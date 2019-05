Niega jefa de Gobierno negociaciones en detención de Miss Moni

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, no se entregó y descartó que existieron negociaciones con el gobierno central para ello.

En entrevista, luego de su conferencia matutina, sostuvo que se espera un juicio justo en este caso, en el que -afirmó- las autoridades locales siempre han estado cerca de los padres y madres de los niños que fallecieron por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el plantel ubicado en la alcaldía Tlalpan. La mandataria capitalina reiteró que es un tema fundamental que se haga justicia, pues se trata de un homicidio y los que deriven.

Aseguró que no hubo ninguna negociación para detener a García Villegas, esto luego que los ex abogados de la directora del Colegio Enrique Rébsamen asegurarán que se trató de una entrega pactada con las autoridades. “No hubo ninguna negociación, obviamente el tema de la recompensa mucha gente fue a declarar, ya lo informará la procuradora, pero no hay nada a cambio de nada”, aseguró la mandataria.

El sábado en un comunicado, el despacho del abogado Javier Coello anunció que dejaba de llevar la defensa jurídica de García Villegas, pero añadió que la detención de la dueña del Colegio Rébsamen ocurrió por una “entrega pactada” con “un subsecretario de Gobierno y un diputado local” sin dar nombres.