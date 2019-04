Piden desmembrar red de corrupción

Sobre la extorsión hasta con 100 mil pesos mensuales a los constructores en la Gustavo A. Madero, el diputado Víctor Hugo Lobo solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y a la directora del Invea, María Idalia Salgado Hernández, realizar “una profunda investigación”.

Dijo que no es un tema menor, pues todas las acusaciones son públicas y están plenamente fundamentadas, incluso con grabaciones.

Añadió que los constructores han denunciado una ola de corrupción, de la que nadie parece salvarse en esa localidad al norte de la Ciudad de México.

En su calidad de vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, el diputado Lobo Román mencionó que los desarrolladores inmobiliarios se quejan de las extorsiones de que son objeto de parte de los servidores públicos de la GAM.

Se trata, dijo, de una extensa red de corrupción, con chantajes a los constructores de vivienda con montos de hasta 100 mil pesos mensuales por el tiempo que duren sus obras.

Por esta razón, indicó que de acuerdo a la carpeta de investigación FSP/B/UI-B2C/D/1613/04-2019 presentada ante la Procuraduría General de Justicia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, los funcionarios de la Dirección Jurídica y de Gobierno, específicamente de verificación, han tejido una extensa red de corrupción.

Además, comentó que para los afectados no ha sido fácil presentar la denuncia y enfrentar a la “mafia”, porque no se sabe hasta dónde puedan llegar. Por eso, dijeron que hacen responsable de cualquier atentado en su contra al alcalde Francisco Chíguil.

Igualmente, el legislador perredista solicitó a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX tomar cartas en el asunto, a efecto de realizar una investigación paralela para conocer y sancionar a los servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades administrativas en contra de los denunciantes.

Nora Arias condena negligencia

Tras la muerte de una mujer afuera de la estación Tacubaya del Metro, de donde fue sacada por personal de la PBI, la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, condenó la negligencia de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, encabezadas por su directora, Florencia Serranía Soto.

Condenó también que la mujer no hubiera sido atendida oportunamente y que, incluso, se dijera que era indigente y estaba tomada. Es evidente que el personal no respetó el protocolo que debe aplicarse en estos casos. La mujer no fue atendida oportuna ni adecuadamente en sus instalaciones.

Por ello, la diputada conminó a las autoridades responsables a generar protocolos de seguridad integrales para hacer frente a ese tipo de eventualidades que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

La ex presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, exigió que se actúe con responsabilidad, en lugar de culpar de su ineficiencia a administraciones anteriores.

Arias Contreras recordó que este hecho se suma a la cadena de sucesos como las fallas en las escaleras eléctricas y el sistemático acoso a las mujeres.

Necesario ampliar representatividad

Para dar certeza de representatividad a las y los habitantes de la Ciudad de México y precisar en la legislación local correspondiente la función de representación política de las diputadas y los diputados del Congreso capitalino, el diputado Efraín Morales Sánchez presentó ayer una iniciativa para modificar la Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso local.

El legislador planteó la necesidad de definir en la norma la función de representación política motivada en el trabajo y la función legislativa que desarrollan las y los diputados integrantes del Congreso local en el ejercicio del poder público y que éste no se limite únicamente a los distritos electorales en donde fueron electos, sino por el contrario, que extienda sobre los 33 distritos electorales locales, las 16 alcaldías y también en beneficio de las y los aproximadamente 9 millones de habitantes que registra el INEGI en la CDMX.

Morales Sánchez enfatizó en tribuna que “es menester enfatizar el compromiso que tenemos como representantes ciudadanos, así como reconocer legalmente y en el ejercicio de nuestra función, las atribuciones de representación y la facultad de gestoría en apoyo a las demandas no sólo de los habitantes de los distritos electorales, sino de todas y todos los habitantes en general.

