derechos laborales por abandonar su plaza y hay al menos uno que tiene 35 años de antigüedad. Otros llevan menos, pero suman años.

Tienen que continuar enviado despachos aunque no se les publiquen y deben continuar firmes en sus lugares para hacer válida cualquier denuncia que pudieran interponer contra Notimex.

El peor de los mundos posibles para un corresponsal.

El 18 de marzo pasado airearon su situación en una carta abierta formada por los 20 y dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Nada pasó. Siguen en la misma situación y en días van a entrar a su quinto mes sin pago y sin definición laboral.

Ayer, el ex gobernador del Estado de México y senador de la República por el PRI, Eruviel Ávila, logró que los miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobaran un llamado de solidaridad con estos periodistas y un exhorto a la directora de Notimex, la periodista Sanjuana Martínez para que se les pague y se les defina ya su situación laboral.

Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de esta Comisión, presidida por el senador Pedro Haces, se votaron 4 puntos: una expresión de solidaridad, un exhorto para la solución de este problema, para que se encuentren las mejores condiciones laborales para sus corresponsales y en especial para que se atienda la situación del corresponsal en Venezuela, Rodolfo Rivera, que padece Parkinson.

¿En serio es necesario que haya este tipo de acciones para que Sanjuana Martínez directora de Notimex, reconocida por su ímpetu como periodista, solucione ya este conflicto?

Estos son los asuntos que pueden derribar aureolas progresistas de personajes como la periodista Martínez. Si no lo hace, pocos recordarán sus trabajos periodísticos, pero nadie olvidará que abandonó a su suerte y miseria en el extranjero a 20 corresponsales de una agencia dirigida por ella.

Que se va Ibáñez-Polevnsky

Así como suelen trascender este tipo de destinos, desde el pasado fin de semana comenzó a hablarse dentro de las huestes de Morena sobre la inminente salida de Citlali Ibáñez Camacho reconocida como Yeidckol Polevnsky Gurwitz de la dirigencia nacional del partido en el gobierno.

Ibáñez-Polevnsky es dirigente de esta fuerza política porque el presidente real tuvo que renunciar para ser candidato a la Presidencia de la República y luego ya en este cargo, pues la dejó continuar como su interina.

De que ella es muy cercana a AMLO no hay duda. Pero de que se ha convertido en un dolor de muelas para el tabasqueño tampoco.

Desde esa dirigencia se ha dedicado a denostar no a los opositores, sino a sus militantes y a importantes grupos internos como el de senadores.

De tamaño menor dentro de la organización que preside, la ya veterana (no por experiencia sino por edad) dirigente decidió inexplicablemente iniciar una confrontación con un peso pesado como Ricardo Monreal.

Y en eso anda. ¿Cuál es su objetivo… posibilidades de éxito? Yo creo que ni ella lo sabe y de éxito, pues ninguno. Lo que se ve es que Monreal es uno de los principales alfiles de López Obrador y uno de los 3 -hasta ahora-, aspirantes a la presidencial de 2024, junto con Marcelo Ebrard y la súper-preferida de AMLO la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Bueno, como siempre las cosas se rompen por lo más delgado, pues dicen quienes saben de esto que doña vinagrillo Yeidckol Polevnsky finalmente se va de Morena.

Es decir, ya hartó a su jefe, quien seguro no la abandonará, pero si la ubicará en su sitio de acuerdo su tamaño político, quizá como conserje de alguna paraestatal, donde ya no pueda seguirle enredando y enrareciendo las cosas en Morena, en donde los primeros en alejarse de ella fueron los hijos del tabasqueño.

¿No se había dado Usted cuenta?

¡Vaya caso!

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa