El aparato de Estado contra María Amparo Casar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Eukid Castañón, de la cárcel a operador de Morena; denunciado por PRI, PAN y PRD

El Instituto Nacional de Acceso a la Información, (INAI), que preside Adrián Alcalá, salió a la luz muy a pesar, ni más ni menos, que del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue para defender la investigación que inició dicho Instituto como producto de la vulneración de los datos personales de María Amparo Casar y miembros de su famila, de tal forma que dicha investigación se lleva a cabo con base en las facultades legales que tiene el propio INAI.

En conferencia de prensa, Alcalá señaló: “Nosotros actuamos bajo un marco constitucional y legal, si bien es cierto la información relacionada con casos de corrupción en principio es pública, también hay deberes y principios que se deben de mantener como son precisamente la información confidencial”.

Así que el “papelón” -como señaló López Obrador en su gustadísimo “stand-up” mañanero- no lo está haciendo el INAI, sino el inquilino de Palacio Nacional con este contundente abuso.

La ex coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, en los tiempos en que Santiago Creel ocupó la casona de Cobián, ha recibido el apoyo y la solidaridad de diversos intelectuales y la ciudadanía en general, ya que en su caso se violó el derecho a su privacidad y a sus datos personales, no solo de ella, sino de parte de su familia.

Es innegable que en las acusaciones en contra de María Amparo Casar por parte del inquilino de Palacio Nacional que en una acción claramente arbitraria le quitó su pensión de viudez, existe un abuso muy evidente de parte del presidente López Obrador así como del flamante director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que a pie juntillas se doblega ante su jefe, con el objetivo de exterminar a alguien que ha sido crítica, como otros intelectuales, de los muchísimos errores y omisiones de esta errada y llamada cuarta transformación.

Lo que hay frente a la protección de los datos personales de Casar y su familia es la utilización del aparato de Estado para dañar el buen nombre de una persona. O sea, lo que ha sucedido a lo largo de esta gestión es la constante utilización de este poderoso aparato tanto para silenciar a los críticos como en época electoral. De hecho, en las ya próximas elecciones del 2 de junio, éste será utilizado en su máxima expresión para conseguir ni más ni menos el triunfo de la candidata presidencial de la coalición, “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, así como de otros candidatos morenistas, muchos de los cuales, ya la tienen perdida.

No sólo en la arbitrariedad cometida en contra de María Amparo Casar, esta errada y llamada cuarta transformación y quien la encabeza, utilizan el combate a la corrupción, que no es más que una bandera porque en el fondo se trata de una venganza por las críticas que ha hecho María Amparo Casar que están debidamente sustentadas y documentadas y ni el presidente López Obrador ni su largo séquito de sumisos funcionarios, ha podido debatir y por eso echan mano de la impunidad para atacar no sólo a María Amparo Casar, sino a cualquier crítico del poder.

Ni el propio tabasqueño, que avisa que no es un hombre de rencores (¡no, quién dice!), puede entender que la crítica es parte de la libertad democrática y por eso ataca todo aquello que no está alineado a esta errada y llamada Cuarta Transformación. Se trata de tapar los errores como sea.

En lo más reciente, el Ejecutivo se lanza a amedrentar a Casar y eliminar la crítica porque está visto que el de Tepetitán tiene la piel muy, pero muy delgada. Hay que recordar, por cierto, que María Amparo Casar puso en evidencia la “estafa maestra”, en tiempos del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Municiones

*** No fueron pocos los que vieron con asombro que el candidato de Morena para la alcaldía Miguel Hidalgo, Miguel Torruco, presumiera mediante sus redes sociales, el apoyo que le manifestaron varias decenas de choferes. Sin embargo, no reparó en un pequeñísimo detalle: la mayoría de estos choferes correspondían a ¡taxis pirata! Con el mensaje “seguimos sumando alianzas, hoy todos los transportistas de Miguel Hidalgo se sumaron a la esperanza”, Torruco aparece colocando calcomanías con la imagen de su campaña en las unidades de transporte. Cabe recordar que esta no es la primera vez que al morenista le ocurre una situación así; cuestión de recordar que hace unos meses, comerciantes informales también le hicieron patente su respaldo luego de que, dicen, se les prometieran permisos de operación en aquella alcaldía de la Ciudad de México. Lo que es no saber nada de nada. ¡Qué tal!

*** Los líderes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, (FISEL), a Eukid Castañón, un panista afín al ex gobernador de Puebla y ex senador, Rafael Moreno Valle, (qepd), ahora “redimido” por el morenismo, por la presunta intromisión de quien también estuvo preso en contra del candidato de la alianza opositora al gobernador de Puebla, Eduardo Rivera, así como del candidato a alcalde, Mario Riestra. Concretamente, los dirigentes partidistas indicaron que resulta “preocupante que el gobierno estatal de Morena, libere a hampones y criminales como Eukid Castañón para retomar su conocida red de operación de guerra sucia y por ende ilegal en Puebla.

*** No cabe duda que ahora cobra más fuerza que nunca aquello que pide el Presidente a sus servidores: 90 por ciento lealtad y 10 por ciento de conocimiento y esto es perfectamente aplicable para todos y cada uno de los gobernadores de Morena. Resulta que la mandataria estatal de Baja California, Marina del Pilar Avila, nada más no da una y en el caso de los surfistas australianos y el estadunidense asesinados en Ensenada, subestimó el hecho y, vía su procurador de Justicia, aseveró que se trató de un intento de asalto porque los delincuentes querían robar las llantas de la camioneta en la que viajaban los surfistas extranjeros. Tampoco se puede soslayar otro hecho, que Zacatecas, el fin de semana, fue víctima de la acción de la delincuencia organizada y mientras López Obrador diciendo que actualmente en México, “no hay más violencia, hay más homicidios, hay menos robos, menos secuestros que en administraciones anteriores”. “Ahí te lo dejo de tarea”, dijo el tabasqueño a uno de los asistentes a su gustadísima mañanera. Está visto que el que en casi seis años no hizo la tarea fue López Obrador.

morcora@gmail.com