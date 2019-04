Por depresión, esposa de Demian Bichir se arrebató la vida, confirma el actor

El histrión anunció que procederá legalmente contra cualquier violación a su privacidad

El actor pide respeto a su privacidad ante el acoso de paparazzis. “Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza”

A la edad de 43 años de edad murió de encefalopatía anóxica, una condición con la que se pierde la función cerebral y que se presenta cuando este órgano es privado de oxígeno

Y bueno, una de las noticias que más impacto acaba de tener en las redes sociales y que dejó en shock a miles de personas fue el suicidio de Stefanie Sherk, esposa del actor Demian Bichir, suicidio que fue confirmado por un forense del condado de Los Ángeles, California y por el propio histrión.

Demian Bichir rompe el silencio

A pocas horas de revelarse que la actriz y modelo Stefanie Sherk, esposa de Demian Bichir, se suicidó, el actor mexicano rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram confirmó que su pareja padecía de depresión y por ese motivo se arrebató la vida.

“Teníamos la esperanza de contar con tiempo suficiente para sanar y continuar nuestro duelo antes de hablar de este tema que afecta a tantas personas en todo el mundo. Esta es una aflicción muy seria y en muchos casos como ahora, invisible, que arrincona a los seres humanos en un lugar terriblemente oscuro. La depresión ha cobrado las vidas de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa, Stefanie”, escribió el artista tras declarar que la información dada a conocer por el Medical Examiner-Coroner del condado de Los Ángeles es verdadera.

Demian explicó que toda esta difícil situación lo ha hecho ver la necesidad de ayudar a las personas que padecen la misma situación de su pareja; sin embargo, dejó en claro que por ahora tanto él como su familia desean llevar su proceso de duelo en total privacidad. “Nuestras amadas familias y yo, estamos devastados por este evento tan poderoso que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Una vez más les pedimos su comprensión para que podamos vivir este duelo en paz y privacidad en estos momentos tan tristes y difíciles”, agregó.

“Caí bajo su hechizo

desde la primera vez que la vi”

De la misma manera, Demian no dejó pasar la oportunidad para demostrar el amor que siente por su fallecida esposa. “Stefanie era una hija extraordinaria, una hermana generosa y amorosa, una amiga leal, brillante y divertida y una actriz digna, elegante y talentosa. Fue la mujer perfecta para mí. Mi alma gemela. Mi mejor amiga. Caí bajo su hechizo desde la primera vez que la vi. Ese fue el mismo efecto que causó en toda la gente que la conoció”.

Agradeciendo las muestras de cariño y afecto, Bichir concluyó su mensaje expresando: “La vida y el legado de Stefanie son mucho más grandes de lo que la llevó a dejarnos tan pronto. Te amamos profundamente, Stefanie Sherk”.

El forense informó que la actriz murió de encefalopatía anóxica, una condición con la que se pierde la función cerebral y que se presenta cuando este órgano es privado de oxígeno.

El médico también reportó que la asfixia y el ahogamiento fueron causas que contribuyeron a su muerte, según reporta el sitio The Blast.

Demian publicó un video en el que exhibe

a unos paparazzis afuera de su casa

Luego de que el propio Demian Bichir confirmara que su esposa, Stefanie Sherk, padeció una fuerte depresión que la llevó al suicidio, varios paparazzis lo han esperado a las afueras de su domicilio para cuestionarlo al respecto.

En ese sentido, el actor pidió respeto para él y su familia, quienes están pasando por un difícil duelo ante esta inesperada pérdida; a través de su cuenta de Instagram, Demian publicó un video en el que exhibe a unos paparazzis afuera de su casa.

“Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza ni decencia ni escrúpulos. Ellos dicen sin el menor pudor que ‘nuestra gente’, mis paisanos, la raza, ‘quieren saber’. Falso”, comentó Bichir.

“Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente”, lamentó el actor.

Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza”, destacó Bichir.

La asfixia y el ahogamiento fueron causas

que contribuyeron a su muerte

También se dio a conocer que la autopsia de la modelo canadiense ya terminó y, según la página, el cuerpo está listo para ser recogido por la familia para darle sepultura.

Dos días después de que Demian Bichir anunciara la muerte de su esposa, los sitios The Blast y Daily Mail reportaron que el cuerpo de la canadiense fue encontrado en la alberca de su casa ubicada en Sherman Oaks, California, y que usó objetos pesados para mantenerse en el fondo del agua, motivo por el que se investigaba un posible suicidio.

Fuentes policiales detallaron al mismo medio que la modelo fue encontrada por el actor en el fondo de la alberca de su casa el 12 de abril, cuando él regresaba de hacer algunas compras, sin embargo, Demian informó en un comunicado que fue el 20 de abril cuando su esposa murió “pacíficamente”.

Ante el hallazgo, Bichir y otro miembro de la familia llamaron inmediatamente a los paramédicos y cuando llegaron los servicios de emergencia pudieron reanimarla con éxito y la llevaron a un hospital local. Stefanie pasó los siguientes ocho días en el hospital antes de fallecer el 20 de abril. Se informó que Sherk tenía 37 años al momento de su muerte, pero los registros oficiales señalan que tenía 43 años.