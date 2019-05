López Obrador advierte que jueces y magistrados corruptos serán exhibidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en la conferencia mañanera que el gobierno federal exhibirá a jueces y magistrados que no actúen con legalidad y respeten la impartición de justicia, en un quién es quién para que los ciudadanos conozcan quiénes podrían estar coludidos con delincuentes.

“Que sepan los delincuentes comunes y de cuello blanco que ya no hay impunidad como lo hablamos ayer de los jueces, que muchos liberan a delincuentes y luego vienen cosas peores”, dijo el mandatario

López Obrador insistió en que su gobierno combatirá la impunidad y que por ello es indispensable acabar con la liberación de criminales por parte de jueces. Reiteró de casos como en Jalisco, donde se han liberado a presuntos delincuentes que tras salir de la cárcel cometen nuevos delitos.

El Presidente dijo que, de no cambiar esta realidad, aplicará un ‘quién es quién’ para que los ciudadanos sepan cómo se manejan en el Poder Judicial, así como lo hicieron en las gasolineras. “Antes liberaban a delincuentes y no se sabía, ahora va a haber también un quién es quién en la justicia, ¡cero huachicol! No se permite el huachicol en nada”.

“Habrá protección a periodistas y descarta impunidad”

Tras reconocer que hay problemas de violencia contra los periodistas, López Obrador aseguró que se debe proteger al gremio y acabar con la impunidad; y ofreció que “les puedo garantizar la libertad a ustedes”.

Durante su conferencia de prensa matutina y luego de que el periodista Carlos Domínguez, hijo de un informador homónimo asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, le pidió justicia en el caso y de que otro comunicador insistió en el tema, el presidente sostuvo que su gobierno no protege a ningún presunto delincuente.

Reconoció que existe un problema de violencia contra los periodistas que no se debe permitir; “se le debe dar protección a los periodistas y se debe terminar con la impunidad”, aseguró, aunque destacó que el hecho se cometió durante el gobierno pasado.

Incluso, se le cuestionó que la persona señalada por el propio periodista asesinado por un desvío de recursos de mil millones de pesos y por lo tanto como probable autor intelectual del homicidio, tiene una hermana que hoy es candidata a diputada plurinominal por Morena para el Congreso de Tamaulipas. Al respecto, el presidente López Obrador señaló que éstas son cuestiones electorales “en las que no nos vamos a meter”, aunque insistió que no habrá impunidad, sea quien sea; si bien aclaró que desde su toma de posesión sostuvo que sólo se hará responsable de su hijo pequeño, Jesús Ernest, por ser menor de edad.

El Presidente del país aprovechó el momento para informar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, recibiría ayer jueves a Carlos Domínguez hijo, como parte del compromiso por garantizar la libertad de expresión. “¡Nosotros vamos a atender esto!”.