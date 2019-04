TNT transmitirá Los Billboard Music Awards 2019

Ileana Rodríguez se encargará de comentar y ofrecer los datos más interesantes durante la emisión

Este miércoles 1 de mayo

Arturo Arellano

En vivo, desde Las Vegas, llegará a TNT el evento que premia a los músicos e intérpretes que han alcanzado los mayores rankings de ventas en Estados Unidos.

Con la conducción de Kelly Clarkson, celebra el talento de tus artistas favoritos en una noche repleta de showsespectaculares. En esta ocasión, BTS va a estar cantando por primera vez en vivo por la pantalla de TNT, desde el escenario BBMA, mientras que Ileana Rodríguez se encargará de comentar y ofrecer datos interesantes durante la transmisión este 1 de mayo.

En entrevista para diversos medios de comunicación, la conductora explicó. “Comentaremos todas las categorías, lo cual es una labor ardua, debemos estar informados sobre cada nominado, nos gusta nutrir esa transmisión para Latinoamérica con datos y cosas que son relevantes. Hacemos una labor de investigación ardua, muchas veces la gente cree que no se hace, pero nos informamos para nutrir esa transmisión. Son un montón de datos duros, reproducciones en plataformas digitales, números, interacción con el público, hoy en día tenemos toda la información en redes y nosotros la reunimos para llevársela a la gente”.

Celebra que “es lo que estamos consumiendo hoy en día, me llama la atención que ya no hay barreras, antes si te gustaba un género, no te podía gustar otro. Ahora somos más abiertos y receptivos, quizá eso tenga que ver con las plataformas digitales, donde tienes discografías completas disponibles de forma inmediata. Lo de Queen, por ejemplo, no es una casualidad, esta euforia regresa con la película y su trascendencia en plataformas digitales, pero en el mismo escenario estarán artistas latinos de urbano, que también han causado furor”. Añade que “en mi caso me di a conocer a través del rock, pero hoy en día me gustan todos los géneros incluso el reggaetón, que no aguanto un disco completo, pero hay momentos para todo y si estás de fiesta sin duda me gusta el reggaetón, me gusta que es una manera de evolucionar como público”.

Sus expectativas, dice son demasiadas pero particularmente “quiero ver a Taylor Swift y a Ariana Grande, también está el premio a la trayectoria para Mariah Carey. Me emociona BTS, soy fan de ellos y son un ejemplo más de que ya no hay barreras para la música. Hablábamos de lo mucho qué hay de hip hop, está Drake que a mi parecer tiene uno de los mejores sencillos del año. La sorpresa creo que será BTS, se podría abrir la brecha de Kpop al mercado latinoamericano, de eso se trata colaborar y estar presentes. Ahora ya tienen lugar como nominados y entre más presencia y colaboraciones se les va a ir abriendo el camino”

Destaca también la presencia de Madonna y Maluma. “Lo de Madonna con Maluma más que nominación, será una actuación, estaremos muy pendientes de ello, aunque otra cosa sobresaliente será la nominación donde esta Queen con bandas nuevas como Imagine Dragons o Twenty One Pilots, no sé cuántos años existan entre una banda y otra, pero eso es bastante interesante, ver a las leyendas con los nuevos” Concluye que “Va a ser una premiación donde habrá sorpresas y versatilidad, mezcla de géneros, colaboraciones. Taylor y Ariana juntas es muy curioso. El momento importante de la alfombra roja, quizá sea ver llegar a Madonna y cuando llegue BTS la gente se va a volver loca”, finalizó.