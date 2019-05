Novedades infantiles y juveniles de Editorial Planeta

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“El puzle de cristal”, de Blue Jeans

*** La esperada 2ª parte de la trilogía “La chica invisible”. Todo empieza a encajar.

Tras la explosión en la estación de Metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una chica insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid?

El primer martes de enero del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada. Hugo Velero, uno de los compañeros de piso de Iván Pardo, le asegura que el chico del piercing en la ceja ha desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amigo de su inteligencia y su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. La joven, en principio, piensa que es una broma y no acepta. Pero, casualmente, su abuela Pilar, una entrañable y curiosa septuagenaria, con las mismas capacidades mentales que su nieta, vive cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo enamorada y del que no sabe nada desde hace unos meses. Julia decide pasar unos días con su abuela en la ciudad para encontrarse a sí misma. Sin embargo, no será una visita tranquila. Y es que la muerte aparecerá de nuevo en su vida.

“Villanos. Pobre alma en desgracia”, de Disney.

*** El mal se forma en ti, no se nace con él

La historia de Ariel, la hija del rey de los océanos, es sobre cómo perder —y encontrar— nuestra voz. Ha sido contada muchas veces de muchas maneras. Pero la sirena siempre quiere más de lo que su mundo puede ofrecer, y su padre exige que viva dentro de los límites del reino. Su rebeldía le cuesta la voz y por poco el alma. Pero el poder del bien triunfa y Ariel emerge orgullosa y transformada.

Pero esta es sólo la mitad de la historia. ¿Qué pasa con la némesis de Ariel, Úrsula, la bruja del mar? ¿Qué la llevó a ser tan retorcida, tan despreciable y tan llena de odio? Muchos han intentado explicar sus motivos. Esta es sólo una versión de lo que pudo haber pasado para convertir a la bruja del mar y en una odiosa y pobre alma en desgracia.

“Star Wars. Academia Jedi II”, de Jeffrey Brown

*** El galardonado escritor e ilustrador Jeffrey Brown regresa con otra increíble historia de Star Wars. Academia Jedi.

Creí que mi segundo año en la Academia Jedi sería pan comido y así fue… al principio. Construí un robot increíble, hice un viaje a un planeta de hielo y evité una comida alienígena. ¡Pero luego las cosas se salieron de control!

El entrenamiento para piloto fue mucho más difícil de lo que imaginaba, mis mejores amigos empezaron a ignorarme y los bravucones del colegio intentaron llevarme al lado oscuro (que, siendo honesto, se veía bastante divertido). Justo cuando creía entender esto de la secundaria…

patolina22@hotmail.com