AMLO: se rescatará restos de mineros en Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno retomará los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de 65 mineros que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, luego de una explosión en 2006.

“Se habló con los familiares. Luisa María Alcalde habló con los parientes y es una petición que vienen haciendo desde hace tiempo.

“Se buscó a Germán Larrea que ya en otra ocasión yo se lo había planteado, está fuera del país y tomamos esta decisión, estoy seguro que no va a oponerse, porque es una decisión con dimensión humanitaria y es una decisión del estado mexicano, como Presidente he tomado está decisión y tengo esa facultad; si ayuda bienvenido y si no ayuda de todas maneras lo vamos a hacer”.

La madrugada del 19 de febrero de 2006 se registró una explosión en la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita y 65 mineros quedaron atrapados, solo ocho trabajadores fueron rescatados.

El Sindicato de Mineros dijo que los trabajadores quedaron a 490 metros, pero Grupo México aseguró que los trabajadores yacían a 150 metros, por lo que no había posibilidad de encontrar a los mineros con vida y decidió cerrar la mina.

Mencionó que la secretaria del Trabajo Alcalde Luján cuenta con un presupuesto para este año de 40 mil millones de pesos, superior a los 4 mil millones de pesos aprobados en 2018. Entonces, “¡alcanza o no alcanza, hay o no hay!”.

El Ejecutivo federal confió que el empresario minero no se opondrá a los trabajos de rescate porque es una decisión con dimensión humanitaria “y es también una decisión del Estado mexicano. Como Ppresidente he tomado esta decisión y tengo facultad, podemos hacerlo”.