Fiesta ‘Beatlera’ con Liverpool Legends en el Auditorio Nacional

Considerados por Louise Harrison (hermana de George Harrison), como la mejor agrupación tributo al Cuarteto de Liverpool, la agrupación presentó un concierto especial por el 50 aniversario del disco “Abbey Road”

Asael Grande

Liverpool Legends, el mejor grupo tributo de The Beatles, regresó a nuestro país, para deleitar a sus seguidores mexicanos con lo mejor de la Beatlemanía.Considerados por Louise Harrison (hermana de George Harrison), como la mejor agrupación tributo al Cuarteto de Liverpool, los Liverpool Legends regresaron al escenario del Auditorio Nacional, en esta ocasión para presentar un concierto especial por el 50 aniversario del disco “Abbey Road”, además del repertorio clásico de The Beatles.

El grupo tributo a Los Beatles más prestigiado en el mundo, ofreció en el Coloso de Reforma, un concierto con canciones de la última placa discográfica de John, Paul, George y Ringo, el “Abbey Road”, temas que sonaron acompañadas por la orquesta Sinfónica de Minería, y el maestro multi-premiado, Tommer Adaddi.

Los integrantes de la banda tributo al Cuarteto de Liverpool, mismos que fueron seleccionados por Louise Harrison (hermana de George Harrison), como la única banda tributo que ha interpretado canciones de The Beatles de manera casi idéntica a los álbumes originales de los Fab Four, fue la encargada de presentar, por medio de un video proyectado en la pantalla central del escenario, a Liverpool Legends (quienes se han presentado en los mismos lugares míticos en los que tocó el Cuarteto de Liverpool, como Carnegie Hall, en Nueva York, The Cavern Club, en Liverpool y han grabado en los estudios Abbey Road): “en los años sesenta, Harrison estuvo en una banda llamada Beatles, la primera vez que conocí a George, tenía ocho años de nacido, no mucha gente sabe de esto, pero George Harrison fue el primer Beatle en poner un pie en América, él llegó a Missouri en septiembre del 63 en Lambert, y cuando vino a visitarme a mi casa, al suroeste de Illinois, nunca hubiera imaginado entonces lo que iba a suceder seis meses más tarde, cuando George, y el resto de los chicos llegaron a Nueva York, tras ser su primera aparición en Ed Sullivan, sé que van a disfrutar este show”.

Por su parte, el locutor de El Club de los Beatles de Universal 88.FM, Manuel Guerrero, presentó también a la agrupación, antes de que saliesen a escena. La experiencia más completa con la música de Los Beatles, arrancó con los temas Please me please me, I wanna hold your hand, I saw her standing there, She loves you, y A hard days night, temas con los que Liverpool Legends portaron los trajes, y las botas clásicas al estilo Beatle.

Haciendo un recorrido por lo mejor de la discografía de la banda británica y por todas sus épocas (desde la ya mencionada The Cavern hasta los Estudios Abbey Road con todo y azotea incluida) la banda tributo, continuó el concierto con canciones como: Can`t buy my love, Everybody’s Trying to Be My Baby, In my life, Yesterday.Con caracterizaciones fieles a la época de The Beatles en cuestión, destacando vestimenta e incluso réplicas exactas de los instrumentos usados por los fabulosos cuatro, Liverpool Legends interpretó canciones del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, y A Day in the Life, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever y Penny Lane.

Rumbo a la recta final, los famosos imitadores de John, Paul, George y Ringo celebraron el 50 aniversario de la última placa discográfica del Cuarteto de Liverpool, Abbey Road, que fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos, disco que incluye las canciones como: Come Together, Something, y Here Comes The Sun.

Imagine y Hey Jude, éstas últimas con las luces encendidas de los celulares del público asistente, que disfrutó de una noche llena de nostalgia, pero sobre todo, de la música del grupo más grande de la historia del rock: The Beatles.