La CTM culpa a nuevo grupo sindical del ataque en Morelos

En un video difundido en redes sociales, el primer secretario general suplente de la CTM en Morelos, Roberto Castrejón Campos, padre de Roberto Castrejón Calderón, una de las víctimas mortales tras la balacera en el Zócalo de Cuernavaca, responsabilizó de los hechos a la dirigencia del Nuevo Grupo Sindical (NGS).

“Esto no es más que obra de ellos, no es la delincuencia organizada, ellos recurrían a la delincuencia organizada para hacer esto”, destaca.

Castrejón Campos aseguró que los dirigentes del NGS, Bulmaro Hernández Juárez, y su hijo Ben Hur Hernández Bringas, utilizan la violencia y al crimen organizado para alcanzar sus fines.

En el video difundido, Castrejón Campos asegura que los responsables de la violencia y del ataque contra García y su hijo, quienes murieron, son los líderes del NGS.

“Yo no culpo al gobierno del estado, ellos no tienen nada que ver, al contrario, ellos quisieron buscar un acercamiento y que no hubiesen problemas. Esto es culpa de Bulmaro Hernández Juárez y de Ben Hur Hernández Bringas”, señaló.

Castrejón Calderón murió ayer miércoles tras recibir un disparo en la mandíbula durante el ataque en el Centro de Cuernavaca.

El agresor, que fue detenido, disparó contra el dirigente de la Sección 15 de la CTM, Jesús García Rodríguez, quien llegó al hospital sin signos vitales.

Los hechos de violencia se dan en el marco de la disputa por los espacios del comercio ambulante en el Zócalo de Cuernavaca, lugares invadidos mayormente bajo la tutela del NGS.

Antes de los disparos, en el gobierno de Morelos se realizaba una reunión entre autoridades y el NGS para iniciar un reordenamiento del comercio ambulante; sin embargo, Jesús García y un grupo de personas que lo acompañaban protestaban con un bloqueo de calle debido a que no habían sido llamados a dicha mesa.