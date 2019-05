Bueno, ¿y entonces quien está equivocado?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cuando se le pregunta cómo es posible que México pueda crecer al 4% del PIB anual si instituciones, organismos, consultoras, bancos, analistas, lideres empresariales y empresarios en forma individual, y todos los relacionados con el sistema financiero y económico nacional y extranjero advierten ya un estancamiento en México, Andrés Manuel López Obrador suele sonreír y reiterar que lo que pasa, es que todo ese grupo responde a patrones neoliberales que no aplican en el México gobernado por él.

Y mientras el bloque mencionado visualiza crisis y caída económica, López Obrador reitera una y otra vez que todo aquí va “requetebién”.

Así de simple. Visiones absolutamente opuestas.

Alguna de las partes sin duda va a ser arrasada más pronto que tarde por la realidad.

¿Quién es el equivocado?

Mire, López Obrador, que es quien dicta las decisiones económicas y todas las demás desde Palacio Nacional, quien opera y reacciona de acuerdo a su muy particular conocimiento y lógica, afirma que bajo su mandato México va a retomar el camino del crecimiento del 4 o 5% anual como ocurrió entre 1930 y 1980, antes de que tomaran el control del poder los neoliberales y tecnócratas.

Y destaca sobre todo los años en que Hacienda fue dirigida por Antonio Ortiz Mena, conocido como el padre del Desarrollo Estabilizador.

“Y voy a destacar una cuestión… Ortiz Mena no era economista sino abogado”, dice, para desvirtuar aún más el papel de los economistas en la conducción de la economía.

Y destaca un punto central de su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo entregado en los últimos minutos al Congreso y que basa su objetivo de alcanzar el crecimiento del 4% en una visión magonista.

“… desde luego, a la luz de los nuevos tiempos, de las nuevas circunstancias, pero ellos, ayer lo comentaba, planteaban que era indispensable mejorar el ingreso de los trabajadores para fortalecer el mercado interno.

“Dice: ‘Si el trabajador, el mexicano, tiene ingresos muy precarios, va a consumir apenas lo básico y esto no ayuda a las empresas ni ayuda al comercio, mantiene una economía estancada’.

“Entonces, su propuesta era: reactivemos la economía; planteaban que no hubiese tierras ociosas, que se distribuyera la tierra, porque había mucho acaparamiento de terrenos que no se utilizaban. Decía: vamos a hacer producir la tierra, vamos a que haya más producción para que haya más trabajo, más ingresos y más bienestar.

“Entonces, nosotros vamos a crecer en este sexenio. Tenemos el compromiso de crecer al 4 por ciento.

“Lo volví a dejar de manifiesto en el Plan de Desarrollo, en la visión que es como un epílogo de cómo veo que va a ser el 2024; ahí dejo en claro que vamos a tener un crecimiento del 4 por ciento, esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años, porque el crecimiento en todo el periodo neoliberal fue de 2 por ciento anual en promedio.

“Entonces, lo que estamos planteando es crecer al doble. Esto les molesta mucho a nuestros adversarios, pero es posible, hasta los empresarios mexicanos están hablando de crecer al 4 por ciento. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, hizo el compromiso de apoyar para que logremos el crecimiento del 4 por ciento”.

Y mientras López Obrador va adelante con su visión, y sonríe, o de plano se burla de quienes plantean algo distinto, las instituciones, organismos, consultoras, bancos, analistas, líderes empresariales y empresarios ven un mundo distinto, ya en la raya del estancamiento.

Así, mientras de la propia secretaría de Hacienda del Gobierno de López Obrador aceptaba un subejercicio del 6.1% que sumó la no aplicación de 86 mil 572 millones de pesos y que, junto con el lento desempeño de los programas sociales de AMLO, y el desabasto de gasolinas, las huelgas de maquiladoras en Matamoros y bloqueos de vías en Michoacán provocaron un frenón en la economía, un informe del Banco de México volvió a bajar las metas de crecimiento en 2019 y 2020.

Adicionalmente Manuel Rivero, director general de Banregio indicaba que “la palabra clave para el sector financiero y empresarial en México actualmente es de ‘cautela’”, o sea bájenle y paren inversiones.

Y en ese lenguaje tan propio de quienes quieren decir que hay problemas pero no hay que evidenciarlos aunque todos saben que hay problemas, agregó:

“En materia económica el país hoy tiene indicadores tanto positivos como negativos, en donde hay industrias y regiones que están demandando más crédito que otros”.

Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, y columnista central de ese diario decía ayer:

“Estamos en las orillas de la recesión, con un crecimiento de apenas 0.2 por ciento en el primer trimestre del 2019, pero queremos que, al terminar el sexenio, en 2024, la tasa de expansión del PIB alcance el 6 por ciento anual, con un promedio al año de 4 por ciento, de acuerdo con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.

Más claro ni el agua clara: ¿cómo carambas vamos a crecer como dice AMLO al 4 % anual y al 6% al final de su sexenio si ahora mismo estamos en menos 0.2%?

Ironía en un columnista de economía.

Y, realista como es, concluyó:

“En la economía, como en muchos otros ámbitos, hay conexiones de causa-efecto.

“El crecimiento buscado en el PND es un efecto. Para conseguirlo, se tienen que alinear las causas: mayor inversión pública y mayor inversión privada.

“Si no hay esos ingredientes, el resultado pretendido no pasará de ser un buen deseo, inalcanzable mientras no cambien las cosas.

“Está bien mantener la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, correctamente enfatizadas en el PND, pero si se cree que con eso se garantiza el crecimiento, se estará cometiendo un error de grandes proporciones.

“Ya hay PND y seguimos con la interrogante de la ruta que permitirá el crecimiento del país”.

O sea…

Pablo Hiriart, crítico sin concesiones de AMLO, calificó las decisiones del presidente como “sin remedio”.

Porque considera que mientras todos los indicadores advierten el desastre, AMLO insiste en que va a lograr un crecimiento del 4% anual y de un 6% al concluir su administración.

Los límites de cada parte en esta visión encontrada tiene límites. Yo creo que no va a pasar de este año que sepamos quien o quienes estaban equivocados.

Lunes de decisiones

A solicitud de Ricardo Monreal, líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Juntad e Coordinación Política del Senado, la Comisión Permanente adelantará para este lunes su sesión ordinaria a fin de definir el periodo extraordinario para sacar adelante la reforma educativa…

Un trámite que se tiene que realizar porque 3 senadores de Morena se ausentaron el martes pasado y dieron paso a que la oposición impidiera la aprobación de esta reforma por apenas un voto.

Monreal buscará que la Comisión Permanente fije el período extraordinario para el miércoles 8 de este mayo.

