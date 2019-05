Grijalbo presenta “Cuídame de ti”, de Mónica Salmón

Patricia Correa

El mal más grande del mundo puede ser cometido por quien más te quiere

La vida de Sofía, una reconocida psicóloga que desea escribir una novela erótica, está a punto de trastocarse después de conocer a Nadia, una institutriz de 75 años, dispuesta a contarle todo lo que ha vivido. Orgías, mentiras, un pasado disfrazado de lujos y una madre que quiebra lo que toca, es lo que Sofía irá descubriendo en cada reunión que tiene con Nadia, y que será la única forma en la que las dos vayan reconstruyendo esos fragmentos de una infancia rota. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la autora Mónica Salmón.

—¿Cómo surge esta estremecedora novela donde la madre es posesiva, maltratadora?

“Estaba haciendo una serie de entrevistas con mujeres mayores y me encontré con casos como el de Nadia, y creo que era importante mencionarlo, son casos que no dejan dormir, no quiere decir que no existan, no son casos ficcionados y pasan mucho más frecuente de lo que pensamos, existen ese tipo de situación patológicas, existen en lugares donde no nos imaginamos, pensamos que son familias estables y sanas, a puerta cerrada se están dando estos casos, sin ningún tipo de castigo, nuestro sistema no está capacitado para verlos y cuando los tenemos no sabemos qué hacer con ellos”.

—Háblanos de la relación de amistad de Sofia y Nadia:

“Sofia acompañaba en la narración, en la experiencia, en los momentos de éxtasis, en los momentos de dolor se horrorizaba, la iba acompañando emocionalmente en todo su discurso, finalmente lo que nos sorprende, lo que nos envuelve, lo que nos sacude al final nos involucra, y no tiene un corte de aislamiento, más bien es un corte de acompañamiento, la amistad se forma conforme los lazos de van codificando”.

—¿Cómo surge el personaje de Karima?

“Es una madre muy castrante, es terrorífica, socialmente es alabada, aceptada, es muy socialité, donde todo mundo quiere acercarse, donde todos le quieren pedir consejos, es una mujer ejemplo que parece ser una gran esposa, ama de casa, una gran mamá presente, pero no sabemos lo castrante que puede ser. Su personalidad era muy manipuladora, tenía control de su parte aniquiladora, tenía planeación del futuro de su hija. Construí el personaje ficcionado donde van surgiendo elementos, es bien difícil decir nació mala, yo creo que las circunstancias donde nos vamos desarrollando, nuestro entorno social, emocional, es muy importante, la psique se va desarrollando desde que es pequeña, podemos decir que nació bondadosa y de pronto las experiencias de la vida la marcaron, las heridas emocionales”.

—La parte erótica de la novela es cuando Nadia (20 años) conoce a Marco (40 años). Cuéntanos de su relación:

“Yo creo que Marco juega un papel enorme, es el masculino, el rescatador, en toda la trama de la novela la figura rescatadora es el hombre, la salva de su matrimonio fallido, donde Nadia estaba aniquilada porque nunca tuvo la sensación de sentirme mujer, deseada, prefirió aniquilarse y decir —no quiero perderlo—, Marco la eleva, la hace presente, la hace sentir deseada, despierta ese erotismo que había perdido” .

—Sofia, por las conversaciones que ha tenido con Nadia, se da cuenta de que se siente a veces incomprendida por su esposo Daniel, a veces no deseada…

“Fíjate que hiciste una conexión muy importante porque, justo esa era la idea, era hacer ese puente, donde parece que Sofia tiene todo en la mesa, pero tocaste ese punto esencial, porque ahí es donde ella le dice -yo qué-, gracias a esa platica le cae el balde de agua y dice – ¿y yo en dónde estoy? -, en dónde está mi libertad, hasta dónde llegó, hasta dónde no llegó, hasta donde tengo esta parte despierta, oculta o dormida, si sólo le pertenece a Daniel, o si es ella la responsable y la tiene que sacar, hay un machismo enorme, porque inconscientemente Daniel sabe que en el momento que Sofia se meta en el muro erótico, mueve a la pareja”.

